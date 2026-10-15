Beton Harcına Pet Şişe, Strafor ve Moloz Karıştırdılar: En İyi Sonuç Beklenmedik Yerden Geldi

Hafifliğin bir bedeli de var. Strafor katkılı betonun basınç dayanımı normal betona göre yaklaşık yüzde 66 düştü, pet şişe katkılı beton da normal betonun yarısından az dayanım gösterdi. Bu yüzden atık katkılı karışımlar taşıyıcı olmayan uygulamalarda değerlendiriliyor.

Çalışma bir ön araştırma niteliğinde. Daha büyük numunelerle ve kapsamlı dayanıklılık testleriyle yeni çalışmalar yapılması öneriliyor.