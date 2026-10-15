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İkiz Öğretmenler Aynı Okulda Buluştu: Birbirlerini Yalnız Bırakmadılar

İkiz Öğretmenler Aynı Okulda Buluştu: Birbirlerini Yalnız Bırakmadılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 17:42
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Erzurum’un Çat ilçesine bağlı kırsal Sarıkaşık Mahallesi İlkokulu’nda görev yapan 25 yaşındaki ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, hem meslek hayatlarında hem de günlük yaşamlarında sergiledikleri dayanışmayla dikkat çekiyor. İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve 62 öğrencinin eğitim gördüğü okulda görev yapan Erzurumlu ikizler, aynı lojmanı paylaşarak kentin zorlu kış şartlarında birbirlerine destek oluyor.

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Yaklaşık 1,5 yıl önce ataması yapılan Fatmanur Kahraman, okulda 1 ve 2’nci sınıf öğrencilerini okutuyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce ataması yapılan Fatmanur Kahraman, okulda 1 ve 2’nci sınıf öğrencilerini okutuyor.

Psikolojik danışmanlık mezunu olan ikizi Zehranur Kahraman ise Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanırken, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde aynı okulda ücretli öğretmen olarak göreve başladı.

Kardeşinin yanına gelme sürecini anlatan Zehranur Kahraman, 'Kardeşim önce buradaydı, ben de hem onu yalnız bırakmamak hem de aynı lojmanı paylaşmak için yanına geldim. KPSS’ye hazırlanırken bir yandan da ücretli öğretmenlik yapıyorum. İkiz olarak aynı yerde çalışmak ve aynı lojmanda kalmak bizim için büyük bir avantaj; kendimizi yalnız hissetmiyoruz' dedi.

Kardeşinin gelişinin ardından köy yaşamına bakışının değiştiğini vurgulayan Fatmanur Kahraman ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

Kardeşinin gelişinin ardından köy yaşamına bakışının değiştiğini vurgulayan Fatmanur Kahraman ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

'Hafta sonları evimize gidiyoruz ancak kışın yollar kapandığında köyde kalmak zorunda kalıyoruz. Normalde şehre gitmeyi iple çeken biriydim fakat kardeşim geldikten sonra artık gitmek istemiyorum. Birlikte vakit geçiriyor, köyü geziyor ve film izliyoruz. Birbirimizin yanında olmak bize büyük bir güç veriyor.'

Zorlu coğrafi koşullara rağmen aynı okulda görev yapmanın ve birbirlerine destek olmanın mutluluğunu yaşayan Kahraman kardeşler, Sarıkaşık Mahallesi’nde geleceğin teminatı olan çocukları eğitmeye devam ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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