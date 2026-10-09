İstanbul'da İlgi Görmeyen Kedinin Yeniden Sevilmek İçin Yaptıkları Kullanıcıları Duygulandırdı

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İstanbul'un sokak kedileri, şehirde yaşayan herkesin gündelik hayatında bir yere sahip. Hatta bu özellikleriyle dünya çapında da bir üne sahipler. Kimi mahallenin ortak sevgilisi olurken kimi bir süre sonra ilgiyi kaybediyor. Sosyal medyada paylaşılan yeni bir video bu duyguya farklı bir yerden dokundu. Paylaşımda, İstanbul'da kendisini seven insanların sevmeyi bırakmasının ardından yaptığı hareketlerle yeniden kendini sevdirmeye çalışan bir kediden söz ediliyor. Video kısa sürede kullanıcıların gündemine girdi, birçok kişi alıntı yaparak duygularını paylaştı.
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Sevgi kedisinin yolundan geçmeyenin hayatı sevgiyle geçiyor
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Denk gelenlerin planı belli: Sabaha kadar sevmek
Minnoşa en içten dilek: Sıcacık bir aile
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Kedi için sevgi molası bile yok
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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