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85 Yaşında Mesleğinden Vazgeçmedi: Hatice Nine'nin Karakovan Sırrı Belli Oldu

85 Yaşında Mesleğinden Vazgeçmedi: Hatice Nine'nin Karakovan Sırrı Belli Oldu

Yozgat
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:44
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Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Elçi köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Orhan, çocukluğundan beri sürdürdüğü arıcılığı bırakmaya niyetli değil. Bir zamanlar onlarca kovana bakan Hatice nine, bugün beş karakovanla üretime devam ediyor. Ürettiği balın neden bu kadar arandığını ise tek bir ayrıntıyla anlatıyor.

Kaynak: İHA

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Onlarca kovandan beş karakovana

Onlarca kovandan beş karakovana

Hatice Orhan'ın arıcılıkla tanışması çocukluk yıllarına uzanıyor. Ailenin geçim kaynaklarından biri olan arıcılık, zamanla onun hayatının da ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Uzun yıllar onlarca kovanla üretim yapan Hatice nine, yaşı ilerledikçe kovan sayısını azaltmak zorunda kaldı. Bugün beş karakovanla ilgileniyor. Kovan sayısı azalsa da işe olan bağlılığından bir şey kaybetmiş değil.

Karakovan balının sırrı: Peteği de balı da arı kendisi yapıyor

Karakovan balının sırrı: Peteği de balı da arı kendisi yapıyor

Peki bu beş kovandan çıkan bal neden bu kadar aranıyor? Hatice nine'ye göre cevap basit: Karakovanda arılar peteği de balı da kendileri yapıyor. Fenni kovanlarda arıya hazır petek temeli verilirken karakovanda arı her şeyi sıfırdan kendisi örüyor.

Müşterilerin bu bala büyük ilgi gösterdiğini anlatan Orhan, üretimi sınırlı olduğu için gelen taleplerin hepsine yetişemediğini söylüyor.

Oğluna tavsiyesi: "Karakovana biraz çevir"

Oğluna tavsiyesi: "Karakovana biraz çevir"

Talep bu kadar yüksek olunca Hatice nine'nin oğlu Bayram Orhan'a da bir tavsiyesi var: 'Ben Bayram'a da 'Oğlum karakovana biraz çevir' diyorum. İsteyen çok.'

Ailedeki arıcılık geleneği ise kayınpederinin ailesine kadar uzanıyor. Orhan bunu şu sözlerle anlatıyor: 'Aşağı köyden buraya çıktık. Benim kayınbabam Mükremin Orhan'ın babası Şevket Orhan vardı. Oradan sürüp geliyor. Beş nesildir, dedesinin dedesinden, kayınbabamın babasından hala sürdürüyoruz.'

Oğlu Bayram Orhan arıcılığa bir öğretmeni sayesinde başladı

Oğlu Bayram Orhan arıcılığa bir öğretmeni sayesinde başladı

Aile mesleğini bugün en aktif sürdüren isim 64 yaşındaki Bayram Orhan. Emekli olduktan sonra kendini arıcılığa veren Bayram Orhan, 10 yıldır fenni kovanlarla üretim yapıyor. Annesinin yıllardır sürdürdüğü işe ilk adımı atmasında ise bir öğretmeninin teşviki etkili olmuş.

'Annem yıllardır, ben bildim bileli, dedemden, dedemin dedesinden gelir. Ben arıcılığı bilmezdim. Allah gani gani rahmet eylesin, Ahmet Kargın diye bir öğretmenim vardı. Onun teşvikiyle arıcılığa başladım ve bu arıcılığı aşırı derecede çok seviyorum' diyor.

1800 rakımda kekik ve gevenden toplanan bal

1800 rakımda kekik ve gevenden toplanan bal

Bayram Orhan'ın arılığı, Elçi köyüne yaklaşık 4, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta, 1800 rakımlı bir bölgede bulunuyor. Orhan, bölgenin zengin bitki örtüsünün bal verimine doğrudan yansıdığını söylüyor. Arılar özellikle kekik ve geven gibi bitkilerden nektar topluyor.

Bu yılın hasadı da geçen yıldan bereketli geçti. Geçen yıl yaklaşık 300 kilogram bal alan Orhan, bu sezon 500 kilogram hasat yaptı. Ürettiği bal Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi başta olmak üzere farklı şehirlere gönderiliyor.

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Kaymakam vekili arılığı yerinde inceledi

Kaymakam vekili arılığı yerinde inceledi

Ailenin kuşaklardır sürdürdüğü üretim ilçede de ilgi gördü. Çayıralan Kaymakam Vekili Emre Açar, Orhan ailesini ziyaret ederek arılıkta incelemelerde bulundu ve üretim hakkında bilgi aldı.

Açar, ilçenin zengin florasının ve bitki çeşitliliğinin bal üretimi için önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Orhan ailesinin beş nesildir yaşattığı gelenek de bölgedeki arıcılık kültürünün canlı tutulmasına örnek gösteriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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