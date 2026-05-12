Dinozorların Tarihi Yeniden Yazılıyor: İlk Ortaya Çıkışları Sanılandan Daha Eski Olabilir

Daha eski kalıntıların ise genellikle dinozorların ataları sayılan canlılara ait olduğu kabul ediliyordu. Ancak bilim insanlarının dikkat çektiği önemli bir detay var: Bulunan ilk dinozor fosilleri tek bir türe değil, farklı dinozor gruplarına ait. Bu durum, dinozorların ortaya çıktıkları ilk dönemde bile oldukça çeşitlenmiş canlılar olduğunu gösteriyor.

Bu soruya daha net bir yanıt bulmak isteyen araştırmacılar, üç ana dinozor soyuna ait kapsamlı verileri yeniden inceledi. Yale ve Princeton üniversitelerinden bilim insanları; teropodlar, sauropodomorflar ve ornithischia gruplarına ait dokuz farklı morfolojik veri setini analiz etti. Araştırmada dinozor anatomisi, fiziksel özellikler ve türler arasındaki evrimsel ilişkiler detaylı şekilde değerlendirildi.

Araştırmacılar ayrıca fosillerin yaşlarını eski evrim modelleriyle karşılaştırarak dinozorların ilk kez ne zaman ortaya çıktığını hesaplamaya çalıştı. Hakemli bilim dergisi The Royal Society Proceedings B: Biological Sciences’ta yayımlanan çalışmaya göre ilk gerçek dinozorlar yaklaşık 240 ila 250 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabilir.