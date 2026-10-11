Üniversiteyi Şehir Dışında Okuyanların Memlekete Dönünce Yaşadığı 10 Durum

Üniversite için başka bir şehre taşınmak, sadece okul değiştirmek değil; kendi hayatını kurmayı öğrenmek demek. İlk kez tek başına yaşamak, bütçe yapmak, kendi kararlarını almak ve yepyeni deneyimler kazanmak derken insan fark etmeden değişiyor.

Sonra memlekete dönüş zamanı geliyor... Ev aynı ev, sokaklar aynı sokaklar ama sen artık eski sen değilsin. İşte şehir dışında üniversite okuyanların eve dönünce yaşadığı o tanıdık durumlar...