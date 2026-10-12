Fon Soruşturmasında 16 Günde 401 Milyar TL'lik Çıkış: Tera ve Pusula'dan Para Çeken 440 Kişi Mercek Altında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında yeni bir rakam ortaya çıktı. Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül arasında 401 milyar 266 milyon lirayı aşan para çıkışı yapıldı. Savcılık, parayı çeken 440 yatırımcının adli tedbir kararlarından önce bilgi alıp almadığını, yani 'haberli çıkış' yapıp yapmadığını inceliyor.
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Soruşturma daha önce 214 kişi ve kurumun üç fondan 187 milyar 653 milyon lira kazandığını ortaya çıkarmıştı.
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Yeni tablo çok daha büyük: 1-16 Eylül arasında 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 lira çıktı.
Çıkışın büyük bölümü Tera'da: 100 milyon lira ve üzeri çeken 168 yatırımcı 335,9 milyar lirayı fondan aldı.
Savcılığın asıl sorusu zamanlama: Para, soruşturma ve tedbir kararları öncesinde bilgi sızdırılarak mı çekildi?
Yüksek tutarlı çıkış yapanların hesap hareketleri tek tek inceleniyor.
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Sızıntı şüphesi doğrulanırsa soruşturmanın yeni tedbir kararlarıyla genişlemesi bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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