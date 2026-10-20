Bir Motokurye Paket Götürmek İçin Gittiği Binadaki Bir Acayip Asansörü Paylaştı

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Hayatımızın her alanında yer alan asansörler, apartmandan iş yerine kadar pek çok yerde gün içinde defalarca bindiğimiz ve çoğu zaman üzerinde pek düşünmediğimiz araçlar. Fakat asansör bazıları için ciddi bir fobi. Ayrıca yıllar içinde bakımı ihmal edilen bir asansör, ciddi bir güvenlik meselesine dönüşebiliyor.
Motokurye Ertan Taşdemir, paket teslim etmek için gittiği binada bindiği asansörü paylaştı. Asansörde kabin kapılarındaki bantlar, panellerin arasında açık kalan boşluklar ve görünen kablolar ekran başındakileri bile ürküttü.
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Peki bu çift kapılı asansör tam olarak ne ve neden bu kadar ürkütücü görünüyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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