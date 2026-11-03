Saçını Reklam Panosu Olarak Kiralıyor
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Bir günlük şaka olacaktı, eşi saçını tuvale çevirdi
İlk reklamdan 75 dolar aldı, şimdi işe gitmesine gerek kalmadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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