Dünyanın En Uzun Yaşayan Kedileri: Rekortmen Tam 38 Yıl Yaşadı
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Bir ev kedisi ortalama 15 yıl civarında yaşıyor. Tabii bu sayı bir ortalama ve bazı kediler, 15 yılın üzerine de çıkabiliyor. Uzmanlara göre bir kedinin ulaşabileceği en uzun ömür yaklaşık 30 yıl.
Gelin görün ki bazı kediler bu sınırı da aşmayı başarıyor. İşte 30'lu yaşları görerek tarihe geçen, dünyanın en uzun yaşayan kedileri!
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Creme Puff: 38 yıl 3 gün
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Baby: 38 yıl
Puss ve Ma: İngiltere'nin Devon bölgesinden iki rekortmen
Granpa Rexs Allen: 34 yıl 2 ay
Yaşayan rekortmen: 30 yaşındaki Flossie
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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