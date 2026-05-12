Haberler
Yaşam
Göz Cerrahından Kritik Uyarı: Masum Sanılan Alışkanlık Kalıcı Görme Hasarına Yol Açabilir

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 16:19

Bahar aylarında artan polenler, birçok kişide gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi şikâyetlere neden oluyor. Uzmanlar ise bu rahatsızlığı hafifletmek için sıkça başvurulan göz ovuşturma alışkanlığının, sanıldığından çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle tekrarlayan davranışların zamanla göz yüzeyinde kalıcı hasar riski oluşturabileceği belirtiliyor.

Göz hastalıkları uzmanları, özellikle bahar aylarında sık görülen göz kaşıma alışkanlığının sanıldığından daha ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

İngiltere’de her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen saman nezlesi (alerjik rinit), gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi şikâyetlere yol açarken, uzmanlar bu belirtileri hafifletmek için yapılan refleks bir davranışın uzun vadede göz sağlığını riske atabileceğini belirtiyor.

İngiltere’de yapılan araştırmalara göre, nüfusun yaklaşık %49’u hayatının bir döneminde saman nezlesi semptomları yaşadığını bildiriyor. Artan polen seviyeleriyle birlikte gözlerde tahriş ve hassasiyet daha da yaygın hale geliyor.

OCL Vision’dan Konsültan Oftalmik Cerrah Dr. Mohammad Dehabadi, özellikle polen yoğunluğunun arttığı dönemlerde gözlerde belirgin bir rahatsızlık görüldüğünü ifade ederek, “Hastalarımızda gözlerde kızarıklık, kaşıntı ve bazen geçici görme bulanıklığına kadar gidebilen şikâyetler görüyoruz. Bu noktada gözleri ovalamak oldukça cazip geliyor ancak kesinlikle kaçınılması gereken bir davranış” dedi.

Göz ovuşturmak neden tehlikeli?

Uzmanlara göre gözleri sürekli ovalamak, hem göz yüzeyinde hem de vücuttaki en ince derilerden biri olan göz kapağı çevresinde mikroskobik hasarlara yol açabiliyor. Dr. Dehabadi, bu durumun zamanla tahrişi artırdığını ve cilt yapısında değişikliklere neden olabileceğini belirtiyor.

Daha kritik risk ise gözün şeffaf dış tabakası olan korneada ortaya çıkıyor. Tekrarlayan baskı ve sürtünme, ışığın göze odaklanmasını etkileyen kalıcı görme problemlerine zemin hazırlayabiliyor.

Kısır döngü riski

Alerji dönemlerinde kaşıntının artması, kişileri daha sık göz ovuşturmaya yönlendiriyor. Ancak bu davranış, geçici rahatlama sağlasa da aslında semptomları daha da kötüleştiren bir kısır döngü oluşturuyor.

Dr. Dehabadi bu durumu şöyle açıklıyor: “Alerjiler gözleri daha hassas hale getirir. Bu da gün içinde tekrar tekrar ovalama ihtiyacı doğurur. Ne yazık ki bu durum şikâyetleri azaltmak yerine uzatır.”

Ne yapılmalı?

Uzmanlar, göz kaşıntısı başladığında doğrudan ovuşturmak yerine altta yatan alerjik reaksiyonun kontrol altına alınmasını öneriyor. Suni gözyaşı damlaları ve antihistaminik tedaviler, belirtileri hafifletmede etkili yöntemler arasında yer alıyor.

Dr. Dehabadi, “Semptomları kontrol altına almak çok önemli. Düzenli kullanılan uygun damlalar, hem rahatsızlığı azaltır hem de göz ovuşturma isteğini düşürür” ifadelerini kullandı.

Şikâyetlerin reçetesiz ürünlerle kontrol altına alınamadığı durumlarda ise bir optometrist ya da göz hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiği vurgulanıyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın