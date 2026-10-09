İstanbul'da İlgi Görmeyen Kedinin Yeniden Sevilmek İçin Yaptıkları Kullanıcıları Duygulandırdı

İstanbul'un sokak kedileri, şehirde yaşayan herkesin gündelik hayatında bir yere sahip. Hatta bu özellikleriyle dünya çapında da bir üne sahipler. Kimi mahallenin ortak sevgilisi olurken kimi bir süre sonra ilgiyi kaybediyor. Sosyal medyada paylaşılan yeni bir video bu duyguya farklı bir yerden dokundu. Paylaşımda, İstanbul'da kendisini seven insanların sevmeyi bırakmasının ardından yaptığı hareketlerle yeniden kendini sevdirmeye çalışan bir kediden söz ediliyor. Video kısa sürede kullanıcıların gündemine girdi, birçok kişi alıntı yaparak duygularını paylaştı.