Masada Kimin Sandalyesi Var? Çalışana Pay Vermenin Sessiz Hesabı

Eduardo Saverin, kuruluşuna kendi cebinden para koyduğu şirketin yeni belgelerini pek okumadan imzalıyor. Arkadaşına güveniyor, işlerin yolunda gittiğini düşünüyor. Birkaç sahne sonra öğreniyor ki o imzayla birlikte şirketteki payı yüzde otuzlardan neredeyse sıfıra inmiş. Kameranın karşısında öfkeden titreyen, ne olduğunu hâlâ tam kavrayamamış bir adam duruyor. Film sonra başka yerlere akıyor ama o kâğıt, o imza ve o sessiz kayıp bütün hikâyenin üzerine bir gölge gibi çöküyor.

Bu sahneyi bu hafta yeniden düşündüm. Sebebi uzaklardan gelen bir haber. Yapay zekâ ile yazılım üreten İsveçli girişim Lovable'ın, çalışanlarına ellerindeki payların bir kısmını nakde çevirebilmeleri için yaklaşık 80 milyon dolarlık bir satış imkânı sunduğu yazıldı. Şirketin değeri 13,3 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Aralık 2025'te 6,6 milyar dolar değerlenen şirket, ağustosta aldığı 400 milyon dolarlık yatırımla bu rakamı ikiye katlamıştı. Bu yıl çalışan sayısını yüzde 50 artırarak 450'ye çıkarmayı hedeflediği de haberlerde yer alıyor.

Rakamların büyüklüğü bir yana, bu haberde beni asıl düşündüren şey başka. Birkaç yıl önce küçük bir ofiste kod yazan insanlar, şirket ne halka açıldı ne de satıldı, yine de ellerinde somut bir şeyle evlerine dönebilecek. Eduardo'nun filmde kaybettiğini bu insanlar kazanıyor. Kâğıt üzerindeki pay, gerçek hayatta bir ev peşinatına, bir çocuğun okul taksitine, belki de yeni bir girişime dönüşüyor.

Avrupa'daki tablo da bu tür hamlelerin neden arttığını anlatıyor. 2026'nın ilk dokuz ayında Avrupa'da ileri aşama yatırım turlarının ortalama büyüklüğü iki katından fazla arttı, milyar dolarlık girişimlerin sayısı da yükseliyor. Şirketler daha geç halka açılıyor, daha uzun süre özel kalıyor. Böyle bir dünyada çalışanın on yıl boyunca elinde paraya çevrilemeyen bir kâğıtla beklemesi beklenemez. Lovable gibi şirketler bunu fark etti ve en değerli varlıklarını, yani insanlarını, sabırla değil güvenle tutmaya çalışıyor.