Göz Cerrahından Kritik Uyarı: Masum Sanılan Alışkanlık Kalıcı Görme Hasarına Yol Açabilir

İngiltere’de her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen saman nezlesi (alerjik rinit), gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi şikâyetlere yol açarken, uzmanlar bu belirtileri hafifletmek için yapılan refleks bir davranışın uzun vadede göz sağlığını riske atabileceğini belirtiyor.

İngiltere’de yapılan araştırmalara göre, nüfusun yaklaşık %49’u hayatının bir döneminde saman nezlesi semptomları yaşadığını bildiriyor. Artan polen seviyeleriyle birlikte gözlerde tahriş ve hassasiyet daha da yaygın hale geliyor.

OCL Vision’dan Konsültan Oftalmik Cerrah Dr. Mohammad Dehabadi, özellikle polen yoğunluğunun arttığı dönemlerde gözlerde belirgin bir rahatsızlık görüldüğünü ifade ederek, “Hastalarımızda gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve bazen geçici görme bulanıklığına kadar gidebilen şikâyetler görüyoruz. Bu noktada gözleri ovalamak oldukça cazip geliyor ancak kesinlikle kaçınılması gereken bir davranış” dedi.