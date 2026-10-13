Meğer Ablası Influencer'mış: Kerimcan Durmaz’ın Ablası Serap Akbudak Ortaya Çıktı!

Kerimcan Durmaz’ın hayatımıza girişini hatırlayanlar burada mı? Snapchat ve Periscope’ta paylaştığı videolar, kendine has konuşma tarzı ve arkadaşlarıyla yaşadığı eğlenceli anlarla kısa sürede sosyal medyanın en tanınan isimlerinden birine dönüştü. Kullandığı ifadeler günlük konuşmalara kadar girdi; paylaşımları da takipçileri tarafından yakından izlendi.

Sosyal medyadaki popülerliğini televizyona taşıyan Durmaz’ı, İşte Benim Stilim’de jüri koltuğunda da gördük. Ardından DJ performansları ve müzik çalışmaları geldi. “Peşimde”, “Vida Loca” ve “Kırmızı Halı” gibi şarkılarla dinleyici karşısına çıkan Durmaz, klipleri ve sahne tarzıyla da adından söz ettirdi. Ancak bu kez kameraların karşısındaki isim kendisi değil, ablası Serap Akbudak oldu.