Osman Çelik Bakan Yardımcılığından Sonra Eximbank'taki Görevinden de Ayrıldı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı yapan Osman Çelik, Türk Eximbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. KAP'a yapılan açıklamaya göre Çelik yönetim kurulu üyeliğinden de çekildi. Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturmasında tutuklanmıştı.