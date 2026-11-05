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Masada Kimin Sandalyesi Var? Çalışana Pay Vermenin Sessiz Hesabı

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Dr. Mustafa Çağa
Dr. Mustafa Çağa - Yazio
05.11.2026 - 12:17
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İsveçli bir girişim çalışanlarına 80 milyon dolarlık pay satışı imkânı tanırken Türkiye'de de çalışana pay vermenin vergi yükü bu yıl hafifledi. Asıl soru ise kanunda değil, kurucunun masasında duruyor.

Dr. Mustafa Çağa

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David Fincher'ın 2010 yapımı Sosyal Ağ filminde beni her seferinde huzursuz eden bir sahne var.

David Fincher'ın 2010 yapımı Sosyal Ağ filminde beni her seferinde huzursuz eden bir sahne var.

Eduardo Saverin, kuruluşuna kendi cebinden para koyduğu şirketin yeni belgelerini pek okumadan imzalıyor. Arkadaşına güveniyor, işlerin yolunda gittiğini düşünüyor. Birkaç sahne sonra öğreniyor ki o imzayla birlikte şirketteki payı yüzde otuzlardan neredeyse sıfıra inmiş. Kameranın karşısında öfkeden titreyen, ne olduğunu hâlâ tam kavrayamamış bir adam duruyor. Film sonra başka yerlere akıyor ama o kâğıt, o imza ve o sessiz kayıp bütün hikâyenin üzerine bir gölge gibi çöküyor.

Bu sahneyi bu hafta yeniden düşündüm. Sebebi uzaklardan gelen bir haber. Yapay zekâ ile yazılım üreten İsveçli girişim Lovable'ın, çalışanlarına ellerindeki payların bir kısmını nakde çevirebilmeleri için yaklaşık 80 milyon dolarlık bir satış imkânı sunduğu yazıldı. Şirketin değeri 13,3 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Aralık 2025'te 6,6 milyar dolar değerlenen şirket, ağustosta aldığı 400 milyon dolarlık yatırımla bu rakamı ikiye katlamıştı. Bu yıl çalışan sayısını yüzde 50 artırarak 450'ye çıkarmayı hedeflediği de haberlerde yer alıyor.

Rakamların büyüklüğü bir yana, bu haberde beni asıl düşündüren şey başka. Birkaç yıl önce küçük bir ofiste kod yazan insanlar, şirket ne halka açıldı ne de satıldı, yine de ellerinde somut bir şeyle evlerine dönebilecek. Eduardo'nun filmde kaybettiğini bu insanlar kazanıyor. Kâğıt üzerindeki pay, gerçek hayatta bir ev peşinatına, bir çocuğun okul taksitine, belki de yeni bir girişime dönüşüyor.

Avrupa'daki tablo da bu tür hamlelerin neden arttığını anlatıyor. 2026'nın ilk dokuz ayında Avrupa'da ileri aşama yatırım turlarının ortalama büyüklüğü iki katından fazla arttı, milyar dolarlık girişimlerin sayısı da yükseliyor. Şirketler daha geç halka açılıyor, daha uzun süre özel kalıyor. Böyle bir dünyada çalışanın on yıl boyunca elinde paraya çevrilemeyen bir kâğıtla beklemesi beklenemez. Lovable gibi şirketler bunu fark etti ve en değerli varlıklarını, yani insanlarını, sabırla değil güvenle tutmaya çalışıyor.

Maaş bugünü öder, pay yarını bağlar.

Türkiye'de de konu bu yıl sessiz sedasız gündeme girdi.

Türkiye'de de konu bu yıl sessiz sedasız gündeme girdi.

4 Haziran 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan 7582 sayılı Kanunla, teknogirişim olarak tanınan şirketlerin çalışanlarına bedelsiz ya da indirimli verdiği paylarda vergi istisnasının üst sınırı, bir yıllık brüt ücretten iki yıllık brüt ücrete çıkarıldı. Temmuzda yayımlanan tebliğ, hesabı bir örnekle anlatıyor. Yıllık brüt ücreti 2,6 milyon lira olan bir çalışana 5 milyon liralık pay verilirse, sınır 5,2 milyon lira olduğu için bu payın tamamı vergiden muaf tutuluyor.

Payı elde tutma süreleri de kısaldı. Çalışan payını iki tam yıl dolmadan satarsa istisna tümüyle geri alınıyor. Üçüncü ve dördüncü yıllarda satışta istisnanın yüzde 75'i, beşinci ve altıncı yıllarda yüzde 25'i geri isteniyor. Altı yılı dolduran çalışandan devlet hiçbir şey talep etmiyor. Eskiden bu süreler on iki yıla kadar uzanıyordu. Kısacası çalışana pay vermek, birkaç ay öncesine göre hem daha ucuz hem de daha az dertli.

Kapının tamamen açıldığını söylemek için yine de erken. Nisan sonunda açıklanan dijital şirket düzenlemesi ve çalışan pay opsiyonu planlarına dair ikincil mevzuat, ekim ayı itibarıyla henüz yayımlanmış değil. Yani yol yapıldı, tabelalar daha asılmadı. Kanunun bir kapıyı aralaması, içeri kimin gireceğini belirlemiyor. O kararı kurucu veriyor.

Pay vermek dediğimiz şey aslında yeni bir fikir değil. 1887'de Amerika'da Procter & Gamble, işçi grevlerinin ardından William Cooper Procter'ın öncülüğünde çalışanlarıyla kârı paylaşan bir sisteme geçti. O dönemin patronları için bu neredeyse bir sapkınlıktı. Fabrikanın sahibi belliydi, işçi de belliydi. Procter ise şunu fark etmişti: Kendi emeğinin karşılığını şirketin büyümesinde gören insan, makinenin başında başka türlü duruyor.

Kâğıtta pay vermek kolaydır, masada yer açmak zordur.

Silikon Vadisi'nin efsaneleri arasında anlatılan iki hikâye de bunu farklı açılardan gösterir.

Silikon Vadisi'nin efsaneleri arasında anlatılan iki hikâye de bunu farklı açılardan gösterir.

Google'ın ilk aşçısı Charlie Ayers, şirket henüz küçükken yemek yaparken kendisine verilen hisse opsiyonları sayesinde, şirket halka açıldığında servet sahibi oldu. Bir sokak sanatçısı olan David Choe ise Facebook'un ilk ofisinin duvarlarını boyarken ücretini nakit yerine şirket payı olarak almayı seçti. O gün herkesin deli işi dediği bu tercih, yıllar sonra onu çok zengin bir adam yaptı.

Bu hikâyeler kulağa hoş geliyor ama bir şeyi atlamamak gerekiyor. Ayers da Choe da şanslıydı, çünkü şirketleri gerçekten büyüdü ve paylarını paraya çevirebildiler. Girişimlerin büyük kısmında çalışanın elindeki pay, şirket satılmadıkça ya da halka açılmadıkça yalnızca bir kâğıttır. Lovable haberini değerli kılan da tam bu. Çalışanlarına bir çıkış kapısı gösteriyor, rüyayı bir yerde gerçeğe bağlıyor.

Türkiye'de çalışana pay verme konusu açıldığında kurucuların yüzünde genellikle iki ifadeden biri beliriyor. Birincisi temkin: 'Payı verdim, adam yarın gitti, ne olacak?' İkincisi de bir tür kıskançlık: 'Bu şirketi ben kurdum, gecemi gündüzüme ben kattım.' Her iki duyguyu da anlıyorum. Sınıfta bu konuyu açtığımda öğrencilerimin önce kurucu tarafını tuttuğunu, sonra kendilerini çalışan koltuğuna oturttuğumda fikir değiştirdiğini sık sık görüyorum. İnsan hangi sandalyede oturduğuna göre düşünüyor.

Paylaşılmayan pasta büyümez, sadece bayatlar.

Hayal edin, beş kişilik bir yazılım ekibi.

Hayal edin, beş kişilik bir yazılım ekibi.

Kurucu gece yarısı ofiste kalan genç mühendise bir gün şirketten küçük bir pay vermeye karar veriyor. Pay belki yüzde birdir, belki daha az. Rakam önemli değil. Önemli olan o gencin ertesi sabah işe gelirken taşıdığı duygu. Artık yalnızca kendisine verilen işi bitiren biri değil, şirketin nereye gittiğini merak eden biri. Toplantılarda daha çok soru soruyor, müşterinin söylediklerini daha dikkatle dinliyor, gereksiz bir masrafı gördüğünde sesini çıkarıyor. Hiçbir iş tanımında yazmayan bu davranışlar, çoğu zaman bir şirketi ayakta tutan şeylerdir.

Temkinli kurucunun kaygısına cevap aslında zaten var. Pay bir anda değil, yıllara yayılarak hak edilir. Dört yıllık bir takvim belirlersiniz, çalışan ilk yılı doldurmadan şirketten ayrılırsa hiçbir şey almaz, sonra her ay ya da her çeyrek biraz daha hak kazanır. Yeni vergi düzenlemesindeki tutma süreleri de bu tür bir takvimle kolayca uyumlu hale getirilebilir. Bu sayede pay, gelip geçenlere dağıtılan bir ikramiye olmaktan çıkar, yolda kalanlara verilen bir söze dönüşür.

Kıskanç kurucunun meselesi ise biraz daha derin. Burada hesap makinesi değil, bakış açısı devreye giriyor. Yüzde yüzüne sahip olduğunuz küçük bir şirket mi, yoksa yüzde yetmişine sahip olduğunuz ama herkesin sahiplendiği büyük bir şirket mi? Çoğu kurucu bu soruyu teoride kolayca cevaplıyor, iş imzaya gelince eli titriyor.

Çalışan şirketten pay alınca saate değil, takvime bakmaya başlar.

Teknogirişim belgesi olmayan bir KOBİ, bir atölye ya da bir aile işletmesi için de mesele kapanmış değil.

Teknogirişim belgesi olmayan bir KOBİ, bir atölye ya da bir aile işletmesi için de mesele kapanmış değil.

Vergi istisnası onlara uzanmıyor olabilir ama kârın bir kısmını yıl sonunda ekiple paylaşmak, ustaya şirketin hedeflerini açıkça anlatmak, iyi bir yılın ardından herkesin cebine bir şey girmesini sağlamak her ölçekte mümkün. Eylülde işsizlik oranının yüzde 8,4 olarak açıklandığı bir ortamda iyi çalışan bulmanın kolay olduğu sanılır. Sahada durum öyle değil. İyi insan her zaman kıttır, iyi insanı tutmak ise ondan da zor.

Bu işin bir de karanlık tarafı var ve Eduardo'nun sahnesi tam olarak oraya ışık tutuyor. Pay vermek tek başına yetmiyor. O payın ne anlama geldiğini, ileride yeni yatırımcılar geldiğinde nasıl küçülebileceğini, hangi durumda paraya çevrilebileceğini çalışanın anlayacağı dilde anlatmak gerekiyor. Avukatın hazırladığı on sayfalık belgeyi önüne koyup 'Burayı imzala' demek, çalışanı ortak yapmıyor. Yalnızca bir gün öfkeyle odadan çıkacak bir insan yaratıyor.

Araştırmalar da benzer bir yöne işaret ediyor. Çalışanların şirkete ortak olduğu işletmeler üzerine yapılan çalışmalar, bu tür şirketlerin zor dönemlerde daha az işten çıkarma yaptığını ve çalışanların şirkette daha uzun kaldığını gösteriyor. Fakat aynı çalışmalar, payın tek başına mucize yaratmadığını, asıl farkı payla birlikte gelen bilgi paylaşımının ve söz hakkının yarattığını da hatırlatıyor. İnsan, sahibi olduğu şeyin ne durumda olduğunu bilmek ister. Bilgiden mahrum bırakılan ortak, kâğıt üzerinde ortak, gönülde yabancıdır.

Hisse güveni yaratmaz, var olan güveni kayda geçirir.

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Peki bugün kendi küçük ekibiyle yol alan bir girişimci bu haberlerden ne çıkarmalı?

Peki bugün kendi küçük ekibiyle yol alan bir girişimci bu haberlerden ne çıkarmalı?

Bence en önemli ders, pay konusunu şirket büyüdükten sonra değil, daha masada beş kişi varken konuşmak. Erken konuşulan pay, ucuz verilen ama değerli hissedilen bir şeydir. Geç konuşulan pay ise hem pahalıdır hem de çoğu zaman 'Neden şimdi?' sorusuyla birlikte gelir.

Bir başka mesele de payı maaşın yerine değil yanına koymak. Türkiye gibi enflasyonun ev bütçesini her ay yeniden yazdığı bir ülkede, kimse kira ödemesini gelecekteki bir değerleme rakamıyla yapamaz. Çalışana 'Maaşın düşük ama payın var' demek, onun bugününü yarınına rehin vermek demektir. Pay, adil bir maaşın üzerine konulduğunda anlam kazanır.

Bir de çıkış yolu meselesi var, belki en zoru bu. Lovable'ın yaptığı gibi, şirket büyüdükçe çalışanların paylarının bir kısmını nakde çevirebilecekleri fırsatlar yaratmak. Bu her girişim için mümkün değil elbette. En azından bunun bir hedef olduğunu söylemek, çalışana elindeki kâğıdın bir gün gerçekten bir şeye dönüşebileceğini hissettirir.

Şunu da açık açık konuşmak lazım. Bir girişime her yeni yatırımcı girdiğinde pasta yeniden dilimlenir. Pasta büyüdüğü için herkesin dilimi daha değerli hale gelebilir ama oranlar küçülür. Bu kötü bir şey değil, büyümenin doğal bedeli. Sorun, çalışanın bunu ilk kez bir yatırım haberinin ardından, kahve makinesinin başında meslektaşından duymasıyla başlıyor. O an hissedilen şey hesap değil, ihanet duygusudur. Oysa aynı bilgi, bir yıl önce sakin bir toplantıda anlatılmış olsaydı, büyük ihtimalle sevinçle karşılanırdı. İnsanlar küçülen orana değil, kendilerinden saklanan bilgiye kızar.

Yeni vergi düzenlemesi bu yolu kolaylaştırıyor, ama hiçbir kanun bir kurucunun yerine cömert olamaz. Devlet ancak verilen payın vergisini hafifletebilir. Payı verecek eli, o payı anlatacak sesi ve o payın arkasında duracak vicdanı kurucunun kendisi getirmek zorunda.

Ortaklık sözleşmede başlar, vicdanda tamamlanır.

Sosyal Ağ'daki o sahneye dönüyorum. Eduardo'nun öfkesi yalnızca kaybettiği paydan değildi bence. Asıl yara, kendisine bir şey söylenmeden, bir masada onun adına karar verilmiş olmasıydı. Bugün Türkiye'de pek çok girişimde, belki de sizin şirketinizde, birileri o şirketi büyütmek için geceler harcıyor. Bir gün onlardan biri de önüne konan bir kâğıdı imzalayacak. O kâğıt ya onu şirkete gerçekten ortak edecek ya da bir gün odadan öfkeyle çıkmasına yol açacak. Hangisi olacağına, kâğıdı hazırlayan el karar veriyor.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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