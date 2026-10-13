Fon Soruşturmasında Haksız Kazanç Sağlayan İsimler Netleşti: TMSF 'Parayı Geri Getirin' Tebligatı Gönderdi

Başsavcılığın hazırladığı listeye göre Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonlarından 100 milyon lirayı aşan kazanç elde eden 214 kişi ve kurum belirlendi. Bunların 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi. Gerçek kişilerin toplam kazancı yaklaşık 100 milyar 676 milyon lira, şirketlerin payı ise yaklaşık 86 milyar 977 milyon lira olarak hesaplandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in anlattığına göre soruşturma özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül'de fonlardan çıkış yapanlara odaklanıyor. Bakan, bu isimlerin önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda fon payı sattığını söyledi.