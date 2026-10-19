YKS Türkiye İkincisi 1 Milyonluk Soruya Kadar Geldi: Khan Sorusunda İlk Elediği Şık Doğru Çıktı!
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ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde koltuğa oturan isim, daha ilk dakikada stüdyonun alkışını topladı. YKS 2024'ün Türkiye ikincisi Semih Danacıoğlu, soruları birer birer devirip 1 milyonluk soruyu açtırdı. Karşısına çıkan 'Khan' sorusunda kurduğu mantık ise ekran başındakileri hem etkiledi hem de ters köşe yaptı. Peki Khan soyadı en çok hangi ülkede görülüyor?
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Semih Danacıoğlu, YKS 2024'te eşit ağırlıkta Türkiye ikincisi, sözelde Türkiye üçüncüsü oldu.
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Satranç sorusunda 'Biz yavaştan kalkalım' dedi, 300 bin TL'lik barajı yine de geçti.
1 milyonluk sorudaki Cengiz Han tahmini, Semih Danacıoğlu'nun tüm hesabını altüst etti.
Khan soyadı en çok hangi ülkede sorusunun cevabı, Semih Danacıoğlu'nu şaşkına çevirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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