Saçını Reklam Panosu Olarak Kiralıyor

Bagnall, yedi yıl önce çocuklarının okulunda gönüllü olarak çalışıyordu. Okul babalar için 'Çılgın Saç Günü' düzenleyince berbere gidip küçük bir mohawk yaptırdı. Eşi Julie bu fikre pek sıcak bakmadı, Bagnall de ertesi gün saçını kazıtacağına söz verdi. Saç okulda o kadar beğenildi ki bir süre böyle kalmaya karar verdi.

Eğitim alanında çalışan Julie'nin saç şekillendirme konusunda hiç deneyimi yoktu. Deneye yanıla ustalaştı. Bagnall, 'Artık o sanatçı, ben de onun paleti' diyor. İlk desenleri bir anka kuşu oldu. Ardından sevdiği grupların logolarını, doğum günü kutlamalarını ve önemli bulduğu konuları saçına taşımaya başladı. Paskalya'da tavşan, Cadılar Bayramı'nda balkabağı çizdiler. Noel'de saçını yeşile boyayıp üzerine gerçek ışıklar ve süsler taktılar.