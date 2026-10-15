Dünyanın En Uzun Yaşayan Kedileri: Rekortmen Tam 38 Yıl Yaşadı

Bir ev kedisi ortalama 15 yıl civarında yaşıyor. Tabii bu sayı bir ortalama ve bazı kediler, 15 yılın üzerine de çıkabiliyor. Uzmanlara göre bir kedinin ulaşabileceği en uzun ömür yaklaşık 30 yıl.

Gelin görün ki bazı kediler bu sınırı da aşmayı başarıyor. İşte 30'lu yaşları görerek tarihe geçen, dünyanın en uzun yaşayan kedileri!

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