Konya'da Bir Kuyumcu Dolandırıcıların Ağına Düşen 78 Yaşındaki Vatandaşı Son Anda Kurtardı

Son yıllarda yaşlıları hedef alan dolandırıcılık yöntemleri hızla yayılıyor. Kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler, çoğu zaman telefonla kurdukları baskı ve korku üzerinden mağdurlarını yönlendirerek birikimlerini ellerinden alıyor. Gençler bu konudaki uyarıları daha sık gördüğünden bu tuzağa düşmese de, ileri yaşlarındaki vatandaşlar hırsızların ağına kolaylıkla düşüyor. Bu yüzden hepimizin çevresindeki büyükleri bu konuda uyarması her zamankinden daha önemli.
Konya'da 78 yaşındaki bir vatandaş, kendilerini polis olarak tanıtan kişilere vermek üzere 200 bin TL'lik altınlarını bozdurmak için bir kuyumcuya gitti. Yaşlı adamın tezgahının başında dolandırıcılarla görüşme yaptı. Kuyumcunun dikkati sayesinde vatandaş, büyük bir kaybın eşiğinden döndü.
"Bunda bir iş var"
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