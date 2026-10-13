Fon Soruşturmasında Haksız Kazanç Sağlayan İsimler Netleşti: TMSF 'Parayı Geri Getirin' Tebligatı Gönderdi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında manipülasyonla haksız kazanç sağladığını belirlediği isimleri TMSF'ye bildirdi; kurum da bu kişilere yazı göndererek kazandıkları parayı geri istedi. TMSF'nin tebligatında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında 'Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı' uyarısı da yer aldı. Soruşturma, listedeki isimlerin hesap hareketlerine ve ifade süreçlerine de uzanıyor.
Kaynak: Burak Doğan / Yeni Şafak
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TMSF, savcılığın belirlediği isimlere tebligat göndererek kazandıkları parayı geri istedi.
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Listede 141 gerçek kişi ve 73 şirket var, toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lirayı buluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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