Eski Survivor Yarışmacısı Büşra Yalçın Survivor'dan Sonra Vücudundaki Değişimleri Gösterdi

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Yıllardır televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Survivor, her sezon yeni yarışmacıları zorlu doğa koşullarıyla baş başa bırakıyor. İnsanlardan uzak, muazzam ormanlarla ve denizle çevrili o alanlar ekran başında izlerken hepimize oldukça iç açıcı gelse de yarışmacılar için durum bambaşka.
Eski Survivor yarışmacılarından Büşra Yalçın da yarışmaya damga vuran isimlerden biriydi. Yalçın, 2019 ve 2026 sezonlarında Survivor'da mücadele etti. Genç kadın, 'Artık bana Survivor gerçek mi diye sormayın, buyrunuz' diyerek yarışmanın ardından vücudunda meydana gelen değişimleri yakın çekimlerle gösterdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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