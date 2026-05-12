32 Yıldır Bu İşi Yapıyorlar: Karadenizli Arıcılar Yaylalara Göç Etmeye Başladı

Erzurum’daki ilk aşamanın ardından arıcılar, güçlü kolonileri kestane ve komar balı için yeniden Karadeniz’e nakledecek. Kestane balı hasadı bittikten sonra ise sezonun finali için rotalar tekrar Erzurum’a, yaklaşık 2 bin 100 metre rakımlı Karagöbek mevkisine çevrilecek.

İklim Şartları Verimi Etkiliyor

Son yıllarda değişen iklim koşulları arıcıları da zorluyor. 2023 yılından bu yana beklenen verimin tam anlamıyla alınamadığını belirten Çoban, yağışlı havalarda kekikten, güneşli günlerde ise geven bitkisinden medet umduklarını ifade ediyor. Şekersiz bal üretiminde kovan başı verim 10 kilogram civarında kalsa da, tüketicinin bilinçlenmesi ve doğal bala olan güven, üreticinin en büyük motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu İş Bir Aşk Meselesi

Arıcılığın sadece bir gelir kapısı değil, büyük bir tutku olduğunu söyleyen Emin Çoban, gece yolculuklarının yorgunluğuna rağmen bu işten vazgeçmiyor. Arıcılığı 'bir aşk meselesi' olarak tanımlayan usta arıcı, sevmeden yapılacak bir iş olmadığını dile getirerek, doğayla iç içe olmanın ve üretmenin verdiği manevi tatmini ön plana çıkarıyor.