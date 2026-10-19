Var mısın Yok musun Mevlüt’ün Annesi Naciye Teyze, 'Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim’de Ortaya Çıktı
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Bir döneme damga vuran yarışmalardan 'Var Mısın Yok Musun' ile tanınan Mevlüt Acaroğlu annesi Naciye Acaroğlu'nu da büyük üne kavuşturmuştu. Sempatik tavırları, kendine has üslubuyla gönülleri fetheden Naciye Acaroğlu çeşitli reklam filmlerinde de yer almıştı. Naciye Teyze olarak tanınan Acaroğlu, son olarak Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasında ortaya çıktı. Now TV ekranlarında yayınlanan yarışmada Naciye Teyze'nin son hali dikkat çekti.
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Naciye Acaroğlu'nun En Hamarat Benim yarışmasından görüntüleri:
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Naciye Acaroğlu'nun son hali 'Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim' programında ortaya çıktı.
Naciye Acaroğlu kimdir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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