Bir Motokurye Paket Götürmek İçin Gittiği Binadaki Bir Acayip Asansörü Paylaştı

Videodaki asansör, mimari yapısı gereği binanın farklı noktalarına erişim sağlamak amacıyla tasarlanmış çift yönlü bir yük ve servis asansörüdür. Bu tür sistemlerde kabinin iki ayrı yanında kapı bulunur. Gidilmek istenen kat seçildiğinde, hangi taraftaki kapının açılacağı o katın giriş düzenine göre otomatik olarak belirlenir. Bu nedenle kata varıldığında kapının hangi tarafta açıldığına dikkat etmek, kapı tamamen durup açılmadan hareket etmemek ve karşı taraftaki kapıya yönelmemek son derece kritik bir güvenlik kuralı. Kabin içerisindeki yönlendirme levhaları veya kat düğmelerinin yanındaki uyarı yazıları, hangi katta hangi kapının kullanılacağını açıkça gösteriyor ve bu talimatlara uymak olası kazaları önlüyor. Fakat ilk kez bu tarz bir asansörle karşılaşan pek çok kişi yanlış kapıya yönelerek 'asansörde kaldım' paniği yaşayabiliyor.

Ayrıca videodaki asansör güvenli de görünmüyor. Kabin içi koruma kapısının bulunmaması veya tamamen açık bırakılmış olması temel bir güvenlik riski. Çift taraflı açık yapının yarattığı bu güvensizlik hissi, kabin seyir halindeyken hareket eden duvarlara temas etme, giysi veya eşyaların şafta sıkışması riskini doğuruyor. Buna bir de paslanmış metal yüzeyler, bakımsız görünen mekanik parçalar, titreme ve mekanik sesler eklenince, insanda her an kalabileceği ya da düşebileceği yönünde doğal bir panik ve klostrofobi hissi yaratıyor. Zaten videodaki asansör de korku filmlerinde zombilerden kaçarken mecburen kullanılan asansörlere benziyor. Basit bir asansör olsa da ilk kez binenler için kullanması gerçekten cesaret istiyor.