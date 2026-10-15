Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak İstifa Etti: Fon Soruşturmasında Şüpheli Oldu, Mal Varlığına Tedbir Kondu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK eski başkan yardımcılarından Taha Çakmak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevinden ayrıldı. Çakmak'ın malvarlığına tedbir kondu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Çakmak, fon soruşturmasında şüpheli oldu.
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Çakmak genel müdürlük görevinden ayrıldı.
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Çakmak fon soruşturmasında şüpheli oldu.
Çakmak Merkez Bankası ve BDDK'da görev yapmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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