Bildiğiniz Bütün Seyahat Videolarını Unutun: Uçakla İstanbul'a Gelen İki Kedi Şehri Karış Karış Gezdi

Evcil hayvanıyla yolculuk etmek isteyenler için işin en önemli kısmı, uçuştan çok önce başlıyor. Pek çok uçak firmasının kurallarına göre kabinde yalnızca kedi, köpek ve küçük ötücü kuşlar kabul ediliyor. Hayvanın ağırlığı kafesiyle birlikte 8 kilogramı geçmemeli, kafes de 23 santimetre yükseklik, 30 santimetre genişlik ve 40 santimetre uzunluğu aşmamalı. Kabinde yalnızca yumuşak yüzeyli özel kafes ya da çantalar kullanılabiliyor ve hayvan uçuş boyunca önünüzdeki koltuğun altında kalıyor.

Bu ölçülerin dışında kalan hayvanlar ise uçağın kargo bölümünde seyahat ediyor. Kargo için kafes sert yüzeyli ve yan kilit sistemli olmalı, hayvanın boynunda tasma bulunmalı. Kafesle birlikte 50 kilogramı ve 75x75x125 santimetreyi aşan hayvanlar ise Turkish Cargo üzerinden taşınıyor. Evcil hayvan ücreti ücretsiz bagaj hakkına dahil değil, yani bilet fiyatının üzerine ayrıca ödeniyor.

Yurt dışı seyahatlerde evrak işi de en az kafes seçimi kadar önemli. Gidilecek ülkenin şartlarına göre mikroçip, geçerli kuduz aşısı ve veteriner sağlık sertifikası gerekiyor. Aşıdan sonra beklenmesi gereken süre ve sertifikanın onay şartları ülkeden ülkeye değişebildiği için biletinizi almadan önce hem havayolunun hem de gidilecek ülkenin tarım ve veteriner makamlarının güncel kurallarına bakmakta fayda var. Kısacası hayvanıyla seyahat etmek isteyenler için doğru hazırlık, hem yolculuğu hem de varış noktasındaki ilk anları çok daha kolay hale getiriyor.