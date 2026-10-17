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Karasu'da Halk Çocuklar Derslerinden Geri Kalmasın Diye Hortumun Zarar Verdiği Okul Çatısını Onardı

Karasu'da Halk Çocuklar Derslerinden Geri Kalmasın Diye Hortumun Zarar Verdiği Okul Çatısını Onardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 23:36

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Ülkemiz geçtiğimiz günlerde yoğun yağışların etkisi altına girdi. İstanbul'da başlayan sağanak kısa sürede hayatı olumsuz etkilerken, kentin birçok noktasında su baskınları yaşandı, heyelanlar meydana geldi ve araçlar sel sularına kapıldı. Yağışın etkisi yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmadı. Sakarya'da da sel ile hortum pek çok yapıya zarar verdi.

Karasu Mahallesi'ndeki bir ilkokulun çatısı hortum nedeniyle uçtu. İhale ve onarım süreci zaman alacağı için mahalle sakinleri muhtarlıkla birlikte harekete geçti. Öğrencilerin pazartesi günü derse başlayabilmesi için yağmur altında çatıya çıkan vatandaşlar kısa sürede çalışmayı tamamladı.

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"Asrın felaketi diyebileceğimiz ölçüde bir hortum yaşadık"

"Asrın felaketi diyebileceğimiz ölçüde bir hortum yaşadık"

Şiddetli yağış ve selin ardından Karasu Mahallesi'ni vuran hortum, ilkokulun çatısının yaklaşık dörtte üçünü yerinden söktü. Mahalle muhtarı Şefik Kır, 'Asrın felaketi diyebileceğimiz ölçüde bir hortum yaşadık' diyerek olayın büyüklüğünü ifade etti. İl ve ilçe milli eğitim yetkilileri okulda inceleme yaptı ve onarım için ihale süreci başlatıldı.

Ancak ihalenin zaman alacağını bilen mahalleli, öğrencilerin derslerinin aksamaması için beklemek yerine kolları sıvadı. Muhtarlığın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, yağmura rağmen çatıyı kendi imkanlarıyla onardı. Mahalle sakinlerinden İsmail Kıylı, 'Elimizden gelen ne varsa kendi kararımızla hızlı bir şekilde okulumuzu tamir ettik' dedi. Temizlik çalışması ise ertesi güne bırakıldı. Resmi süreçler sürerken ortaya çıkan bu el birliği, zor zamanlarda komşuluğun ve dayanışmanın hala en güçlü destek olduğunu hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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