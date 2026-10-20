article/comments
article/share
Haberler
Video
Konya'da Bir Kuyumcu Dolandırıcıların Ağına Düşen 78 Yaşındaki Vatandaşı Son Anda Kurtardı

Konya'da Bir Kuyumcu Dolandırıcıların Ağına Düşen 78 Yaşındaki Vatandaşı Son Anda Kurtardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2026 - 19:51

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Son yıllarda yaşlıları hedef alan dolandırıcılık yöntemleri hızla yayılıyor. Kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, çoğu zaman telefonla kurdukları baskı ve korku üzerinden mağdurlarını yönlendirerek birikimlerini ellerinden alıyor. Gençler bu konudaki uyarıları daha sık gördüğünden bu tuzağa düşmese de, ileri yaşlarındaki vatandaşlar hırsızların ağına kolaylıkla düşüyor. Bu yüzden hepimizin çevresindeki büyükleri bu konuda uyarması her zamankinden daha önemli.

Konya'da 78 yaşındaki bir vatandaş, kendilerini polis olarak tanıtan kişilere vermek üzere 200 bin TL'lik altınlarını bozdurmak için bir kuyumcuya gitti. Yaşlı adamın tezgahının başında dolandırıcılarla görüşme yaptı. Kuyumcunun dikkati sayesinde vatandaş, büyük bir kaybın eşiğinden döndü. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bunda bir iş var"

"Bunda bir iş var"

Dolandırıcılar kuyumcuyla da telefonla görüşünce, kuyumcu durumun farkına vardı. Polisim, savcıyım diyorsa bunun gerçek olmayacağını söyleyen kuyumcu altınları bozmak istemedi. O sırada kuyumcuda bulunan başka bir vatandaş da olaya dahil oldu ve dolandırıcılara kendini polis memuru olarak tanıttı. Kuyumcunun ve vatandaşın duyarlılığı sayesinde amca son anda tüm birikimini kaybetmekten kurtuldu. 

Bu tür dolandırıcılıkta kişiler genellikle önce telefonla arıyor, kendilerini polis, savcı ya da banka çalışanı olarak tanıtıyor ve mağdura bir soruşturmaya karıştığını söylüyor. Ardından paranın ya da altının güvenli bir yere alınması gerektiğini anlatarak mağdurdan birikimini teslim etmesini istiyor. Üstelik mağdurun kimseye haber vermemesini istedikleri için telefonu kapatmasına da izin vermiyorlar. Oysa polis, savcı ya da hiçbir kamu görevlisi telefonda vatandaştan para, altın, kart bilgisi ya da şifre istemez.

Böyle bir arama geldiğinde yapılması gereken ilk şey telefonu kapatmak ve durumu yakınlarınıza anlatmak. Arayanın gerçekten polis olup olmadığından emin değilseniz 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu doğrudan bildirebilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın