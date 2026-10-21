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Eski Survivor Yarışmacısı Büşra Yalçın Survivor'dan Sonra Vücudundaki Değişimleri Gösterdi

Eski Survivor Yarışmacısı Büşra Yalçın Survivor'dan Sonra Vücudundaki Değişimleri Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 16:02

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Yıllardır televizyon ekranlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Survivor, her sezon yeni yarışmacıları zorlu doğa koşullarıyla baş başa bırakıyor. İnsanlardan uzak, muazzam ormanlarla ve denizle çevrili o alanlar ekran başında izlerken hepimize oldukça iç açıcı gelse de yarışmacılar için durum bambaşka.

Eski Survivor yarışmacılarından Büşra Yalçın da yarışmaya damga vuran isimlerden biriydi. Yalçın, 2019 ve 2026 sezonlarında Survivor'da mücadele etti. Genç kadın, 'Artık bana Survivor gerçek mi diye sormayın, buyrunuz' diyerek yarışmanın ardından vücudunda meydana gelen değişimleri yakın çekimlerle gösterdi.

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Güneşin etkileri saç derisine bile işlemiş.

Güneşin etkileri saç derisine bile işlemiş.

Yalçın, kamerayı önce yüzüne ve ellerine yaklaştırarak cildini yakından gösterdi. Ellerinde, parkurlarda verdiği mücadeleden kalan yaralar olduğu görüldü. Ardından saç diplerini gösteren Yalçın, saç ayrımının olduğu bölgenin güneş sebebiyle nasıl karardığını anlattı. Videonun son kısmında ise omuz ve boyun bölgesini de kameraya gösterdi.

Survivor gibi yarışmalarda günlerce yoğun güneş, tuzlu deniz suyu, rüzgar ve nem altında kalmak, düzensiz uyku ve sınırlı beslenme ciltte kuruluğa, lekelenmeye ve erken çizgilere yol açabiliyor. Fiziksel ve psikolojik stres ise saç dökülmesini tetikleyebildiği gibi saç diplerindeki beyazlamayı da hızlandırabiliyor. Bu nedenle ekranda yalnızca kameraya yansıyan mücadele, yarışmacıların bedenlerinde yarıştan sonra da kendini göstermeye devam edebiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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