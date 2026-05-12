32 Yıldır Bu İşi Yapıyorlar: Karadenizli Arıcılar Yaylalara Göç Etmeye Başladı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 18:34

Karadenizli arıcıların kovanlarını yüklenip Doğu Anadolu yaylalarına uzanan geleneksel bal yolculuğu, bu yıl da büyük bir heyecanla başladı. Giresunlu arıcılar, en doğal ve kaliteli ürünü elde edebilmek için binlerce çiçek çeşidinin bulunduğu Erzurum’un yüksek rakımlı bölgelerinde zorlu bir mesaiye soyunuyor.

Karadeniz Bölgesi’nin usta arıcıları, yeni sezonun en kaliteli çiçek balını sağmak üzere Doğu Anadolu’nun bereketli yaylalarına doğru yola çıktı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde 32 yıldır bu mesleğe gönül veren emekli imam Emin Çoban, arı kolonilerini binbir emekle Erzurum’un yüksek rakımlı bölgelerine taşıdı. Gecenin karanlığında kamyonlara yüklenen kovanlar, gün ağarırken Erzurum’un serin yaylalarına ulaştırılarak doğanın kalbine yerleştirildi.

Erzurum’un Çiçek Çeşitliliği Tercih Sebebi

Uzun yıllardır profesyonel arıcılık yapan Emin Çoban, üretim stratejisini Erzurum’un zengin florasına göre şekillendiriyor. Özellikle son beş yıldır bölgeyi tercih etme nedenini 'bin çeşit çiçek' olarak açıklayan Çoban, şekersiz ve tamamen doğal bal üretimi için yüksek rakımın şart olduğunu vurguluyor. Bu yıl iklim şartları nedeniyle gecikmeli başlayan Erzurum mesaisi, Yeşilyayla ve Umudum bölgelerinde satın alınan arazilerde devam edecek.

Gezgin arıcılık, sadece bir bölgede kalmayı değil, doğanın ritmine ayak uydurmayı gerektiriyor.

Erzurum’daki ilk aşamanın ardından arıcılar, güçlü kolonileri kestane ve komar balı için yeniden Karadeniz’e nakledecek. Kestane balı hasadı bittikten sonra ise sezonun finali için rotalar tekrar Erzurum’a, yaklaşık 2 bin 100 metre rakımlı Karagöbek mevkisine çevrilecek.

İklim Şartları Verimi Etkiliyor

Son yıllarda değişen iklim koşulları arıcıları da zorluyor. 2023 yılından bu yana beklenen verimin tam anlamıyla alınamadığını belirten Çoban, yağışlı havalarda kekikten, güneşli günlerde ise geven bitkisinden medet umduklarını ifade ediyor. Şekersiz bal üretiminde kovan başı verim 10 kilogram civarında kalsa da, tüketicinin bilinçlenmesi ve doğal bala olan güven, üreticinin en büyük motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

Bu İş Bir Aşk Meselesi

Arıcılığın sadece bir gelir kapısı değil, büyük bir tutku olduğunu söyleyen Emin Çoban, gece yolculuklarının yorgunluğuna rağmen bu işten vazgeçmiyor. Arıcılığı 'bir aşk meselesi' olarak tanımlayan usta arıcı, sevmeden yapılacak bir iş olmadığını dile getirerek, doğayla iç içe olmanın ve üretmenin verdiği manevi tatmini ön plana çıkarıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
