Kasım'ın Eşiğinde: Son Baharın Son Demleri

Dün öğleden sonrayı Susurluk'un bir köyünde, eski bir bahçede geçirdim. Ayva ağacının dallarında son birkaç meyve kalmıştı; tüylü, sarı, ağır. Rüzgâr esip dalları eğdikçe, sanki ağaç onları bir süre daha tutmak için direniyordu. Biraz ötede narlar çatlamış, kırmızı taneleri güneşe gülümsüyordu. Bahçenin kadınları cevizleri çoktan silkelemiş, yeşil kabukların bıraktığı kahverengi izler parmak uçlarında birer mevsim mührü gibi duruyordu.

Bahçenin taş duvarına tutunmuş sürgünler kasımla birlikte kızıla dönmüştü. Onlara bakarken düşündüm: Bazen insan da bir sürgün çiçeği gibi olur. Duvarlara tutuna tutuna, sürüne sürüne yukarılara uzanır. Aklıma Babillilerin yaratılış destanını açan o iki sözcük gelir: Enuma Eliş, yani 'Yukarıda iken…' Sanki o ince dal da her kıvrımında daha yukarı, daha yukarı der gibidir. O an duvarın dibinde birkaç dize düştü içime:

“biz sürgün çiçeğiyiz, tutunmayı biliriz

yağmurla gözyaşı arasında kokar umudumuz”

Bu sabah pencereden giren petrikoru hatırlayınca o dizeyi şimdi daha iyi anlıyorum: Umut, yağmurla gözyaşı arasında bir yerde, toprağın kokusuna karışır.

Kilerler dolmuştu. Tarhana kurutulmuş, turşular kurulmuş, kuru fasulye çuvallara, mercimek kavanozlara girmişti. Evin büyüğü bir yandan sedire yaslanmış, bir yandan da gökyüzüne bakıp 'Bu yıl kış erken gelecek' diyordu. Ne bir tahmin raporuna ne de bir uygulamaya ihtiyacı vardı; bulutların gidişini, serçelerin telaşını okumak ona yetiyordu.

Burada dikkatimi çeken şu: kasım, insanı acele etmekten vazgeçirir. Yazın o bitmek bilmeyen koşuşturması, sonbaharın hasat telaşı geride kalmıştır. Artık yapılacak iş azdır ama yapılan her işin bir ağırlığı vardır. Bir kütüğü yarmak, bir sobayı yakmak, bir demliği ocağa koymak… Her biri sanki küçük bir ibadetin parçasıdır.