İkiz Öğretmenler Aynı Okulda Buluştu: Birbirlerini Yalnız Bırakmadılar

Psikolojik danışmanlık mezunu olan ikizi Zehranur Kahraman ise Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanırken, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde aynı okulda ücretli öğretmen olarak göreve başladı.

Kardeşinin yanına gelme sürecini anlatan Zehranur Kahraman, 'Kardeşim önce buradaydı, ben de hem onu yalnız bırakmamak hem de aynı lojmanı paylaşmak için yanına geldim. KPSS’ye hazırlanırken bir yandan da ücretli öğretmenlik yapıyorum. İkiz olarak aynı yerde çalışmak ve aynı lojmanda kalmak bizim için büyük bir avantaj; kendimizi yalnız hissetmiyoruz' dedi.