Aralık'ta 30 Yaşına Girecek! Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kedisi Flossie'ye Tanışın

Genelde ev kedilerinin ömrü 12–15 yıl arasında değişiyor. İyi beslenme, güvenli bir ortam ve düzenli veteriner kontrolüyle bu süre 18 yaşa kadar çıkabiliyor. Sokakta yaşayan kedilerde ise hastalık, beslenme sorunları ve çevresel riskler nedeniyle bu süre daha kısa oluyor.
Dünyanın en yaşlı yaşayan kedisi olarak bilinen Flossie, 1995 doğumlu. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğinde 26 yaşındaydı. Bu yaş bile ev kedileri için olağanüstü uzun kabul edilirken Flossie iyi bakımla hala yaşamını sürdürüyor. Kendisi bu ayın sonunda 30 yaşına girecek.
En uzun yaşayan kedi kaç yaşındaydı?
