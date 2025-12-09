onedio
Aralık'ta 30 Yaşına Girecek! Dünyanın Yaşayan En Yaşlı Kedisi Flossie'ye Tanışın

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.12.2025 - 11:56

Genelde ev kedilerinin ömrü 12–15 yıl arasında değişiyor. İyi beslenme, güvenli bir ortam ve düzenli veteriner kontrolüyle bu süre 18 yaşa kadar çıkabiliyor. Sokakta yaşayan kedilerde ise hastalık, beslenme sorunları ve çevresel riskler nedeniyle bu süre daha kısa oluyor.

Dünyanın en yaşlı yaşayan kedisi olarak bilinen Flossie, 1995 doğumlu. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğinde 26 yaşındaydı. Bu yaş bile ev kedileri için olağanüstü uzun kabul edilirken Flossie iyi bakımla hala yaşamını sürdürüyor. Kendisi bu ayın sonunda 30 yaşına girecek.

Buradan izleyebilirsiniz;

En uzun yaşayan kedi kaç yaşındaydı?

En uzun yaşayan kedi kaç yaşındaydı?

Tüm zamanların rekoru Creme Puff isimli kediye ait. Creeme Puff 1967’de doğup 2005’e kadar yaşamış, 38 yıl 3 günlükken hayatını kaybetmişti. Bu rekora yaklaşan ilk kedi se Flossie oldu.

