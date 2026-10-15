85 Yaşında Mesleğinden Vazgeçmedi: Hatice Nine'nin Karakovan Sırrı Belli Oldu

Peki bu beş kovandan çıkan bal neden bu kadar aranıyor? Hatice nine'ye göre cevap basit: Karakovanda arılar peteği de balı da kendileri yapıyor. Fenni kovanlarda arıya hazır petek temeli verilirken karakovanda arı her şeyi sıfırdan kendisi örüyor.

Müşterilerin bu bala büyük ilgi gösterdiğini anlatan Orhan, üretimi sınırlı olduğu için gelen taleplerin hepsine yetişemediğini söylüyor.