article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Uzun Yaşayan Kedileri: Rekortmen Tam 38 Yıl Yaşadı

Dünyanın En Uzun Yaşayan Kedileri: Rekortmen Tam 38 Yıl Yaşadı

Kedi
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 11:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir ev kedisi ortalama 15 yıl civarında yaşıyor. Tabii bu sayı bir ortalama ve bazı kediler, 15 yılın üzerine de çıkabiliyor. Uzmanlara göre bir kedinin ulaşabileceği en uzun ömür yaklaşık 30 yıl.

Gelin görün ki bazı kediler bu sınırı da aşmayı başarıyor. İşte 30'lu yaşları görerek tarihe geçen, dünyanın en uzun yaşayan kedileri!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Creme Puff: 38 yıl 3 gün

Creme Puff: 38 yıl 3 gün

Guinness Dünya Rekorları'na göre tarihin en yaşlı kedisi Creme Puff. ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin'de yaşayan bu tekir melezi, 3 Ağustos 1967'de doğdu ve 6 Ağustos 2005'te hayatını kaybetti.

Sahibi Jake Perry, kedilerini kuru mamanın yanında yumurta, brokoli, hindi pastırması ve kremalı kahveyle beslediğini açıklamıştı. Ayrıca Perry, garajını kedileri için belgesel gösterilen bir sinema salonuna çevirmiş, duvarlara tırmanma basamakları yapmıştı.

Baby: 38 yıl

Baby: 38 yıl

Listede Creme Puff'ı neredeyse yakalayan bir isim daha var. ABD'de yaşayan siyah, kısa tüylü bir ev kedisi olan Baby, 1970'te doğdu ve Mart 2008'de 38 yaşında öldü.

Puss ve Ma: İngiltere'nin Devon bölgesinden iki rekortmen

Puss ve Ma: İngiltere'nin Devon bölgesinden iki rekortmen

İngiltere'nin Devon bölgesinde yaşayan tekir kedi Puss, 28 Kasım 1903'te doğdu ve 29 Kasım 1939'da, 36. doğum gününün ertesi günü öldü. Böylece 36 yıl 1 gün yaşadı.

Yine Devon'da yaşayan dişi tekir Ma ise 1923'te doğdu ve 5 Kasım 1957'de, 34 yıl 5 aylık bir ömrün ardından hayatını kaybetti.

Granpa Rexs Allen: 34 yıl 2 ay

Granpa Rexs Allen: 34 yıl 2 ay

Listede ilginç bir tesadüf var: Granpa Rexs Allen de Creme Puff'ın sahibi Jake Perry'nin kedisiydi. Perry'nin sahip olduğu kedilerin neredeyse hepsinin 30 yaşını geçtiği belirtiliyor.

Sphynx ve Devon Rex melezi olan Granpa, 1 Şubat 1964'te Paris'te doğdu ve 1 Nisan 1998'de öldü. Ölümünden sonra Cats & Kittens dergisi tarafından 1999'da 'Yılın Kedisi' seçildi.

Yaşayan rekortmen: 30 yaşındaki Flossie

Yaşayan rekortmen: 30 yaşındaki Flossie

Guinness'e göre dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi İngiltere'den Flossie. Kaplumbağa kabuğu desenli bu kedi, 29 Aralık 1995'te St Helens'te bir hastanenin yakınındaki sokak kedisi kolonisinde doğdu ve 29 Aralık 2025'te 30 yaşına girdi.

Flossie'nin hayatı adeta bir aile hikayesi: İlk sahibiyle 10 yıl yaşadı. Sahibi ölünce onun kız kardeşi Flossie'yi sahiplendi ve 14 yıl onunla kaldı. Ardından kardeşinin oğlu ona üç yıl baktı. Sonunda bir hayvan koruma derneğine teslim edilen Flossie'yi 2022'de Orpington'da yaşayan Vicki Green sahiplendi.

Guinness, Flossie'yi Kasım 2022'de 26 yıl 316 günlükken resmi olarak tescil etti. Flossie işitemiyor ve görme yetisi zayıf, ama sağlığının iyi olduğu belirtiliyor.

*Kullanılan kedi görselleri temsilidir.

Temmuz'da gündeme gelen ve 31 yaşında olduğu söylenen İngiliz kedi Millie'nin ise yaşını kanıtlayacak resmi veteriner kayıtları olmadığı için rekoru tescil edilemiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın