Masada Kimin Sandalyesi Var? Çalışana Pay Vermenin Sessiz Hesabı

Bence en önemli ders, pay konusunu şirket büyüdükten sonra değil, daha masada beş kişi varken konuşmak. Erken konuşulan pay, ucuz verilen ama değerli hissedilen bir şeydir. Geç konuşulan pay ise hem pahalıdır hem de çoğu zaman 'Neden şimdi?' sorusuyla birlikte gelir.
Bir başka mesele de payı maaşın yerine değil yanına koymak. Türkiye gibi enflasyonun ev bütçesini her ay yeniden yazdığı bir ülkede, kimse kira ödemesini gelecekteki bir değerleme rakamıyla yapamaz. Çalışana 'Maaşın düşük ama payın var' demek, onun bugününü yarınına rehin vermek demektir. Pay, adil bir maaşın üzerine konulduğunda anlam kazanır.
Bir de çıkış yolu meselesi var, belki en zoru bu. Lovable'ın yaptığı gibi, şirket büyüdükçe çalışanların paylarının bir kısmını nakde çevirebilecekleri fırsatlar yaratmak. Bu her girişim için mümkün değil elbette. En azından bunun bir hedef olduğunu söylemek, çalışana elindeki kâğıdın bir gün gerçekten bir şeye dönüşebileceğini hissettirir.
Şunu da açık açık konuşmak lazım. Bir girişime her yeni yatırımcı girdiğinde pasta yeniden dilimlenir. Pasta büyüdüğü için herkesin dilimi daha değerli hale gelebilir ama oranlar küçülür. Bu kötü bir şey değil, büyümenin doğal bedeli. Sorun, çalışanın bunu ilk kez bir yatırım haberinin ardından, kahve makinesinin başında meslektaşından duymasıyla başlıyor. O an hissedilen şey hesap değil, ihanet duygusudur. Oysa aynı bilgi, bir yıl önce sakin bir toplantıda anlatılmış olsaydı, büyük ihtimalle sevinçle karşılanırdı. İnsanlar küçülen orana değil, kendilerinden saklanan bilgiye kızar.
Yeni vergi düzenlemesi bu yolu kolaylaştırıyor, ama hiçbir kanun bir kurucunun yerine cömert olamaz. Devlet ancak verilen payın vergisini hafifletebilir. Payı verecek eli, o payı anlatacak sesi ve o payın arkasında duracak vicdanı kurucunun kendisi getirmek zorunda.
Ortaklık sözleşmede başlar, vicdanda tamamlanır.
Sosyal Ağ'daki o sahneye dönüyorum. Eduardo'nun öfkesi yalnızca kaybettiği paydan değildi bence. Asıl yara, kendisine bir şey söylenmeden, bir masada onun adına karar verilmiş olmasıydı. Bugün Türkiye'de pek çok girişimde, belki de sizin şirketinizde, birileri o şirketi büyütmek için geceler harcıyor. Bir gün onlardan biri de önüne konan bir kâğıdı imzalayacak. O kâğıt ya onu şirkete gerçekten ortak edecek ya da bir gün odadan öfkeyle çıkmasına yol açacak. Hangisi olacağına, kâğıdı hazırlayan el karar veriyor.