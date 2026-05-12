Netflix’e Veri Davası: “Bağımlılık Yaratan Sistem Kurdu” Suçlaması

Dava metninde yalnızca veri toplama değil, platformun çalışma mantığı da hedef alındı. Özellikle çocuk kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesi için bazı özelliklerin bilinçli şekilde geliştirildiği öne sürüldü.

Başsavcılığa göre bir bölümün ardından diğer içeriğin otomatik olarak başlamasını sağlayan “otomatik oynatma” sistemi, kullanıcıları ekran başında tutmak ve daha fazla veri toplamak amacıyla tasarlandı. Bu özelliklerin çocuklar üzerinde bağımlılık benzeri etkiler oluşturduğu iddia edildi.

Ken Paxton yaptığı açıklamada, Netflix’in kendisini “çocuk dostu” ve “güvenli” bir platform olarak tanıttığını ancak gerçekte ailelerin verileri üzerinden milyarlarca dolarlık ticari kazanç elde ettiğini söyledi.

Netflix iddiaları reddetti

Netflix cephesi ise suçlamaları kabul etmiyor. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada davanın “yanlış bilgilere” dayandığı belirtilirken, kullanıcı gizliliğinin önemsendiği ve faaliyet gösterilen tüm bölgelerdeki veri koruma yasalarına uyulduğu ifade edildi.

Teksas yönetimi, dava sonucunda Netflix’in yasa dışı şekilde topladığı iddia edilen verileri silmesini, çocuk hesaplarında otomatik oynatma özelliğinin varsayılan olarak kapatılmasını ve her ihlal için 10 bin dolara kadar para cezası uygulanmasını talep ediyor.