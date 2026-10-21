Hindistan'da Kuşlara Et Atma Geleneği Nedeniyle Pencereye Akın Eden Yırtıcı Kuşlar Korku Filmini Aratmadı

Görüntülerdeki kuşlar, Hindistan şehirlerinde çok sık görülen kara çaylaklar. Ülkenin pek çok yerinde, özellikle de Delhi gibi büyük şehirlerde, yırtıcı kuşlara havaya et parçaları atılması yıllardır süren bir gelenek. İnanışa göre kuşları doyurmak kişiye uğur getiriyor, dert ve sıkıntıları azaltıyor.

Bu ritüel, kuşların insanlara olan yaklaşımını da değiştirmiş durumda. Delhi'de yapılan bir araştırmaya göre kara çaylakların beslenmesinin büyük bölümünü bu et atıkları oluşturuyor. Haliyle kuşlar, insan yerleşimlerine ve açık pencerelere yaklaşmaktan çekinmiyor. Kanat açıklığı yaklaşık bir buçuk metreyi bulabilen bu yırtıcıların bir anda sürü halinde pencereye akın etmesi de bu yüzden şaşırtıcı değil.

Peki normal şartlarda şehrin ortasında yırtıcı kuşlarla karşılaşabilir miyiz?

Evet, hem de sandığımızdan çok daha fazlası var. Birçok yırtıcı kuş türü, yüksek binaları doğal kayalıklara benzettiği için şehirlerin içinde yaşamaya uyum sağlayabiliyor. Doğan gibi türlerin dünyanın pek çok büyük kentinde gökdelenlerin üzerinde yuva yaptığı biliniyor. Bu kuşlar şehirlerde güvercin gibi kolay av hayvanlarını bulabildikleri için yaşam alanlarını giderek kentlere kaydırıyor. Ülkemizde de İstanbul gibi büyük şehirlerin içinde kerkenez ve atmaca gibi yırtıcı kuşlar görülebiliyor. Yani, kuş fobisi olanları tetiklemek istemeyiz ama gökyüzündeki bu avcılar, çoğu zaman biz farkına varmasak bile yaşadığımız şehrin sakinleri arasında yer alıyor.