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Hindistan'da Kuşlara Et Atma Geleneği Nedeniyle Pencereye Akın Eden Yırtıcı Kuşlar Korku Filmini Aratmadı

Hindistan'da Kuşlara Et Atma Geleneği Nedeniyle Pencereye Akın Eden Yırtıcı Kuşlar Korku Filmini Aratmadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 14:41

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Doğadaki en tehlikeli avcıların her zaman en iri ya da en güçlü olanlar olduğunu düşünüyoruz. Fakat yırtıcı kuşlar, hiçbir canlının ulaşamayacağı noktalara kolayca erişebiliyor olduklarından aslında çok daha tehlikeliler. Bir balkona, çatıya, hatta yüksek bir binanın penceresine kadar uzanabilen bu canlılar, özellikle açık alanda herhangi bir kaçış imkanı bırakmıyor.

Hindistan'da yüksek bir apartmanın penceresinden kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Videoda onlarca yırtıcı kuşun pencereye doğru hücum ettiği görüldü. Kuşların bu kadar cesur davranmasının ardında ise ülkede yıllardır süren bir gelenek var. Fakat o anlar bu geleneğe yabancı olanların tüylerini diken diken etti.

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Hindistan'da kuşlara et atmanın uğur getirdiğine inanılıyor!

Hindistan'da kuşlara et atmanın uğur getirdiğine inanılıyor!

Görüntülerdeki kuşlar, Hindistan şehirlerinde çok sık görülen kara çaylaklar. Ülkenin pek çok yerinde, özellikle de Delhi gibi büyük şehirlerde, yırtıcı kuşlara havaya et parçaları atılması yıllardır süren bir gelenek. İnanışa göre kuşları doyurmak kişiye uğur getiriyor, dert ve sıkıntıları azaltıyor.

Bu ritüel, kuşların insanlara olan yaklaşımını da değiştirmiş durumda. Delhi'de yapılan bir araştırmaya göre kara çaylakların beslenmesinin büyük bölümünü bu et atıkları oluşturuyor. Haliyle kuşlar, insan yerleşimlerine ve açık pencerelere yaklaşmaktan çekinmiyor. Kanat açıklığı yaklaşık bir buçuk metreyi bulabilen bu yırtıcıların bir anda sürü halinde pencereye akın etmesi de bu yüzden şaşırtıcı değil.

Peki normal şartlarda şehrin ortasında yırtıcı kuşlarla karşılaşabilir miyiz?

Evet, hem de sandığımızdan çok daha fazlası var. Birçok yırtıcı kuş türü, yüksek binaları doğal kayalıklara benzettiği için şehirlerin içinde yaşamaya uyum sağlayabiliyor. Doğan gibi türlerin dünyanın pek çok büyük kentinde gökdelenlerin üzerinde yuva yaptığı biliniyor. Bu kuşlar şehirlerde güvercin gibi kolay av hayvanlarını bulabildikleri için yaşam alanlarını giderek kentlere kaydırıyor. Ülkemizde de İstanbul gibi büyük şehirlerin içinde kerkenez ve atmaca gibi yırtıcı kuşlar görülebiliyor. Yani, kuş fobisi olanları tetiklemek istemeyiz ama gökyüzündeki bu avcılar, çoğu zaman biz farkına varmasak bile yaşadığımız şehrin sakinleri arasında yer alıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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