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Ucuz Diye Beton Harcına Bulaşık Deterjanı Katıyorlar: Felakete Yol Açıyor

Ucuz Diye Beton Harcına Bulaşık Deterjanı Katıyorlar: Felakete Yol Açıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 08:57
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Günümüz ekonomik koşullarında inşaat maliyetlerini düşürmek ve bütçeyi korumak büyük önem taşırken, ucuz alternatiflere yönelmek telafisi imkansız zararlara yol açabiliyor. Sektörde hava kabarcığı oluşturmak ve harcı kolay işlemek amacıyla beton karışımına bulaşık deterjanı ekleme yönteminin, yapılarda ciddi güç kaybına ve uzun vadeli çökme risklerine neden olduğu ortaya çıktı.

Pratik ve ucuz bir çözüm gibi görünen bu uygulamanın, betonun kimyasal yapısını bozarak yapı güvenliğini tehlikeye attığı belirtiliyor.

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Eski usül veya kulaktan dolma bilgilerle betona karıştırılan ev tipi temizlik deterjanları, yapı üzerinde şu kritik sorunlara sebep oluyor:

Eski usül veya kulaktan dolma bilgilerle betona karıştırılan ev tipi temizlik deterjanları, yapı üzerinde şu kritik sorunlara sebep oluyor:

  • Deterjanlar, beton içerisinde düzensiz ve kontrolsüz hava kabarcıkları oluşturur. Zamanla birleşen ya da çöken bu büyük baloncuklar, betonun basınç dayanımını düşürür. Özellikle yük taşıyan kolonlar veya araç trafiğine açık alanlar için bu durum büyük bir kaza riski doğurur.

  • Bulaşık deterjanı harcın kıvamını dengesizleştirir. Karışım bir gün son derece akışkan olurken ertesi gün katılaşabilir. Sıcak havalarda ve büyük dökümlerde betonun yerleştirilmesini ve son kat işlemlerini zorlaştırır.

  • Deterjanla sağlanan köpük, kürlenme (sertleşme) aşamasında kararlılığını koruyamaz. İlk testlerde sorunsuz görünse bile, döküm sonrası donma/çözülme döngülerine dayanamayan gevrek bir nihai yapı ortaya çıkar.

  • Deterjanlarda bulunan koku, boya ve yüzey aktif maddeler çimento kimyasına uygun değildir. Bu maddeler betonda renk bozulmalarına, tuzlanmaya ve priz alma (donma) sürelerinin gecikmesine yol açar.

Sektör temsilcileri, başlangıçta birkaç dolar tasarruf etme amacıyla yapılan bu tür müdahalelerin hem projelerin ömrünü kısalttığını hem de ustaların ve işletmelerin ticari itibarını zedelediğini vurguluyor.

Sektör temsilcileri, başlangıçta birkaç dolar tasarruf etme amacıyla yapılan bu tür müdahalelerin hem projelerin ömrünü kısalttığını hem de ustaların ve işletmelerin ticari itibarını zedelediğini vurguluyor.

Dış mekan ve yük altındaki beton uygulamalarında hava emilimi gerekiyorsa, çimento kimyasına özel olarak üretilmiş, test edilmiş ticari katkı maddelerinin (örneğin amaca uygun hava emici kimyasallar) kullanılması gerektiği ifade ediliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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