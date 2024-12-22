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Son Dönemde Popüler Olan Hesabı En Az İki Katına Çıkaran Köpük Sunumu Havalandırmanın Azizliğine Uğradı

Son Dönemde Popüler Olan Hesabı En Az İki Katına Çıkaran Köpük Sunumu Havalandırmanın Azizliğine Uğradı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.12.2024 - 11:14

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Son zamanlarda restoranlar, sunum konusunda adeta bir rekabet içerisine girdi. Her biri, diğerlerinden ayrışacak, kendine özgü bir sunum tarzı yaratma çabasında. Bu durum, adeta bir çılgınlığa dönüştü ve restoranlar arasında benzersiz bir sunum yaratma yarışı başladı. Her restoran, müşterilerine sunulan yemeklerin görsel açıdan da doyurucu olmasını hedefliyor ve bu uğurda farklılık yaratma çabası içerisine giriyor. Ortaya da birbirinden ilginç sunumlar çıkabiliyor.

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Son dönemin popüler sunum biçimlerinden köpükleri görmüşsünüzdür. Herhangi bir anlam veremediğimiz o sunum havalandırmanın azizliğine uğradı.

Son dönemin popüler sunum biçimlerinden köpükleri görmüşsünüzdür. Herhangi bir anlam veremediğimiz o sunum havalandırmanın azizliğine uğradı.

Kızlar daha içeceklerine ulaşamadan havalandırma köpüğü çekince ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Kızlar daha içeceklerine ulaşamadan havalandırma köpüğü çekince ortaya güldüren görüntüler çıktı.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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