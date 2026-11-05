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Fon Soruşturmasında İlk Kez Ortaya Çıktı: Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya İfade Vermek İçin Adliyede!

Fon Soruşturmasında İlk Kez Ortaya Çıktı: Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya İfade Vermek İçin Adliyede!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 11:19 Son Güncelleme: 05.11.2026 - 11:39
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Fon skandalının en çok konuşulan ismi olan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ifadeye çağrılmıştı. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

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İŞTE FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN GÖRÜNTÜLERİ:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında; Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül bugün saat 11:00'da "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında; Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül bugün saat 11:00'da "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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