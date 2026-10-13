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Borsa ve Fon Soruşturmasında 109 Kişiye Tedbir Getirildi

Borsa ve Fon Soruşturmasında 109 Kişiye Tedbir Getirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 18:48
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da portföy yönetim fonları üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında 109 şüpheli hakkında mali tedbir kararı aldı. Aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta'dan Nihat Kırmızı ile Astor Enerji patronu Feridun Geçgel de bulunuyor. Listedeki kişilerin ve temsil ettikleri şirketlerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu, taşınmaz devri ve yüksek tutarlı havale ve EFT gibi işlemler Başsavcılığın iznine bağlandı.

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109 şüpheliye adli tedbir getirildi.

109 şüpheliye adli tedbir getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun Borsa İstanbul'da fonlar üzerinden yürüttüğü manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında 141 şüpheli hakkında adli tedbir kararı alındı. Aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta'dan Nihat Kırmızı, Bulls Portföy yöneticisi Kemal Akkaya, Lydia Holding patronu Enver Çevik, Astor Enerji patronu Feridun Geçgel, İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp ile Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın da bulunduğu bildirildi.

Tedbir getirilen isimler:

Tedbir getirilen isimler:

Abdullah Ercan

Ahmet Selim Baycin

Ali Acar

Ali Bakaç

Ali Göl

Ali Serhat Tüzün

Ali Yıldız

Ali Yöney

Alim Bilen

Alper Tunğa Sagu Burak

Ayşe Gökdemir

Ayşegül Kaya

Barış Eniş

Bilal Çalışkan

Burak Sevindik

Burhan Tunç Özkan

Bülent Uygun

Caner Altaçlı

Caner Bingöl

Cem Gürkan Alpay

Cengiz Avcı

Çağlayan Yağcı

Ebru Avcı

Egemen Sönmez

Elif Özüş

Emir Münir Sarpyener

Emre Tezmen

Emrullah Ercan

Emrullah Furkan Gün

Ender Ölmez

Enes Can Demir

Enver Geçgel

Ercan Çömez

Erdin Özel

Erol Demirbaş

Ethem Umut Beytorun

Evren Uçar

Feridun Geçgel

Fırat Kerim Ersoy

Furkan Bezeklioğlu

Furkan Çetinkaya

Furkan Talay

Gökhan Koçyiğit

Gül Ayşe Çolak

Gürsel Akça

Hakan Ahmet Uzun

Hakan Diravacı

Hakan Erdoğan

Hakan Yıldız

Hakkı Ömer Gürün

Hale Elpe

Hasan Peker

Hüseyin Emre Güner

İbrahim Bekci

İdris Çakır

İhsan Çimen

İsmail Bicik

İsmet Öğüt

Kaan Yılmaz

Kader Sarıgül

Kazım Kocapınar

Mahmut Vural Erkoç

Mecit Batuhan Alpman

Mehmet Emre Çamlıbel

Mehmet Fatih Gökalp

Mehmet Nuri Gökalp

Mehmet Selçuk Aksoy

Mehmet Ziya Gökalp

Melis Sandal

Mesut Altan

Mesut Yalım

Metehan Ülgener

Muhammed Talha Sazak

Muhammed Yarız

Mustafa Dedik

Mücahit Acaralp

Namık Kemal Gökalp

Nebihe Doğanlar

Nihat Kırmızı

Ogün Doğan

Oğuz Tezmen

Osman Sungur

Ömer Bedir Çetinel

Ömer Eryılmaz

Rıza Kandemir

Sait Aytaç

Salih Tuncer Mutlucan

Selma Yüksel

Serdar Turhan

Serkan Karakaş

Sevnur Can

Sibel Gökalp

Süleyman Arpaslan

Şadi Türk

Şemsihan Karaca

Şeyhmus Yeşilmen

Tahir Fatih Mutlu

Tarkan Kıroğlu

Tarzan Tarık Sarvan

Tolga Aydin

Tolga Diramalıol

Tuba Konuksever Uysal

Tuncer Köklü

Turgay Ceylani

Türker Tekten

Yasemin Yavuz Koçyiğit

Yasin Çetin

Yavuz Yaprak

Zülküf Kopuz

Hisselerde yüzde 100'ü aşan yapay artışlar tespit edildi.

Hisselerde yüzde 100'ü aşan yapay artışlar tespit edildi.

Soruşturma dosyasında Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif eylemler yapıldığı belgelendi. İncelemelerde bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan yapay fiyat artışları sağlandığı tespit edildi. Savcılık, işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları kullanılarak kurgulandığını, yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin şişirilerek büyük haksız menfaat ve suç geliri elde edildiğini vurguladı. SPK Karar Organı da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesindeki piyasa dolandırıcılığı suçuna dair kuvvetli şüphe üzerine daha önce 131 yatırım fonunu TEFAS'ta alım satım işlemlerine kapatmıştı.

Mal varlığı üzerindeki tedbirler neler?

Mal varlığı üzerindeki tedbirler neler?

Şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma ya da müsadere kararı uygulanmadı. Suç gelirlerinin aklanmasını ve mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek için listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarındaki tüm sermaye piyasası araçları donduruldu. Taşınmaz, gemi, hava aracı ve banka hesaplarında devir, satış, ipotek, teminat gösterme ya da yüksek tutarlı havale ve EFT gibi mal varlığını azaltıcı işlemler Başsavcılığın yazılı iznine bağlandı. Şüpheli ve olağan dışı her türlü finansal hareketin Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) anında bildirilmesi de istendi. Maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimi ve rutin mesleki harcamalar ise kısıtlamanın dışında tutuldu. 141 gerçek kişiyle bu kişilerin yönetiminde veya temsilinde bulunduğu şirketleri ve birinci derece yakınlarını kapsayan tedbir yazısı TSPB, TCMB, bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine tebliğ edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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