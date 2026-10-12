İsa Karakaş Gündem Olan 'Hastalık Garantili Balon'u Yazdı: 50 TL'ye Satılıyor, İçinde Hasta Nefesi Var

Karakaş, meslek hayatında kendini kâğıt üzerinde ölü gösterip yetim aylığı bağlatanlardan, 60 yaşından sonra bir günde 'balet' beyan edip sanatçı borçlanmasıyla erken emeklilik peşine düşenlere kadar pek çok usulsüzlük gördüğünü yazdı. Yine de sosyal medyada karşısına çıkan balon fotoğrafı karşısında 'pes' demekten kendini alamadığını söyledi.

İlanın başlığı aynen 'Rapor almalık hasta nefesli balon'. Fiyat 50 TL, altındaki not ise '1 Hafta Yatırma Garantili, Corona Değil Düz Hastalık'. İlan sahibi balonun içine kendi hasta nefesini üflediğini, alıcının bu havayı içine çekip yatağa düşeceğini ve hastaneden rahatça istirahat raporu alabileceğini savunuyor. Haberlere göre ilan İzmir'de bir ikinci el alışveriş sitesine konmuştu.

İsa Karakaş yazısında 'Bu ilan bir kara mizah yahut internet şakası değildir. Derin bir sosyolojik ve hukuki çöküşün açık işaretidir' ifadelerini kullandı. İkinci el sitelerinin algoritmalarının 'hasta nefesi' gibi bir ifadeyi tarayıp ilanı neden anında engellemediğini de sorguladı; Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın bu tür ilan verenlere karşı en ağır yaptırımları uygulaması gerektiğini vurguladı.