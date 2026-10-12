Yozgat'ta Kenevir Tarlasının Yanına Arılık Kuran Arıcı Kenevir Balı Üretti

Aynı arazide iki yıldır hem kenevir ekip hem arıcılık yapan Oğuzhan Şahin, arıcıların en büyük dertlerinden biri olan varroa akarına karşı kenevirin olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden kovanlardaki arılara iki yıldır varroa ilacı uygulamadığını anlattı.

Şahin'in gözlemi umut verici: 'Bal verimi arttı. Hastalık hiç olmadı.' Arıcı, kenevirin balın kalitesini de yükselttiğine inanıyor. Ancak bunlar şimdilik üreticinin kendi tespitleri; etkinin kanıtlanması için bilimsel analizlerin sonucu bekleniyor.