Bildiğiniz Bütün Seyahat Videolarını Unutun: Uçakla İstanbul'a Gelen İki Kedi Şehri Karış Karış Gezdi

Sokak kedileri, tarihi yarımadadan Boğaz kıyısına kadar İstanbul'un hemen her köşesinde karşımıza çıkıyor ve yıllardır şehrin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Şehri ziyaret eden turistlerin en çok fotoğraf çektiği, en çok sevdiği konuklar arasında da kediler başı çekiyor.
'tial_cats' isimli kullanıcı İstanbul'u ziyaret eden iki kedinin seyahat videosunu paylaştı. İstanbul'da tasmalarıyla 'dünyanın kedi başkenti' olarak bilinen şehri gezen kediler, Boğaz kıyısında ödül mamalarını yerken, tarihi mekanlarda ve halıların arasında poz verdi. Manzara eşliğinde yedikleri akşam yemeğiyle son bulan gezi bildiğimiz tüm seyahat videolarını unutturdu.
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