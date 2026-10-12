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Fon Soruşturmasında 16 Günde 401 Milyar TL'lik Çıkış: Tera ve Pusula'dan Para Çeken 440 Kişi Mercek Altında

Fon Soruşturmasında 16 Günde 401 Milyar TL'lik Çıkış: Tera ve Pusula'dan Para Çeken 440 Kişi Mercek Altında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.10.2026 - 08:06
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir rakam ortaya çıktı. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül arasında 401 milyar 266 milyon lirayı aşan para çıkışı yapıldı. Savcılık, parayı çeken 440 yatırımcının adli tedbir kararlarından önce bilgi alıp almadığını, yani 'haberli çıkış' yapıp yapmadığını inceliyor.

Kaynak: Abdurrahman Şimşek / Sabah

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Soruşturma daha önce 214 kişi ve kurumun üç fondan 187 milyar 653 milyon lira kazandığını ortaya çıkarmıştı.

Soruşturma daha önce 214 kişi ve kurumun üç fondan 187 milyar 653 milyon lira kazandığını ortaya çıkarmıştı.

Konunun arka planı şöyle: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı bilgilere göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olan 214 kişi ve kurum, Tera, Pusula ve Hedef fonlarından toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde etti. Gerçek kişilerin payı yaklaşık 100,7 milyar, şirketlerin payı ise yaklaşık 87 milyar lira olarak hesaplandı.

Bu kazançların tespit edildiği liste Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iletildi. Paranın mağdurların hesaplarına aktarılması için geri çağırma işlemleri başladı. Şimdi gündeme gelen 401 milyarlık çıkış ise bu bilançodan ayrı bir hesap: Burada kazanç değil, fonlardan çekilen toplam para söz konusu.

Yeni tablo çok daha büyük: 1-16 Eylül arasında 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira çıktı.

Yeni tablo çok daha büyük: 1-16 Eylül arasında 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira çıktı.

Sabah'ın Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in haberine göre Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül arasında toplam 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira çıkış yapıldı. Belirlenen eşiklerin üzerinde işlem yapan yatırımcı sayısı ise 440.

Eşikler fona göre değişiyor. Tera'da 100 milyon lira ve üzeri çıkış yapanlar, Pusula'da ise 50 milyon lira ve üzeri çıkış yapanlar kapsama alındı. Pusula tarafında 272 yatırımcı toplam 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 lira çekti.

Yani 16 günlük pencerede, ortalama olarak her gün 25 milyar lirayı aşan bir para fonlardan çıktı.

Çıkışın büyük bölümü Tera'da: 100 milyon lira ve üzeri çeken 168 yatırımcı 335,9 milyar lirayı fondan aldı.

Çıkışın büyük bölümü Tera'da: 100 milyon lira ve üzeri çeken 168 yatırımcı 335,9 milyar lirayı fondan aldı.

Tera fonundan 100 milyon lira ve üzeri çıkış yapan 168 yatırımcı, aynı dönemde toplam 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 lira çekti. Bu rakam, iki fondan çıkan paranın yaklaşık yüzde 84'üne denk geliyor.

Haberde yatırımcıların isimlerine yer verilmedi. Yazıda ayrıca, yüksek tutarlı bir çıkışın tek başına usulsüzlük anlamına gelmediği, bağlantıların ancak soruşturma ilerledikçe netleşeceği vurgulandı.

Savcılığın asıl sorusu zamanlama: Para, soruşturma ve tedbir kararları öncesinde bilgi sızdırılarak mı çekildi?

Savcılığın asıl sorusu zamanlama: Para, soruşturma ve tedbir kararları öncesinde bilgi sızdırılarak mı çekildi?

Haberlere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adli tedbir kararlarından hemen önce devasa bir sermaye hareketliliği yaşandığını tespit etti. Savcılığın merak ettiği nokta, çıkışı yapanların soruşturma ya da el koyma kararlarından önceden haberdar olup olmadığı.

Bu şüphe 'haberli çıkış' olarak adlandırılıyor. Şimdilik kanıtlanmış bir durum değil, soruşturmanın inceleme konusu. Çıkışların soruşturma bilgisi sızdırılarak yapılıp yapılmadığı da aynı çerçevede araştırılıyor.

Yüksek tutarlı çıkış yapanların hesap hareketleri tek tek inceleniyor.

Yüksek tutarlı çıkış yapanların hesap hareketleri tek tek inceleniyor.

Savcılık, yüksek tutarlı çıkış yapan 440 yatırımcının hesaplarını ayrıntılı biçimde inceliyor. Hangi tarihte, ne kadar para çekildiği ve bu işlemlerin soruşturma takvimiyle örtüşüp örtüşmediği ayrı ayrı bakılan başlıklar arasında.

Daha önce açıklanan bilançoda da şüphe odağındaki satışların 13, 14, 15 ve 16 Eylül'de yapıldığı belirtilmişti. Yeni rakam ise 1-16 Eylül'ü kapsayan daha geniş bir çıkış penceresine işaret ediyor.

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Sızıntı şüphesi doğrulanırsa soruşturmanın yeni tedbir kararlarıyla genişlemesi bekleniyor.

Sızıntı şüphesi doğrulanırsa soruşturmanın yeni tedbir kararlarıyla genişlemesi bekleniyor.

Bilgi sızdırıldığı yönündeki şüphe doğrulanırsa soruşturmanın yeni tedbir kararlarıyla genişlemesi bekleniyor. Bu, 440 yatırımcının bir kısmı için yeni el koyma ya da bloke işlemleri anlamına gelebilir.

Öte yandan fon mağdurları için ayrı bir süreç işliyor: 1 milyon liranın altındaki alacakların öncelikle ödenmesi planlanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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