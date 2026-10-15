Beton Harcına Pet Şişe, Strafor ve Moloz Karıştırdılar: En İyi Sonuç Beklenmedik Yerden Geldi
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Deneyde geri dönüşüm kutusundan toplanan pet şişeler ve gerçek bir binanın yıkım molozu kullanıldı.
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Atık katkılı betonların hepsi normal betondan daha hafif çıktı.
Yıkım molozuyla yapılan beton kaldırım ve bordür gibi işler için yeterli dayanıma ulaştı.
Ancak bu karışımlar her alanda kullanılamıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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