Osman Çelik Bakan Yardımcılığından Sonra Eximbank'taki Görevinden de Ayrıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı yapan Osman Çelik, Türk Eximbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. KAP'a yapılan açıklamaya göre Çelik yönetim kurulu üyeliğinden de çekildi. Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturmasında tutuklanmıştı.
Çelik Eximbank'tan tamamen çekildi.
Bakan yardımcılığından emekliliğini istemişti.
Damadı fon soruşturmasında tutuklanmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın