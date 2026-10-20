Ogün Alibaş Evcil Martısının Kirlettiği Pencere Önünü Kadir Ezildi'ye Temizletti

Martılar, kıyıya yakın yaşayanlar için baş edilmesi zor komşular olarak biliniyor. Balkonlara ve pencere önlerine bıraktıkları izler zamanla inatçı lekelere dönüşebiliyor. Yüksekte kalan, kolay ulaşılamayan pencere önleri bu işi daha da zorlaştırıyor. İçerik üreticisi Ogün Alibaş, o martılardan birini evcilleştirmişti hatırlarsanız.

Ogün Alibaş, evcil martısı 'Bitch' ve arkadaşlarının kirlettiği pencere önünü temizlik denince akla ilk gelen Kadir Ezildi'ye temizletti. Pembe eldivenlerini takıp elinde sünger ve leğenle pencere önüne çıkan Ezildi, klima ünitesinin üstünü ve pencere raylarını köpükle ovaladı. Ortaya çıkan temizlik görüntüleri izleyenlerden tam not aldı.

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