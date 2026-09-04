Ucuz Diye Beton Harcına Bulaşık Deterjanı Katıyorlar: Felakete Yol Açıyor
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Günümüz ekonomik koşullarında inşaat maliyetlerini düşürmek ve bütçeyi korumak büyük önem taşırken, ucuz alternatiflere yönelmek telafisi imkansız zararlara yol açabiliyor. Sektörde hava kabarcığı oluşturmak ve harcı kolay işlemek amacıyla beton karışımına bulaşık deterjanı ekleme yönteminin, yapılarda ciddi güç kaybına ve uzun vadeli çökme risklerine neden olduğu ortaya çıktı.
Pratik ve ucuz bir çözüm gibi görünen bu uygulamanın, betonun kimyasal yapısını bozarak yapı güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor.
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Eski usül veya kulaktan dolma bilgilerle betona karıştırılan ev tipi temizlik deterjanları, yapı üzerinde şu kritik sorunlara sebep oluyor:
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Sektör temsilcileri, başlangıçta birkaç dolar tasarruf etme amacıyla yapılan bu tür müdahalelerin hem projelerin ömrünü kısalttığını hem de ustaların ve işletmelerin ticari itibarını zedelediğini vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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