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Meğer Ablası Influencer'mış: Kerimcan Durmaz’ın Ablası Serap Akbudak Ortaya Çıktı!

Meğer Ablası Influencer'mış: Kerimcan Durmaz’ın Ablası Serap Akbudak Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 16:01
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Bu kez kameralar Kerimcan Durmaz’ın ablasına çevrildi! Sosyal medya videolarından müzik kariyerine uzanan yolculuğuyla tanıdığımız Durmaz’ın ablası Serap Akbudak, Nişantaşı’nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Akbudak, Bursa’da yaşadığını anlattı. Kendi işleri hakkında da konuşan Akbudak, kardeşi gibi sosyal medyada içerik ürettiğini söyledi. Gelin, Serap Akbudak’ı biraz daha yakından tanıyalım.

Kaynak: Snobmagazin

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Sosyal medya videolarıyla tanıdığımız Kerimcan Durmaz, zamanla televizyon ve müzik dünyasında da kendine yer açtı.

Sosyal medya videolarıyla tanıdığımız Kerimcan Durmaz, zamanla televizyon ve müzik dünyasında da kendine yer açtı.

Kerimcan Durmaz’ın hayatımıza girişini hatırlayanlar burada mı? Snapchat ve Periscope’ta paylaştığı videolar, kendine has konuşma tarzı ve arkadaşlarıyla yaşadığı eğlenceli anlarla kısa sürede sosyal medyanın en tanınan isimlerinden birine dönüştü. Kullandığı ifadeler günlük konuşmalara kadar girdi; paylaşımları da takipçileri tarafından yakından izlendi.

Sosyal medyadaki popülerliğini televizyona taşıyan Durmaz’ı, İşte Benim Stilim’de jüri koltuğunda da gördük. Ardından DJ performansları ve müzik çalışmaları geldi. “Peşimde”, “Vida Loca” ve “Kırmızı Halı” gibi şarkılarla dinleyici karşısına çıkan Durmaz, klipleri ve sahne tarzıyla da adından söz ettirdi. Ancak bu kez kameraların karşısındaki isim kendisi değil, ablası Serap Akbudak oldu.

Kerimcan Durmaz’ın ablası Serap Akbudak, Nişantaşı’nda görüntülendi.

Kerimcan Durmaz’ı yıllardır yakından takip ediyoruz; bu kez de ablasıyla tanışalım! Serap Akbudak, İstanbul Nişantaşı’nda basın mensuplarının objektiflerine yansıdı. Kameralar karşısında kısa bir sohbet gerçekleştiren Akbudak, kendi yaşamından ve yaptığı işlerden bahsetti.

Uzun süredir ailesiyle birlikte Bursa’da yaşadığını söyleyen Akbudak, güzellik ve sağlıklı yaşam alanlarıyla ilgilendiğini anlattı. Kardeşi gibi kendisinin de sosyal medyada içerik ürettiğini belirterek influencer olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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