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Bildiğiniz Bütün Seyahat Videolarını Unutun: Uçakla İstanbul'a Gelen İki Kedi Şehri Karış Karış Gezdi

Bildiğiniz Bütün Seyahat Videolarını Unutun: Uçakla İstanbul'a Gelen İki Kedi Şehri Karış Karış Gezdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 11:20 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 11:31

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Sokak kedileri, tarihi yarımadadan Boğaz kıyısına kadar İstanbul'un hemen her köşesinde karşımıza çıkıyor ve yıllardır şehrin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Şehri ziyaret eden turistlerin en çok fotoğraf çektiği, en çok sevdiği konuklar arasında da kediler başı çekiyor.

'tial_cats' isimli kullanıcı İstanbul'u ziyaret eden iki kedinin seyahat videosunu paylaştı. İstanbul'da tasmalarıyla 'dünyanın kedi başkenti' olarak bilinen şehri gezen kediler, Boğaz kıyısında ödül mamalarını yerken, tarihi mekanlarda ve halıların arasında poz verdi. Manzara eşliğinde yedikleri akşam yemeğiyle son bulan gezi bildiğimiz tüm seyahat videolarını unutturdu. 

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Evcil hayvanla seyahat nasıl oluyor?

Evcil hayvanla seyahat nasıl oluyor?

Evcil hayvanıyla yolculuk etmek isteyenler için işin en önemli kısmı, uçuştan çok önce başlıyor. Pek çok uçak firmasının kurallarına göre kabinde yalnızca kedi, köpek ve küçük ötücü kuşlar kabul ediliyor. Hayvanın ağırlığı kafesiyle birlikte 8 kilogramı geçmemeli, kafes de 23 santimetre yükseklik, 30 santimetre genişlik ve 40 santimetre uzunluğu aşmamalı. Kabinde yalnızca yumuşak yüzeyli özel kafes ya da çantalar kullanılabiliyor ve hayvan uçuş boyunca önünüzdeki koltuğun altında kalıyor.

Bu ölçülerin dışında kalan hayvanlar ise uçağın kargo bölümünde seyahat ediyor. Kargo için kafes sert yüzeyli ve yan kilit sistemli olmalı, hayvanın boynunda tasma bulunmalı. Kafesle birlikte 50 kilogramı ve 75x75x125 santimetreyi aşan hayvanlar ise Turkish Cargo üzerinden taşınıyor. Evcil hayvan ücreti ücretsiz bagaj hakkına dahil değil, yani bilet fiyatının üzerine ayrıca ödeniyor.

Yurt dışı seyahatlerde evrak işi de en az kafes seçimi kadar önemli. Gidilecek ülkenin şartlarına göre mikroçip, geçerli kuduz aşısı ve veteriner sağlık sertifikası gerekiyor. Aşıdan sonra beklenmesi gereken süre ve sertifikanın onay şartları ülkeden ülkeye değişebildiği için biletinizi almadan önce hem havayolunun hem de gidilecek ülkenin tarım ve veteriner makamlarının güncel kurallarına bakmakta fayda var. Kısacası hayvanıyla seyahat etmek isteyenler için doğru hazırlık, hem yolculuğu hem de varış noktasındaki ilk anları çok daha kolay hale getiriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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