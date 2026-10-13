Borsa ve Fon Soruşturmasında 109 Kişiye Tedbir Getirildi

Şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma ya da müsadere kararı uygulanmadı. Suç gelirlerinin aklanmasını ve mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek için listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarındaki tüm sermaye piyasası araçları donduruldu. Taşınmaz, gemi, hava aracı ve banka hesaplarında devir, satış, ipotek, teminat gösterme ya da yüksek tutarlı havale ve EFT gibi mal varlığını azaltıcı işlemler Başsavcılığın yazılı iznine bağlandı. Şüpheli ve olağan dışı her türlü finansal hareketin Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) anında bildirilmesi de istendi. Maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimi ve rutin mesleki harcamalar ise kısıtlamanın dışında tutuldu. 141 gerçek kişiyle bu kişilerin yönetiminde veya temsilinde bulunduğu şirketleri ve birinci derece yakınlarını kapsayan tedbir yazısı TSPB, TCMB, bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine tebliğ edildi.