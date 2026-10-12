Fon Soruşturmasında 16 Günde 401 Milyar TL'lik Çıkış: Tera ve Pusula'dan Para Çeken 440 Kişi Mercek Altında

Konunun arka planı şöyle: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı bilgilere göre 141'i gerçek, 73'ü tüzel kişi olan 214 kişi ve kurum, Tera, Pusula ve Hedef fonlarından toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde etti. Gerçek kişilerin payı yaklaşık 100,7 milyar, şirketlerin payı ise yaklaşık 87 milyar lira olarak hesaplandı.

Bu kazançların tespit edildiği liste Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) iletildi. Paranın mağdurların hesaplarına aktarılması için geri çağırma işlemleri başladı. Şimdi gündeme gelen 401 milyarlık çıkış ise bu bilançodan ayrı bir hesap: Burada kazanç değil, fonlardan çekilen toplam para söz konusu.