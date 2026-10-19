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Var mısın Yok musun Mevlüt’ün Annesi Naciye Teyze, 'Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim’de Ortaya Çıktı

Var mısın Yok musun Mevlüt’ün Annesi Naciye Teyze, 'Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim’de Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 16:54
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Bir döneme damga vuran yarışmalardan 'Var Mısın Yok Musun' ile tanınan Mevlüt Acaroğlu annesi Naciye Acaroğlu'nu da büyük üne kavuşturmuştu. Sempatik tavırları, kendine has üslubuyla gönülleri fetheden Naciye Acaroğlu çeşitli reklam filmlerinde de yer almıştı. Naciye Teyze olarak tanınan Acaroğlu, son olarak Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasında ortaya çıktı. Now TV ekranlarında yayınlanan yarışmada Naciye Teyze'nin son hali dikkat çekti.

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Naciye Acaroğlu'nun En Hamarat Benim yarışmasından görüntüleri:

Naciye Acaroğlu'nun son hali 'Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim' programında ortaya çıktı.

Naciye Acaroğlu'nun son hali 'Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim' programında ortaya çıktı.

Ekranların sevilen yarışma programı 'Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim', 19 Ekim Pazartesi günü saat 13.30'da yeni yarışmacılarla ekranlara geldi. 

Bu haftanın en dikkat çeken ismi ise Naciye Acaroğlu oldu. Var mısın Yok musun yarışmasında oğlu Mevlüt Acaroğlu ile dikkat çeken Naciye Acaroğlu kısa sürede gönülleri fethetti. Sempatik tavırlarıyla gündeme gelen 'Naciye Teyze' pek çok reklam ve programda yer aldı. Şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanmasıyla takipçileriyle buluşan Naci Teyze, son olarak En Hamarat Benim programında ortaya çıktı.

Naciye Acaroğlu kimdir?

Naciye Acaroğlu kimdir?

Acun Ilıcalı’nın 2000’li yıllarda hazırlayıp sunduğu efsane yarışma 'Var Mısın Yok Musun', sadece yüksek ödülleriyle değil, televizyon tarihine geçen karakterleriyle de çok konuşuldu. Yarışmanın en popüler figürlerinden biri olan Konyalı Mevlüt Acaroğlu, programa annesi Naciye Acaroğlu’nu da taşıyarak unutulmaz anlara imza attı. İçten tavırları ve samimiyetiyle tüm Türkiye'nin 'Naciye Teyzesi' hâline gelen Naciye Hanım, Anadolu insanının en güzel temsilcilerinden biri olarak izleyicinin kalbini fethetti.

Naciye Acaroğlu nereli?

Naciye Acaroğlu, Konyalı'dır.

Naciye Acaroğlu kaç yaşında?

Bazı kaynaklarda Naciye Acaroğlu'nun 73 yaşında olduğu yazmaktadır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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