Konya'da Bir Kuyumcu Dolandırıcıların Ağına Düşen 78 Yaşındaki Vatandaşı Son Anda Kurtardı

Dolandırıcılar kuyumcuyla da telefonla görüşünce, kuyumcu durumun farkına vardı. Polisim, savcıyım diyorsa bunun gerçek olmayacağını söyleyen kuyumcu altınları bozmak istemedi. O sırada kuyumcuda bulunan başka bir vatandaş da olaya dahil oldu ve dolandırıcılara kendini polis memuru olarak tanıttı. Kuyumcunun ve vatandaşın duyarlılığı sayesinde amca son anda tüm birikimini kaybetmekten kurtuldu.

Bu tür dolandırıcılıkta kişiler genellikle önce telefonla arıyor, kendilerini polis, savcı ya da banka çalışanı olarak tanıtıyor ve mağdura bir soruşturmaya karıştığını söylüyor. Ardından paranın ya da altının güvenli bir yere alınması gerektiğini anlatarak mağdurdan birikimini teslim etmesini istiyor. Üstelik mağdurun kimseye haber vermemesini istedikleri için telefonu kapatmasına da izin vermiyorlar. Oysa polis, savcı ya da hiçbir kamu görevlisi telefonda vatandaştan para, altın, kart bilgisi ya da şifre istemez.

Böyle bir arama geldiğinde yapılması gereken ilk şey telefonu kapatmak ve durumu yakınlarınıza anlatmak. Arayanın gerçekten polis olup olmadığından emin değilseniz 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu doğrudan bildirebilirsiniz.