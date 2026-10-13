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Fon Soruşturmasında Haksız Kazanç Sağlayan İsimler Netleşti: TMSF 'Parayı Geri Getirin' Tebligatı Gönderdi

Fon Soruşturmasında Haksız Kazanç Sağlayan İsimler Netleşti: TMSF 'Parayı Geri Getirin' Tebligatı Gönderdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2026 - 11:49
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında manipülasyonla haksız kazanç sağladığını belirlediği isimleri TMSF'ye bildirdi; kurum da bu kişilere yazı göndererek kazandıkları parayı geri istedi. TMSF'nin tebligatında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında 'Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı' uyarısı da yer aldı. Soruşturma, listedeki isimlerin hesap hareketlerine ve ifade süreçlerine de uzanıyor.

Kaynak: Burak Doğan / Yeni Şafak

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TMSF, savcılığın belirlediği isimlere tebligat göndererek kazandıkları parayı geri istedi.

TMSF, savcılığın belirlediği isimlere tebligat göndererek kazandıkları parayı geri istedi.

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre savcılık, piyasa manipülasyonuyla haksız kazanç elde eden şüphelileri tek tek tespit etti ve isimlerini TMSF'ye iletti. Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan da ham veri talep edildi. TMSF ise listedeki kişilere tebligat göndererek elde ettikleri paraların iadesini istedi. Yazıda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi hatırlatılarak 'Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı' suçuna ilişkin uyarıda bulunuldu.

Listede 141 gerçek kişi ve 73 şirket var, toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lirayı buluyor.

Listede 141 gerçek kişi ve 73 şirket var, toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lirayı buluyor.

Başsavcılığın hazırladığı listeye göre Tera, Pusula ve Hedef Portföy fonlarından 100 milyon lirayı aşan kazanç elde eden 214 kişi ve kurum belirlendi. Bunların 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi. Gerçek kişilerin toplam kazancı yaklaşık 100 milyar 676 milyon lira, şirketlerin payı ise yaklaşık 86 milyar 977 milyon lira olarak hesaplandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in anlattığına göre soruşturma özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül'de fonlardan çıkış yapanlara odaklanıyor. Bakan, bu isimlerin önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda fon payı sattığını söyledi.

SPK'dan Bankalar Birliği'ne uzanan müzekkereler, şüphelilerin para hareketlerine kilit vurmayı hedefliyor.

SPK'dan Bankalar Birliği'ne uzanan müzekkereler, şüphelilerin para hareketlerine kilit vurmayı hedefliyor.

Savcılık, SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Bankalar Birliği'ne soruşturmanın aşamalarına uygun müzekkereler gönderdi. Yeni Şafak'a göre bu yazılarda şüphelilerin devir, temlik, hesap kapatma, yüksek tutarlı para çekimi ve EFT işlemlerinin engellenmesi istendi.

Kurumlardan ayrıca olağan dışı bulunan hareketlerin hemen savcılığa bildirilmesi talep edildi.

Gönüllü iade hesabına şimdilik beş kişi ödeme yaptı, ancak bu ödeme dosyayı kapatmıyor.

Gönüllü iade hesabına şimdilik beş kişi ödeme yaptı, ancak bu ödeme dosyayı kapatmıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada TMSF bünyesinde açılan gönüllü iade hesabına o güne kadar 5 kişinin ödeme yaptığını duyurmuştu. 

Bakan Gürlek, zararın 2 katının ödenmesinin etkin pişmanlık sebebi sayılabileceğini, ancak bunun soruşturmanın ya da dosyanın kapanması anlamına gelmediğini vurguladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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