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Osman Çelik Bakan Yardımcılığından Sonra Eximbank'taki Görevinden de Ayrıldı

Osman Çelik Bakan Yardımcılığından Sonra Eximbank'taki Görevinden de Ayrıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 17:53
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı yapan Osman Çelik, Türk Eximbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. KAP'a yapılan açıklamaya göre Çelik yönetim kurulu üyeliğinden de çekildi. Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturmasında tutuklanmıştı.

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Çelik Eximbank'tan tamamen çekildi.

Çelik Eximbank'tan tamamen çekildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı yapan Osman Çelik, Türk Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. KAP'a yapılan açıklamaya göre Çelik yönetim kurulu üyeliğinden de çekildi.

Çelik'in Eximbank'taki görevlerinden ayrılması, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından gerçekleşti.

Bakan yardımcılığından emekliliğini istemişti.

Bakan yardımcılığından emekliliğini istemişti.

Osman Çelik, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevinden emekliliğini istemişti. Çelik, bakan yardımcılığı görevini 19 Ekim 2026'ya kadar yürüttü. Eximbank'taki istifa, bu ayrılığın ardından geldi.

Damadı fon soruşturmasında tutuklanmıştı.

Damadı fon soruşturmasında tutuklanmıştı.

Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturmasında tutuklanmıştı. Balcı'nın fon krizinin merkezindeki şirketlerden Özata Denizcilik'te yönetim kurulu üyeliği bulunuyordu.

Balcı bu görevden, krizin ortaya çıkmasından hemen önce 31 Ağustos'ta istifa etmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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