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Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak İstifa Etti: Fon Soruşturmasında Şüpheli Oldu, Mal Varlığına Tedbir Kondu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak İstifa Etti: Fon Soruşturmasında Şüpheli Oldu, Mal Varlığına Tedbir Kondu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 19:24
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve BDDK eski başkan yardımcılarından Taha Çakmak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevinden ayrıldı. Çakmak'ın malvarlığına tedbir kondu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Çakmak, fon soruşturmasında şüpheli oldu.

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Çakmak genel müdürlük görevinden ayrıldı.

Çakmak genel müdürlük görevinden ayrıldı.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre Taha Çakmak, dün itibarıyla Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevinden ayrıldı. Çakmak'ın malvarlığına tedbir kondu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Çakmak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çakmak fon soruşturmasında şüpheli oldu.

Çakmak fon soruşturmasında şüpheli oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, fon soruşturmasında şüpheli oldu. Çakmak, Türkiye Hayat Emeklilik'e ait 100 milyon liranın Tera fonunda kalmasından sorumlu tutuluyor. Dün İstanbul Adliyesi'nde dört saat ifade veren Çakmak, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

Çakmak Merkez Bankası ve BDDK'da görev yapmıştı.

Çakmak Merkez Bankası ve BDDK'da görev yapmıştı.

Hacettepe Üniversitesi mezunu Taha Çakmak, 14 yıl Ziraat Bankası'nda çalıştıktan sonra 2019-2021 yılları arasında BDDK Başkan Yardımcılığı, 2021-2023 yılları arasında Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yaptı. Çakmak, Ağustos 2023'te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in genel müdürlüğüne atandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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