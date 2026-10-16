Üniversite Sınavına 4. Kez Girdi: İlkokul Mezunu Anne Oğluyla Aynı Bölümü Kazandı

Bu sonucun arkasında uzun bir hazırlık dönemi var. Girici, Halk Eğitimi Merkezi'nin açtığı üniversiteye hazırlık kurslarına iki yıl boyunca devam etti. Sabahları evin işlerini bitirip öğleden sonraları derse gitti. İlk tercih döneminde bir yere yerleşemese de vazgeçmedi.

'Elbette eksiklerim var ama kendime ne katabilirsem, kendimi ne kadar geliştirebilirsem bunun için çabalıyorum' diyen Girici, hikayesini tek cümleyle özetliyor: 'İstedikten sonra başarılamayacak bir şey yok.' En büyük desteği ise eşinden gördüğünü söylüyor. Sonuç açıklandığında eşinin 'Gidin, ikiniz de okuyun' dediğini aktarıyor.