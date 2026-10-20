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Bir Motokurye Paket Götürmek İçin Gittiği Binadaki Bir Acayip Asansörü Paylaştı

Bir Motokurye Paket Götürmek İçin Gittiği Binadaki Bir Acayip Asansörü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2026 - 23:36

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Hayatımızın her alanında yer alan asansörler, apartmandan iş yerine kadar pek çok yerde gün içinde defalarca bindiğimiz ve çoğu zaman üzerinde pek düşünmediğimiz araçlar. Fakat asansör bazıları için ciddi bir fobi. Ayrıca yıllar içinde bakımı ihmal edilen bir asansör, ciddi bir güvenlik meselesine dönüşebiliyor.

Motokurye Ertan Taşdemir, paket teslim etmek için gittiği binada bindiği asansörü paylaştı. Asansörde kabin kapılarındaki bantlar, panellerin arasında açık kalan boşluklar ve görünen kablolar ekran başındakileri bile ürküttü.

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Peki bu çift kapılı asansör tam olarak ne ve neden bu kadar ürkütücü görünüyor?

Peki bu çift kapılı asansör tam olarak ne ve neden bu kadar ürkütücü görünüyor?

Videodaki asansör, mimari yapısı gereği binanın farklı noktalarına erişim sağlamak amacıyla tasarlanmış çift yönlü bir yük ve servis asansörüdür. Bu tür sistemlerde kabinin iki ayrı yanında kapı bulunur. Gidilmek istenen kat seçildiğinde, hangi taraftaki kapının açılacağı o katın giriş düzenine göre otomatik olarak belirlenir. Bu nedenle kata varıldığında kapının hangi tarafta açıldığına dikkat etmek, kapı tamamen durup açılmadan hareket etmemek ve karşı taraftaki kapıya yönelmemek son derece kritik bir güvenlik kuralı. Kabin içerisindeki yönlendirme levhaları veya kat düğmelerinin yanındaki uyarı yazıları, hangi katta hangi kapının kullanılacağını açıkça gösteriyor ve bu talimatlara uymak olası kazaları önlüyor. Fakat ilk kez bu tarz bir asansörle karşılaşan pek çok kişi yanlış kapıya yönelerek 'asansörde kaldım' paniği yaşayabiliyor.

Ayrıca videodaki asansör güvenli de görünmüyor. Kabin içi koruma kapısının bulunmaması veya tamamen açık bırakılmış olması temel bir güvenlik riski. Çift taraflı açık yapının yarattığı bu güvensizlik hissi, kabin seyir halindeyken hareket eden duvarlara temas etme, giysi veya eşyaların şafta sıkışması riskini doğuruyor. Buna bir de paslanmış metal yüzeyler, bakımsız görünen mekanik parçalar, titreme ve mekanik sesler eklenince, insanda her an kalabileceği ya da düşebileceği yönünde doğal bir panik ve klostrofobi hissi yaratıyor. Zaten videodaki asansör de korku filmlerinde zombilerden kaçarken mecburen kullanılan asansörlere benziyor. Basit bir asansör olsa da ilk kez binenler için kullanması gerçekten cesaret istiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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