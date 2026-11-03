article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Saçını Reklam Panosu Olarak Kiralıyor

Saçını Reklam Panosu Olarak Kiralıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 16:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 58 yaşındaki Bob Bagnall, mohawk saçını reklam panosu olarak kiralıyor. Çocuklarının okulundaki bir etkinlik için yaptırdığı saç, yıllar içinde bir işe dönüştü. Bagnall, saçına yapılan reklamlardan kazandığı parayla artık ailenin tüm faturalarını ödüyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir günlük şaka olacaktı, eşi saçını tuvale çevirdi

Bir günlük şaka olacaktı, eşi saçını tuvale çevirdi

Bagnall, yedi yıl önce çocuklarının okulunda gönüllü olarak çalışıyordu. Okul babalar için 'Çılgın Saç Günü' düzenleyince berbere gidip küçük bir mohawk yaptırdı. Eşi Julie bu fikre pek sıcak bakmadı, Bagnall de ertesi gün saçını kazıtacağına söz verdi. Saç okulda o kadar beğenildi ki bir süre böyle kalmaya karar verdi.

Eğitim alanında çalışan Julie'nin saç şekillendirme konusunda hiç deneyimi yoktu. Deneye yanıla ustalaştı. Bagnall, 'Artık o sanatçı, ben de onun paleti' diyor. İlk desenleri bir anka kuşu oldu. Ardından sevdiği grupların logolarını, doğum günü kutlamalarını ve önemli bulduğu konuları saçına taşımaya başladı. Paskalya'da tavşan, Cadılar Bayramı'nda balkabağı çizdiler. Noel'de saçını yeşile boyayıp üzerine gerçek ışıklar ve süsler taktılar.

İlk reklamdan 75 dolar aldı, şimdi işe gitmesine gerek kalmadı

İlk reklamdan 75 dolar aldı, şimdi işe gitmesine gerek kalmadı

Çift, desenlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya başlayınca Bagnall kısa sürede kasabanın dışından da takipçi kazandı. Yaklaşık bir yıl sonra Washington'daki bir donut dükkanı, saçına işletmenin adını yazıp yazamayacağını sordu. Ne kadar isteyeceklerini bilmedikleri için 75 dolar dediler ve paranın ödenmesine çok şaşırdılar.

Saçı dikmek 15 dakika sürüyor, boyamak ise bir ila üç saat alıyor. Bazı haftalarda saçın bir yüzüne beş reklam, diğer yüzüne kendi tasarladıkları beş desen yapıyorlar. Bagnall, siyasi mesajlardan uzak durmayı öğrendiğini söylüyor. 35 santimetre uzunluğundaki saçını reklam için ideal buluyor. 'Daha uzun olsaydı arabama sığmazdı' diyor. Bugüne kadar binlerce desen yapan Bagnall, saçını kazıtmayı hiç düşünmüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın