YKS Türkiye İkincisi 1 Milyonluk Soruya Kadar Geldi: Khan Sorusunda İlk Elediği Şık Doğru Çıktı!

İlk soruları su gibi geçen Danacıoğlu'nun asıl sınavı, hiç beklemediği bir yerde başladı: satranç. İlkokuldan beri satranç oynayan genç yarışmacıdan, oyunun Azerbaycan dilindeki adını bulması istendi. Çift cevap jokerine başvurdu ama ilk tercihi 'Santranç' kırmızı yandı. Kaybedecek bir şeyi olmadığını söyleyip 'Şahmat'ı kilitleyen Danacıoğlu, elendiğini düşünerek 'Biz yavaştan kalkalım' bile dedi. Ekranda şık yeşil yanınca derin bir 'Oh be' çekti.

300 bin TL'lik TDK yazım sorusunda '16 No.lu ev' seçeneğini işaretleyip barajı garantiledi. Lisede derslerine yardım ettiği ve ona '300 bine ulaş, yeter' diyen arkadaşı Serhat'a da sözünü tutup ekrandan selam gönderdi.