Bir Öğretmen Elazığ'daki Okulda Çocuklarla Kurduğu Finlandiya'yı Aratmayan Ders Düzenini Paylaştı

Ülkemizde eğitim sistemi, her dönem en çok konuşulan konulardan biri oluyor. Eğitim denince çoğu zaman gözlerimiz Finlandiya gibi ülkelere çevriliyor. Yıllardır sürdürdüğü eğitim sistemiyle pek çok ülkede adından söz ettiren Finlandiya benzeri olmayan bir sistem oturtmuş durumda. Çocukların kitapların dışına çıkıp toprakla, doğayla ve birbirleriyle öğrendiği bu sistemi, ülkemizde de görmek mümkün desek?

Mesut Doğan isimli öğretmen, dağ köyündeki okulda çocuklarla birlikte ata tohumu ektikleri, çilek ve lavanta yetiştirdikleri günleri paylaştı. 'Finlandiya Değil, Burası Türkiye'de Bir Okul!' yazısıyla paylaştığı görüntülerde çocukların çayırda ders yaptığı, serada yeşillik topladığı, mutfakta yemek hazırladığı, tavşan ve kedilerle vakit geçirdiği ve açık havada tuvallerin başında resim yaptığı görüldü. Çocukların sıkıcı derslerden bunalmayan, okulun her anından keyif alan mutlu yüzleri izleyenlerin içini ısıttı.

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