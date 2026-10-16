Üniversite Sınavına 4. Kez Girdi: İlkokul Mezunu Anne Oğluyla Aynı Bölümü Kazandı
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Adana'da yaşayan Aslıhan Girici, ilkokuldan sonra yarım kalan eğitimine yıllar sonra geri döndü. Ortaokulu ve liseyi açık öğretimden bitiren Girici, dördüncü kez girdiği üniversite sınavında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazandı. Üstelik bu bölüm, 18 yaşındaki oğlu Mahmut'un da kazandığı bölümdü. Anne ve oğul artık aynı evde yaşıyor, aynı sınıfta ders dinliyor.
Kaynak: İHA
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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