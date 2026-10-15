Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak İstifa Etti: Fon Soruşturmasında Şüpheli Oldu, Mal Varlığına Tedbir Kondu

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, fon soruşturmasında şüpheli oldu. Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik'e ait 100 milyon liranın Tera fonunda kalmasından sorumlu tutuluyor. Dün İstanbul Adliyesi'nde dört saat ifade veren Çakmak, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıyla serbest bırakıldı.