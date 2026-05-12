article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Netflix’e Veri Davası: “Bağımlılık Yaratan Sistem Kurdu” Suçlaması

Netflix’e Veri Davası: “Bağımlılık Yaratan Sistem Kurdu” Suçlaması

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.05.2026 - 14:48

Netflix, çocuk kullanıcıların verilerini izinsiz topladığı ve bu verileri ticari kazanç amacıyla kullandığı iddiasıyla ABD’de dava edildi. Ken Paxton tarafından açılan davada, platformun özellikle çocukları ekranda daha uzun süre tutacak şekilde “bağımlılık yaratan” tasarım unsurları kullandığı öne sürülüyor. Şirket ise tüm iddiaları reddederek veri gizliliği yasalarına uygun hareket ettiğini savunuyor.

Kaynak: https://www.texasattorneygeneral.gov/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netflix, çocuk kullanıcıların verilerini izinsiz topladığı ve platformu kullanıcıları ekrana bağlı tutacak şekilde tasarladığı iddiasıyla ABD’de yeni bir davayla karşı karşıya kaldı.

Netflix, çocuk kullanıcıların verilerini izinsiz topladığı ve platformu kullanıcıları ekrana bağlı tutacak şekilde tasarladığı iddiasıyla ABD’de yeni bir davayla karşı karşıya kaldı.

Davayı açan isim ise Ken Paxton oldu.

Teksas Başsavcılığı tarafından açılan davada, Netflix’in yıllardır kullanıcı verilerini toplamadığı ya da üçüncü taraflarla paylaşmadığı yönünde yanıltıcı açıklamalar yaptığı öne sürüldü. Dava dosyasına göre şirket, çocuk profilleri dahil olmak üzere kullanıcıların izleme alışkanlıklarını, cihaz bilgilerini ve çeşitli davranışsal verilerini sistematik biçimde kayıt altına aldı.

Başsavcılık, elde edilen verilerin reklam teknolojisi şirketleri ve veri simsarlarıyla paylaşıldığını iddia ederken, bunun büyük ölçekli bir “davranışsal gözetim sistemi” oluşturduğunu savundu.

“Bağımlılık yapıcı tasarım” suçlaması

“Bağımlılık yapıcı tasarım” suçlaması

Dava metninde yalnızca veri toplama değil, platformun çalışma mantığı da hedef alındı. Özellikle çocuk kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesi için bazı özelliklerin bilinçli şekilde geliştirildiği öne sürüldü.

Başsavcılığa göre bir bölümün ardından diğer içeriğin otomatik olarak başlamasını sağlayan “otomatik oynatma” sistemi, kullanıcıları ekran başında tutmak ve daha fazla veri toplamak amacıyla tasarlandı. Bu özelliklerin çocuklar üzerinde bağımlılık benzeri etkiler oluşturduğu iddia edildi.

Ken Paxton yaptığı açıklamada, Netflix’in kendisini “çocuk dostu” ve “güvenli” bir platform olarak tanıttığını ancak gerçekte ailelerin verileri üzerinden milyarlarca dolarlık ticari kazanç elde ettiğini söyledi.

Netflix iddiaları reddetti

Netflix cephesi ise suçlamaları kabul etmiyor. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada davanın “yanlış bilgilere” dayandığı belirtilirken, kullanıcı gizliliğinin önemsendiği ve faaliyet gösterilen tüm bölgelerdeki veri koruma yasalarına uyulduğu ifade edildi.

Teksas yönetimi, dava sonucunda Netflix’in yasa dışı şekilde topladığı iddia edilen verileri silmesini, çocuk hesaplarında otomatik oynatma özelliğinin varsayılan olarak kapatılmasını ve her ihlal için 10 bin dolara kadar para cezası uygulanmasını talep ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın