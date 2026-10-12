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Yozgat'ta Kenevir Tarlasının Yanına Arılık Kuran Arıcı Kenevir Balı Üretti

Yozgat'ta Kenevir Tarlasının Yanına Arılık Kuran Arıcı Kenevir Balı Üretti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.10.2026 - 11:20
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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karaveli köyünde 13 dekarlık bir alanda yetiştirilen kenevirden bu yıl yüksek rekolte bekleniyor. Ama projenin en dikkat çeken tarafı, tarlanın hemen yanına kurulan arılık oldu. Dedesinden kalan arıcılık mesleğini sürdüren Oğuzhan Şahin, kenevirle arıcılığı iki yıldır birlikte yürütüyor ve bu süre boyunca arılarına varroa ilacı uygulamadığını belirtti. Şahin'e göre bal verimi arttı, kovanlarda hastalık görülmedi. Hasat programı Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde yapıldı.

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Karaveli'deki 13 dekarlık tarladan 4 ton sap ve 2-2,5 ton tohum bekleniyor

Karaveli'deki 13 dekarlık tarladan 4 ton sap ve 2-2,5 ton tohum bekleniyor

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, Karaveli köyündeki 13 dekarlık alandan bu sezon yaklaşık 4 ton sap ve 2 ila 2,5 ton tohum alınmasını beklediklerini söyledi. Canbolat, Yozgat'ın Türkiye'de kenevir yetiştiriciliğine izin verilen sınırlı sayıdaki ilden biri olduğunu da hatırlattı.

Üretim, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülüyor. Hasat programına Müdür Canbolat'ın yanı sıra Sorgun Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat da katıldı.

Arıcı Şahin, kenevirin varroaya karşı etkisini görmek için iki yıldır ilaç vermiyor

Arıcı Şahin, kenevirin varroaya karşı etkisini görmek için iki yıldır ilaç vermiyor

Aynı arazide iki yıldır hem kenevir ekip hem arıcılık yapan Oğuzhan Şahin, arıcıların en büyük dertlerinden biri olan varroa akarına karşı kenevirin olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden kovanlardaki arılara iki yıldır varroa ilacı uygulamadığını anlattı.

Şahin'in gözlemi umut verici: 'Bal verimi arttı. Hastalık hiç olmadı.' Arıcı, kenevirin balın kalitesini de yükselttiğine inanıyor. Ancak bunlar şimdilik üreticinin kendi tespitleri; etkinin kanıtlanması için bilimsel analizlerin sonucu bekleniyor.

Kenevir balı Bozok Üniversitesi Kenevir Enstitüsü'nde incelenecek

Kenevir balı Bozok Üniversitesi Kenevir Enstitüsü'nde incelenecek

Tarlanın ürünleri ve kenevir balı, Yozgat Bozok Üniversitesi'nin Kenevir Enstitüsü'ne teslim edilecek. Canbolat, balın üniversite tarafından tahlil edileceğini belirtti ve Bozok Üniversitesi'nin kenevir alanında Türkiye'deki tek ihtisas üniversitesi olduğunu söyledi.

Şahin de üniversiteyle iletişimde olduğunu, sonuçları aldıktan sonra tescil almayı planladığını ve çıkan sonuca göre diğer arıcılara tavsiyede bulunacağını ifade etti. Kenevir tarlasının yanındaki arılığın gerçekten ilaç ihtiyacını azaltıp azaltmadığı, laboratuvar sonuçlarıyla netleşecek.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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