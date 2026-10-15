İkiz Öğretmenler Aynı Okulda Buluştu: Birbirlerini Yalnız Bırakmadılar
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Erzurum’un Çat ilçesine bağlı kırsal Sarıkaşık Mahallesi İlkokulu’nda görev yapan 25 yaşındaki ikiz kardeşler Fatmanur ve Zehranur Kahraman, hem meslek hayatlarında hem de günlük yaşamlarında sergiledikleri dayanışmayla dikkat çekiyor. İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alan ve 62 öğrencinin eğitim gördüğü okulda görev yapan Erzurumlu ikizler, aynı lojmanı paylaşarak kentin zorlu kış şartlarında birbirlerine destek oluyor.
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Yaklaşık 1,5 yıl önce ataması yapılan Fatmanur Kahraman, okulda 1 ve 2’nci sınıf öğrencilerini okutuyor.
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Kardeşinin gelişinin ardından köy yaşamına bakışının değiştiğini vurgulayan Fatmanur Kahraman ise duygularını şu sözlerle ifade etti:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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