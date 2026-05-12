article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Dinozorların Tarihi Yeniden Yazılıyor: İlk Ortaya Çıkışları Sanılandan Daha Eski Olabilir

Dinozorların Tarihi Yeniden Yazılıyor: İlk Ortaya Çıkışları Sanılandan Daha Eski Olabilir

Dinozor
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 12:34

Dinozorların yeryüzündeki geçmişine dair kabul gören bilgiler yeniden tartışılmaya başlandı. Yeni bir araştırma, ilk dinozorların sanılandan yaklaşık 10 milyon yıl daha önce ortaya çıkmış olabileceğini öne sürüyor. Bilim insanlarına göre bu bulgu, dinozorların evrimsel tarihine dair bugüne kadarki en büyük kırılmalardan biri olabilir.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/776754/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dinozorların yeryüzüne ne zaman çıktığına dair yıllardır kabul gören tarih yeniden tartışmaya açıldı.

Dinozorların yeryüzüne ne zaman çıktığına dair yıllardır kabul gören tarih yeniden tartışmaya açıldı.

Yeni bir araştırma, ilk dinozorların bugüne kadar düşünüldüğünden yaklaşık 10 milyon yıl daha önce ortaya çıkmış olabileceğini öne sürüyor. Bulgular, dinozorların evrim sürecine ilişkin bilinen tabloyu önemli ölçüde değiştirebilir.

Bir canlı türünün tam olarak ne zaman ortaya çıktığını belirlemek paleontolojinin en zor alanlarından biri olarak görülüyor. Çünkü araştırmacılar çoğu zaman eksiksiz iskeletler yerine yalnızca kemik parçalarına ulaşıyor. Bu da fosillerin hangi türe ait olduğunu ve hangi dönemde yaşadığını netleştirmeyi güçleştiriyor.

Bugüne kadar dinozorlara ait olduğu kesin kabul edilen en eski fosillerin yaklaşık 230 milyon yıllık olduğu düşünülüyordu.

Bugüne kadar dinozorlara ait olduğu kesin kabul edilen en eski fosillerin yaklaşık 230 milyon yıllık olduğu düşünülüyordu.

Daha eski kalıntıların ise genellikle dinozorların ataları sayılan canlılara ait olduğu kabul ediliyordu. Ancak bilim insanlarının dikkat çektiği önemli bir detay var: Bulunan ilk dinozor fosilleri tek bir türe değil, farklı dinozor gruplarına ait. Bu durum, dinozorların ortaya çıktıkları ilk dönemde bile oldukça çeşitlenmiş canlılar olduğunu gösteriyor.

Bu soruya daha net bir yanıt bulmak isteyen araştırmacılar, üç ana dinozor soyuna ait kapsamlı verileri yeniden inceledi. Yale ve Princeton üniversitelerinden bilim insanları; teropodlar, sauropodomorflar ve ornithischia gruplarına ait dokuz farklı morfolojik veri setini analiz etti. Araştırmada dinozor anatomisi, fiziksel özellikler ve türler arasındaki evrimsel ilişkiler detaylı şekilde değerlendirildi.

Araştırmacılar ayrıca fosillerin yaşlarını eski evrim modelleriyle karşılaştırarak dinozorların ilk kez ne zaman ortaya çıktığını hesaplamaya çalıştı. Hakemli bilim dergisi The Royal Society Proceedings B: Biological Sciences’ta yayımlanan çalışmaya göre ilk gerçek dinozorlar yaklaşık 240 ila 250 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabilir.

Bilim insanlarına göre asıl dikkat çekici nokta, dinozorların bu ortaya çıkışın ardından çok hızlı bir çeşitlenme sürecine girmesi.

Bilim insanlarına göre asıl dikkat çekici nokta, dinozorların bu ortaya çıkışın ardından çok hızlı bir çeşitlenme sürecine girmesi.

Daha önce Geç Triyas döneminde ortaya çıktıkları düşünülen dinozorların, aslında bu dönemde büyük bir evrimsel yayılım yaşadığı ifade ediliyor.

Araştırma ekibi, dinozorların evrimsel tarihinde “morfolojik patlamalar” yaşandığını belirtiyor. Buna göre milyonlarca yıl boyunca gerçekleşen büyük kitlesel yok oluşların en az ikisi, dinozorların hızlı şekilde çeşitlenmesini doğrudan tetiklemiş olabilir.

Öte yandan bilim insanları, bu kadar eski döneme ait net dinozor fosillerinin bulunamamasının sebebinin yaşadıkları coğrafi bölgelerin fosilleşmeye uygun olmaması olabileceğini düşünüyor. Ayrıca yaklaşık 250 milyon yıllık bazı ayak izlerinin de erken dönem dinozorlarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Paleontoloji dünyasında her yıl yeni keşifler yapılırken, uzmanlar gelecekte çok daha eski dinozor kalıntılarının bulunabileceğini düşünüyor. Eğer bu tahminler doğrulanırsa, dinozorların dünya tarihindeki yeri yeniden yazılabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın