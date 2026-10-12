İsa Karakaş Gündem Olan 'Hastalık Garantili Balon'u Yazdı: 50 TL'ye Satılıyor, İçinde Hasta Nefesi Var
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İkinci el sitesindeki 'Rapor almalık hasta nefesli balon' ilanı, 50 TL'lik fiyatı ve '1 hafta yatırma garantisi' vaadiyle sosyal medyada yeniden gündem oldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2024'te yüklenip 2026'da X ve LinkedIn'de yeniden dolaşıma giren ilanı köşesine taşıdı; balonu alıp rapor peşine düşenleri de satanı da bekleyen hukuki ve mali sonuçları tek tek sıraladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsa Karakaş'a göre ilan bir internet şakası değil, denetimsizliğin ve ahlaki çöküşün işareti.
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Rapor alan kişi mesai kaçırmakla kalmıyor, SGK'dan 'rapor parası' da alabiliyor.
Hile ortaya çıkarsa SGK ödemeyi faiziyle geri istiyor, işveren de kıdem tazminatı ödemeden kapıyı gösterebiliyor.
Balonu satan kişi için de dolandırıcılık ve kasten yaralama gündeme gelebiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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