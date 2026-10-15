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Beton Harcına Pet Şişe, Strafor ve Moloz Karıştırdılar: En İyi Sonuç Beklenmedik Yerden Geldi

Beton Harcına Pet Şişe, Strafor ve Moloz Karıştırdılar: En İyi Sonuç Beklenmedik Yerden Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 16:18
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ABD'de yapılan bir çalışmada, atıkları değerlendirmek için beton harcına pet şişe, strafor ve yıkım molozu karıştırıldı. Atıklar betonu hafifletti, en dengeli sonucu ise yıkım molozu verdi.

İşte detaylar...

Kaynak

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Deneyde geri dönüşüm kutusundan toplanan pet şişeler ve gerçek bir binanın yıkım molozu kullanıldı.

Deneyde geri dönüşüm kutusundan toplanan pet şişeler ve gerçek bir binanın yıkım molozu kullanıldı.

New York'taki Farmingdale State College'dan Shohana Iffat'ın yürüttüğü çalışmada atıklar, özel bir yüzey işlemi ya da kimyasal değişiklik uygulanmadan betona katıldı. Pet şişeler temizlenip kurutulduktan sonra küçük parçalara ayrıldı.

Çalışma 6 Ekim'de Discover Civil Engineering dergisinde yayımlandı.

Atık katkılı betonların hepsi normal betondan daha hafif çıktı.

Atık katkılı betonların hepsi normal betondan daha hafif çıktı.

Betonu en çok hafifleten malzeme strafor oldu. Strafor katılan beton, normal betona göre yaklaşık yüzde 17 daha hafifti.

Yıkım molozu da betonun ağırlığını azalttı. Doğal agreganın yarısı molozla değiştirildiğinde beton yüzde 7 hafifledi.

Yıkım molozuyla yapılan beton kaldırım ve bordür gibi işler için yeterli dayanıma ulaştı.

Yıkım molozuyla yapılan beton kaldırım ve bordür gibi işler için yeterli dayanıma ulaştı.

Doğal agreganın yarısı molozla değiştirildiğinde beton, normal betonun dayanımının yaklaşık yüzde 68'ini korudu. Moloz kullanılan iki karışım da bölme duvar gibi taşıyıcı olmayan işler için ABD yapı yönetmeliğinin öngördüğü dayanım aralığına girdi.

Pet şişe katkılı karışım da bu aralığa yaklaştı. Çalışmada yıkım molozu, ağırlık ile dayanım arasında pet şişe ve strafordan daha iyi bir denge sağladı.

Ancak bu karışımlar her alanda kullanılamıyor.

Ancak bu karışımlar her alanda kullanılamıyor.

Hafifliğin bir bedeli de var. Strafor katkılı betonun basınç dayanımı normal betona göre yaklaşık yüzde 66 düştü, pet şişe katkılı beton da normal betonun yarısından az dayanım gösterdi. Bu yüzden atık katkılı karışımlar taşıyıcı olmayan uygulamalarda değerlendiriliyor.

Çalışma bir ön araştırma niteliğinde. Daha büyük numunelerle ve kapsamlı dayanıklılık testleriyle yeni çalışmalar yapılması öneriliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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