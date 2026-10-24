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İş Arayan Bir Kadın İş Arayanlara Tavsiye Verenlere İsyan Etti: "Lütfen Fikrinizi Kendinize Saklayın"

İş Arayan Bir Kadın İş Arayanlara Tavsiye Verenlere İsyan Etti: "Lütfen Fikrinizi Kendinize Saklayın"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2026 - 18:25

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Üniversiteden mezun olup bir işe girmek bugün, geçmiştekinden çok daha zor. TÜİK'in açıkladığı Ağustos 2026 verilerine göre ülkemizde 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,0 olarak ölçülürken, atıl işgücü oranı yüzde 31'e yükseldi. Her gün yeni başvurular yapan, mülakat bekleyen ve tüm bu sürecin stresiyle birlikte çevresinden gelen tavsiyeleri dinlemek zorunda kalan çok sayıda genç var.

İş arayan bir kadın, iş arayan insanlara sürekli tavsiye vermeye çalışanlara seslenerek 'Lütfen fikrinizi kendinize saklayın' dedi. Son 5-6 yıl içinde işe girmeyen kişilerin tavsiye vermemesi gerektiğini söyleyen kadın, '2021'den bu yana bile tüm sektörler dinamikler değişmiş' sözleriyle dönemin çok değiştiğini, herkesin üniversite mezunu olduğu şu dönemde işe girmenin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi belirli bir sistemle ilerlemediğini anlattı. Anlattıklarıyla kendisi gibi uzun süredir iş arayanların da sesi oldu.

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Peki iş arayan gençler ne yaşıyor?

Peki iş arayan gençler ne yaşıyor?

Genel işsizlik oranının yüzde 7,8'e gerilediği Ağustos 2026 verilerinde, 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,0 olarak hesaplandı. Aynı dönemde genç erkeklerde yüzde 9,7 olan işsizlik oranı genç kadınlarda yüzde 19,4'e çıktı. Haliyle işe girmek, yalnızca nitelikli olmakla değil, cinsiyet, bölge ve sektör gibi pek çok etkenle de doğrudan ilişkili görünüyor.

Resmi işsizlik oranı ise tablonun yalnızca bir parçasını gösteriyor. TÜİK'in atıl işgücü göstergesi, iş arayanlara ek olarak çalışmaya hazır olduğu halde iş aramayanları ve az saat çalıştığı için daha fazlasını isteyenleri de kapsıyor. Bu oran Ağustos'ta yüzde 31 seviyesine çıktı. Dolayısıyla genel işsizlik oranı gerilese bile iş bulmak isteyip bulamayan insanların sayısı hala oldukça yüksek. Bu nedenle iş arayan birine tavsiye vermeden önce, onun hangi koşullarda başvuru yaptığını dinlemek çoğu zaman daha doğru noktası olabilir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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