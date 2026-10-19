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YKS Türkiye İkincisi 1 Milyonluk Soruya Kadar Geldi: Khan Sorusunda İlk Elediği Şık Doğru Çıktı!

YKS Türkiye İkincisi 1 Milyonluk Soruya Kadar Geldi: Khan Sorusunda İlk Elediği Şık Doğru Çıktı!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 11:19
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ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde koltuğa oturan isim, daha ilk dakikada stüdyonun alkışını topladı. YKS 2024'ün Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, soruları birer birer devirip 1 milyonluk soruyu açtırdı. Karşısına çıkan 'Khan' sorusunda kurduğu mantık ise ekran başındakileri hem etkiledi hem de ters köşe yaptı. Peki Khan soyadı en çok hangi ülkede görülüyor?

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Semih Danacıoğlu, YKS 2024'te eşit ağırlıkta Türkiye ikincisi, sözelde Türkiye üçüncüsü oldu.

Semih Danacıoğlu, YKS 2024'te eşit ağırlıkta Türkiye ikincisi, sözelde Türkiye üçüncüsü oldu.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden gelen 18 yaşındaki Semih Danacıoğlu, stüdyoya annesi Yıldız Danacıoğlu ile birlikte geldi. Ankara Pursaklar Fen Lisesi'nde dört yıl yatılı okuyan genç yarışmacı, şimdi Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nin hazırlık sınıfında. Sayısalda da Türkiye 38'incisi olduğu duyulunca seyirciler alkışı esirgemedi.

Cem Öğretir'in 'Aileniz neden birinci olmadın diye sordu mu?' sorusuna gülümseyerek karşılık veren Danacıoğlu, evde böyle bir baskı görmediğini anlattı. Öğretir de anneye dönüp 'Pırlanta gibi bir çocuk yetiştirmişsiniz' dedi.

Satranç sorusunda 'Biz yavaştan kalkalım' dedi, 300 bin TL'lik barajı yine de geçti.

Satranç sorusunda 'Biz yavaştan kalkalım' dedi, 300 bin TL'lik barajı yine de geçti.

İlk soruları su gibi geçen Danacıoğlu'nun asıl sınavı, hiç beklemediği bir yerde başladı: satranç. İlkokuldan beri satranç oynayan genç yarışmacıdan, oyunun Azerbaycan dilindeki adını bulması istendi. Çift cevap jokerine başvurdu ama ilk tercihi 'Santranç' kırmızı yandı. Kaybedecek bir şeyi olmadığını söyleyip 'Şahmat'ı kilitleyen Danacıoğlu, elendiğini düşünerek 'Biz yavaştan kalkalım' bile dedi. Ekranda şık yeşil yanınca derin bir 'Oh be' çekti.

300 bin TL'lik TDK yazım sorusunda '16 No.lu ev' seçeneğini işaretleyip barajı garantiledi. Lisede derslerine yardım ettiği ve ona '300 bine ulaş, yeter' diyen arkadaşı Serhat'a da sözünü tutup ekrandan selam gönderdi.

1 milyonluk sorudaki Cengiz Han tahmini, Semih Danacıoğlu'nun tüm hesabını altüst etti.

1 milyonluk sorudaki Cengiz Han tahmini, Semih Danacıoğlu'nun tüm hesabını altüst etti.

1 milyon TL'lik soruda ekrana 'Hangi ülkede yaşayanlar arasında en çok görülen soyadı 'Khan'dır?' sorusu geldi. Şıklarda Suudi Arabistan, Moğolistan, Kazakistan ve Hindistan vardı. Danacıoğlu önce Kazakistan'ı eledi; Nursultan Nazarbayev'i örnek verip Sovyet etkisiyle oradaki soyadlarının '-ev' ile bittiğini hatırlattı. Hindistan'ı ise orada birinci olsa dünya genelinde de zirvede olacağı mantığıyla saf dışı bıraktı. Suudi Arabistan'ı en baştan silmişti bile; Cengiz Han bağını kurup B şıkkı Moğolistan'da karar kıldı.

Khan soyadı en çok hangi ülkede sorusunun cevabı, Semih Danacıoğlu'nu şaşkına çevirdi.

Khan soyadı en çok hangi ülkede sorusunun cevabı, Semih Danacıoğlu'nu şaşkına çevirdi.

Sorunun cevabı başta Semih Danacıoğlu olmak üzere izleyen herkesi şaşırttı. Yanıt, Danacıoğlu'nun ilk elediği A şıkkı Suudi Arabistan'dı. Cem Öğretir, ülkede yaşayan kalabalık Pakistanlı göçmen nüfusu yüzünden Khan'ın Suudi Arabistan'daki en yaygın soyadı haline geldiğini anlattı. Göçmenlik ihtimalini hiç hesaba katmadığını söyleyen genç yarışmacı, yarışmaya 300 bin TL ile veda etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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