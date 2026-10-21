Hindistan'da Kuşlara Et Atma Geleneği Nedeniyle Pencereye Akın Eden Yırtıcı Kuşlar Korku Filmini Aratmadı

Doğadaki en tehlikeli avcıların her zaman en iri ya da en güçlü olanlar olduğunu düşünüyoruz. Fakat yırtıcı kuşlar, hiçbir canlının ulaşamayacağı noktalara kolayca erişebiliyor olduklarından aslında çok daha tehlikeliler. Bir balkona, çatıya, hatta yüksek bir binanın penceresine kadar uzanabilen bu canlılar, özellikle açık alanda herhangi bir kaçış imkanı bırakmıyor.
Hindistan'da yüksek bir apartmanın penceresinden kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Videoda onlarca yırtıcı kuşun pencereye doğru hücum ettiği görüldü. Kuşların bu kadar cesur davranmasının ardında ise ülkede yıllardır süren bir gelenek var. Fakat o anlar bu geleneğe yabancı olanların tüylerini diken diken etti.
Hindistan'da kuşlara et atmanın uğur getirdiğine inanılıyor!
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