Var mısın Yok musun Mevlüt’ün Annesi Naciye Teyze, 'Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim’de Ortaya Çıktı

Ekranların sevilen yarışma programı 'Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim', 19 Ekim Pazartesi günü saat 13.30'da yeni yarışmacılarla ekranlara geldi.

Bu haftanın en dikkat çeken ismi ise Naciye Acaroğlu oldu. Var mısın Yok musun yarışmasında oğlu Mevlüt Acaroğlu ile dikkat çeken Naciye Acaroğlu kısa sürede gönülleri fethetti. Sempatik tavırlarıyla gündeme gelen 'Naciye Teyze' pek çok reklam ve programda yer aldı. Şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanmasıyla takipçileriyle buluşan Naci Teyze, son olarak En Hamarat Benim programında ortaya çıktı.