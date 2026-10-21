Influencerlık Bitiyor mu? Bir Marka Stratejisti Influencerların 9-5 İşlere Dönüşünü Yorumladı

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Sosyal medyadan geçimini sağlamak, uzun yıllardır pek çok kişinin hayalini kurduğu cazip bir kariyer yolu olarak görülüyordu. Ancak son dönemde yurt dışındaki bazı içerik üreticilerinin, tam zamanlı içerik üretiminin ardından yeniden masa başı işlere döndüklerini anlattığı paylaşımlar sosyal medyada daha sık karşımıza çıkıyor.
'nilufernovaay' isimli içerik stratejisti, içerik üreticilerinin 9-5 işlerine geri döndüklerin açıkladıkları videoları yorumladı yorumladı. Video 'İnfluencer olmak için geç mi kaldım' diye düşünenlere de cevap oldu.
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Peki içerik üreticileri neden yeniden masa başı işlere dönüyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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