Meğer Ablası Influencer'mış: Kerimcan Durmaz’ın Ablası Serap Akbudak Ortaya Çıktı!
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Bu kez kameralar Kerimcan Durmaz’ın ablasına çevrildi! Sosyal medya videolarından müzik kariyerine uzanan yolculuğuyla tanıdığımız Durmaz’ın ablası Serap Akbudak, Nişantaşı’nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Akbudak, Bursa’da yaşadığını anlattı. Kendi işleri hakkında da konuşan Akbudak, kardeşi gibi sosyal medyada içerik ürettiğini söyledi. Gelin, Serap Akbudak’ı biraz daha yakından tanıyalım.
Kaynak: Snobmagazin
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Sosyal medya videolarıyla tanıdığımız Kerimcan Durmaz, zamanla televizyon ve müzik dünyasında da kendine yer açtı.
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Kerimcan Durmaz’ın ablası Serap Akbudak, Nişantaşı’nda görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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