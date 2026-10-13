Borsa ve Fon Soruşturmasında 109 Kişiye Tedbir Getirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da portföy yönetim fonları üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında 109 şüpheli hakkında mali tedbir kararı aldı. Aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta'dan Nihat Kırmızı ile Astor Enerji patronu Feridun Geçgel de bulunuyor. Listedeki kişilerin ve temsil ettikleri şirketlerin hesaplarındaki sermaye piyasası araçları donduruldu, taşınmaz devri ve yüksek tutarlı havale ve EFT gibi işlemler Başsavcılığın iznine bağlandı.
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109 şüpheliye adli tedbir getirildi.
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Tedbir getirilen isimler:
Hisselerde yüzde 100'ü aşan yapay artışlar tespit edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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