Yozgat'ta Kenevir Tarlasının Yanına Arılık Kuran Arıcı Kenevir Balı Üretti
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karaveli köyünde 13 dekarlık bir alanda yetiştirilen kenevirden bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. Ama projenin en dikkat çeken tarafı, tarlanın hemen yanına kurulan arılık oldu. Dedesinden kalan arıcılık mesleğini sürdüren Oğuzhan Şahin, kenevirle arıcılığı iki yıldır birlikte yürütüyor ve bu süre boyunca arılarına varroa ilacı uygulamadığını belirtti. Şahin'e göre bal verimi arttı, kovanlarda hastalık görülmedi. Hasat programı Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde yapıldı.
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Karaveli'deki 13 dekarlık tarladan 4 ton sap ve 2-2,5 ton tohum bekleniyor
Arıcı Şahin, kenevirin varroaya karşı etkisini görmek için iki yıldır ilaç vermiyor
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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