Üniversiteyi Şehir Dışında Okuyanların Memlekete Dönünce Yaşadığı 10 Durum
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Üniversite için başka bir şehre taşınmak, sadece okul değiştirmek değil; kendi hayatını kurmayı öğrenmek demek. İlk kez tek başına yaşamak, bütçe yapmak, kendi kararlarını almak ve yepyeni deneyimler kazanmak derken insan fark etmeden değişiyor.
Sonra memlekete dönüş zamanı geliyor... Ev aynı ev, sokaklar aynı sokaklar ama sen artık eski sen değilsin. İşte şehir dışında üniversite okuyanların eve dönünce yaşadığı o tanıdık durumlar...
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1. Ev yemeği görünce mutlu olmak.
2. Bütçe yönetmenin önemini fark etmek.
3. Aile kurallarına yeniden alışmaya çalışmak.
4. "Her şeyi kendim halledebiliyorum" demek.
5. Üniversite hayatını özlemek.
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6. Eski arkadaşlıkların değiştiğini görmek.
7. Harcamalarını daha bilinçli yapmak.
8. Kendi kararlarını vermeye alışmak.
9. Gelecek planları yapmaya başlamak.
10. Eve dönsen bile değişmiş olmak.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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