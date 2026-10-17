Karasu'da Halk Çocuklar Derslerinden Geri Kalmasın Diye Hortumun Zarar Verdiği Okul Çatısını Onardı

Ülkemiz geçtiğimiz günlerde yoğun yağışların etkisi altına girdi. İstanbul'da başlayan sağanak kısa sürede hayatı olumsuz etkilerken, kentin birçok noktasında su baskınları yaşandı, heyelanlar meydana geldi ve araçlar sel sularına kapıldı. Yağışın etkisi yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmadı. Sakarya'da da sel ile hortum pek çok yapıya zarar verdi.

Karasu Mahallesi'ndeki bir ilkokulun çatısı hortum nedeniyle uçtu. İhale ve onarım süreci zaman alacağı için mahalle sakinleri muhtarlıkla birlikte harekete geçti. Öğrencilerin pazartesi günü derse başlayabilmesi için yağmur altında çatıya çıkan vatandaşlar kısa sürede çalışmayı tamamladı.

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