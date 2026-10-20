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Ogün Alibaş Evcil Martısının Kirlettiği Pencere Önünü Kadir Ezildi'ye Temizletti

Ogün Alibaş Evcil Martısının Kirlettiği Pencere Önünü Kadir Ezildi'ye Temizletti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2026 - 20:41

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Martılar, kıyıya yakın yaşayanlar için baş edilmesi zor komşular olarak biliniyor. Balkonlara ve pencere önlerine bıraktıkları izler zamanla inatçı lekelere dönüşebiliyor.  Yüksekte kalan, kolay ulaşılamayan pencere önleri bu işi daha da zorlaştırıyor. İçerik üreticisi Ogün Alibaş, o martılardan birini evcilleştirmişti hatırlarsanız. 

Ogün Alibaş, evcil martısı 'Bitch' ve arkadaşlarının kirlettiği pencere önünü temizlik denince akla ilk gelen Kadir Ezildi'ye temizletti. Pembe eldivenlerini takıp elinde sünger ve leğenle pencere önüne çıkan Ezildi, klima ünitesinin üstünü ve pencere raylarını köpükle ovaladı. Ortaya çıkan temizlik görüntüleri izleyenlerden tam not aldı.

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"Bunu tek bir kişi yapabilir"

"Bunu tek bir kişi yapabilir"

Ogün Alibaş ve meşhur martısının videolarını yıllardır izliyoruz. İkilinin arkadaşlığı uzun süredir devam ediyor fakat bu arkadaşlığın bir de görünmeyen yüzü varmış. Martısının geride bıraktığı pisliği ancak Kadir Ezildi'nin temizleyebileceğini söyleyen Alibaş hemen kendisini yardıma çağırdı. İlk başta kirlilik karşısında neye uğradığını şaşıran Ezildi, hemen ekipmanlarını çıkarıp işe başladı. Kürdanlarla, sabunlarla ince ince temizlik yapan Ezildi camın önünü pırıl pırıl yaptı. O değişim izleyenlerin de içini açtı.

Kuş pisliği asidik yapısı nedeniyle cama, boyalı yüzeylere ve özellikle mermer gibi kireç taşı bazlı malzemelere zamanla zarar verip mat lekeler bırakabiliyor. Kuruyup sertleştikçe temizlenmesi de güçleşiyor. Bu yüzden pisliği mümkün olduğunca erken ve ılık sabunlu suyla yumuşatarak temizlemek gerekiyor. Kuruyan pislik toz haline gelip bakteri ve mantar taşıyabildiği için eldiven ve maske kullanmak önemli. Mermer yüzeylerde ise sirke ya da limon gibi asitli ürünlerden uzak durmak gerekiyor. Düzenli temizlik hem yüzeyleri koruyor hem de kalıcı lekelerin önüne geçiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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