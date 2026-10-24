İş Arayan Bir Kadın İş Arayanlara Tavsiye Verenlere İsyan Etti: "Lütfen Fikrinizi Kendinize Saklayın"

Üniversiteden mezun olup bir işe girmek bugün, geçmiştekinden çok daha zor. TÜİK'in açıkladığı Ağustos 2026 verilerine göre ülkemizde 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 13,0 olarak ölçülürken, atıl işgücü oranı yüzde 31'e yükseldi. Her gün yeni başvurular yapan, mülakat bekleyen ve tüm bu sürecin stresiyle birlikte çevresinden gelen tavsiyeleri dinlemek zorunda kalan çok sayıda genç var.

İş arayan bir kadın, iş arayan insanlara sürekli tavsiye vermeye çalışanlara seslenerek 'Lütfen fikrinizi kendinize saklayın' dedi. Son 5-6 yıl içinde işe girmeyen kişilerin tavsiye vermemesi gerektiğini söyleyen kadın, '2021'den bu yana bile tüm sektörler dinamikler değişmiş' sözleriyle dönemin çok değiştiğini, herkesin üniversite mezunu olduğu şu dönemde işe girmenin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi belirli bir sistemle ilerlemediğini anlattı. Anlattıklarıyla kendisi gibi uzun süredir iş arayanların da sesi oldu.