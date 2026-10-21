Influencerlık Bitiyor mu? Bir Marka Stratejisti Influencerların 9-5 İşlere Dönüşünü Yorumladı

Sosyal medyadan geçimini sağlamak, uzun yıllardır pek çok kişinin hayalini kurduğu cazip bir kariyer yolu olarak görülüyordu. Ancak son dönemde yurt dışındaki bazı içerik üreticilerinin, tam zamanlı içerik üretiminin ardından yeniden masa başı işlere döndüklerini anlattığı paylaşımlar sosyal medyada daha sık karşımıza çıkıyor.

'nilufernovaay' isimli içerik stratejisti, içerik üreticilerinin 9-5 işlerine geri döndüklerin açıkladıkları videoları yorumladı yorumladı. Video 'İnfluencer olmak için geç mi kaldım' diye düşünenlere de cevap oldu.

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