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Influencerlık Bitiyor mu? Bir Marka Stratejisti Influencerların 9-5 İşlere Dönüşünü Yorumladı

Influencerlık Bitiyor mu? Bir Marka Stratejisti Influencerların 9-5 İşlere Dönüşünü Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 14:06

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Sosyal medyadan geçimini sağlamak, uzun yıllardır pek çok kişinin hayalini kurduğu cazip bir kariyer yolu olarak görülüyordu. Ancak son dönemde yurt dışındaki bazı içerik üreticilerinin, tam zamanlı içerik üretiminin ardından yeniden masa başı işlere döndüklerini anlattığı paylaşımlar sosyal medyada daha sık karşımıza çıkıyor.

'nilufernovaay' isimli içerik stratejisti, içerik üreticilerinin 9-5 işlerine geri döndüklerin açıkladıkları videoları yorumladı yorumladı. Video 'İnfluencer olmak için geç mi kaldım' diye düşünenlere de cevap oldu. 

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Peki içerik üreticileri neden yeniden masa başı işlere dönüyor?

Peki içerik üreticileri neden yeniden masa başı işlere dönüyor?

Tam zamanlı içerik üretimi dışarıdan özgür ve kazançlı görünse de gelirin büyük bölümü marka işbirliklerine, platform algoritmalarına ve bir sonraki videonun ilgi görüp görmeyeceğine bağlı olduğu için ay sonunu getirmek her zaman kolay olmuyor. ABD ve Birleşik Krallık'ta 1.000 içerik üreticisiyle yapılan Billion Dollar Boy araştırmasına göre içerik üreticilerinin yüzde 52'si kariyerleri nedeniyle tükenmişlik yaşadı, yüzde 37'si ise mesleği tamamen bırakmayı düşünüyor. Tükenmişlik yaşayanlar arasında en ağır etken olarak gelir istikrarsızlığı (yüzde 55) gösterildi. Creators 4 Mental Health'in 500'den fazla içerik üreticisiyle yaptığı çalışmada ise katılımcıların yüzde 69'u işleri yüzünden finansal istikrarsızlıkla mücadele ettiğini söyledi.

Düzenli maaş, sağlık sigortası ve belirli çalışma saatleri gibi güvenceler de masa başı işlere dönüşün en somut nedenleri arasında. Elbette bu, influencerlığın bittiği anlamına gelmiyor. Pek çok içerik üreticisi, üretmeyi bırakmak yerine içeriği maaşlı bir işin yanında ek gelir olarak sürdürmeyi tercih ediyor. Awin'in iş ortağı influencerlarla yaptığı bir ankette de katılımcıların yüzde 49'u, tükenmişliğin yarattığı stresi azaltmak için alternatif gelir kaynaklarına başvurduğunu belirtti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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