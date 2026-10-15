85 Yaşında Mesleğinden Vazgeçmedi: Hatice Nine'nin Karakovan Sırrı Belli Oldu
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Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Elçi köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Orhan, çocukluğundan beri sürdürdüğü arıcılığı bırakmaya niyetli değil. Bir zamanlar onlarca kovana bakan Hatice nine, bugün beş karakovanla üretime devam ediyor. Ürettiği balın neden bu kadar arandığını ise tek bir ayrıntıyla anlatıyor.
Kaynak: İHA
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Onlarca kovandan beş karakovana
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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