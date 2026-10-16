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Üniversite Sınavına 4. Kez Girdi: İlkokul Mezunu Anne Oğluyla Aynı Bölümü Kazandı

Üniversite Sınavına 4. Kez Girdi: İlkokul Mezunu Anne Oğluyla Aynı Bölümü Kazandı

anne Eğitim üniversite
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 12:14
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Adana'da yaşayan Aslıhan Girici, ilkokuldan sonra yarım kalan eğitimine yıllar sonra geri döndü. Ortaokulu ve liseyi açık öğretimden bitiren Girici, dördüncü kez girdiği üniversite sınavında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazandı. Üstelik bu bölüm, 18 yaşındaki oğlu Mahmut'un da kazandığı bölümdü. Anne ve oğul artık aynı evde yaşıyor, aynı sınıfta ders dinliyor.

Kaynak: İHA

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İlkokuldan sonra ara verdiği eğitimine açık öğretimle döndü

İlkokuldan sonra ara verdiği eğitimine açık öğretimle döndü

Aslıhan Girici'nin okul hayatı, ilkokulu bitirdiği yıl yarıda kalmıştı. Yıllarca bu eksikliği aklından çıkarmayan Girici, önce ortaokul ve lise diplomasını açık öğretim üzerinden aldı, ardından gözünü üniversiteye dikti.

Süreci kendi sözleriyle şöyle anlatıyor: 'Ben normalde ilkokul mezunuydum. Daha sonra ortaokulu ve liseyi açıktan bitirdim. Üniversiteye hazırlanırken dördüncü senemdi. Sonunda burayı kazandım.'

Sabahları ev işleri, öğleden sonraları hazırlık kursu

Sabahları ev işleri, öğleden sonraları hazırlık kursu

Bu sonucun arkasında uzun bir hazırlık dönemi var. Girici, Halk Eğitimi Merkezi'nin açtığı üniversiteye hazırlık kurslarına iki yıl boyunca devam etti. Sabahları evin işlerini bitirip öğleden sonraları derse gitti. İlk tercih döneminde bir yere yerleşemese de vazgeçmedi.

'Elbette eksiklerim var ama kendime ne katabilirsem, kendimi ne kadar geliştirebilirsem bunun için çabalıyorum' diyen Girici, hikayesini tek cümleyle özetliyor: 'İstedikten sonra başarılamayacak bir şey yok.' En büyük desteği ise eşinden gördüğünü söylüyor. Sonuç açıklandığında eşinin 'Gidin, ikiniz de okuyun' dediğini aktarıyor.

Tercih sonucu gelince oğluna "Senin okuduğun bölüm bana da geldi" dedi

Tercih sonucu gelince oğluna "Senin okuduğun bölüm bana da geldi" dedi

Hikayenin en şaşırtıcı kısmı tercih sonuçlarıyla geldi. Girici'nin yerleştiği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü, 18 yaşındaki oğlu Mahmut'un da kazandığı bölümdü. Mahmut, geçen yıl Niğde'ye gelmiş ama şehre alışamayınca Adana'ya geri dönmüştü.

Mahmut Girici o anı şöyle anlatıyor: 'Döndükten sonra annem bana, 'Oğlum, senin okuduğun bölüm bana da geldi' dedi. İlk duyduğumda çok şaşırdım.' Bu haberin ardından anne ve oğul, Niğde'ye birlikte gelmeye karar verdi ve şehirde bir ev tuttu.

Mahmut Girici: Annem hem sınıf arkadaşım hem de ev arkadaşım

Mahmut Girici: Annem hem sınıf arkadaşım hem de ev arkadaşım

Artık aynı sırayı paylaşan ikili, derslere birlikte giriyor, sınavlara birlikte hazırlanıyor. Mahmut, annesinin yanında olmasının üniversite hayatını kolaylaştırdığını düşünüyor.

'Yurtta kalsaydım yeni insanlara, yeni arkadaşlara ve yeni bir odaya alışmak zorunda kalacaktım. Ama annem yanımda olduğu için böyle bir sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi annem hem sınıf arkadaşım hem de ev arkadaşım' diyen genç öğrenci, bu deneyimi kendisi için farklı ve güzel bulduğunu da ekliyor.

Oğlu, ders notlarını annesinden alacağını söylüyor

Oğlu, ders notlarını annesinden alacağını söylüyor

Ev hayatında da işler yolunda. Mahmut, Adana'daki aile düzenlerinin Niğde'de de aynen sürdüğünü, bu yüzden kendini şanslı hissettiğini söylüyor.

Ders çalışma konusunda ise annesine güveni tam. Annesinin derslere kendisinden daha sıkı sarılacağını düşünen Mahmut, bunu şöyle dile getiriyor: 'Annem muhtemelen benden daha fazla ders çalışacak. Ben de ders notlarını ondan alırım.'

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Akademisyen Bilal Çilkaya: Okumanın yaşı yok

Akademisyen Bilal Çilkaya: Okumanın yaşı yok

Anne ve oğlun hikayesi, bölümün öğretim üyelerini de sevindirmiş. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Çilkaya, böyle bir anne ve evladın okuduğu bölümde akademisyen olmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Aslıhan Girici'nin azminin herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Çilkaya, 'Okumanın yaşı yok. Çok güzel bir hikayeyle karşımıza geldiler. Bu örnek bize azmin, kararlılığın ve eğitime duyulan sevginin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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