"Medyada Türbülans Var" Dedi: Acun Ilıcalı Reklam Gelirlerindeki Çok Ciddi Düşüş Hakkında Açık Konuştu!

Aradan geçen aylarda gündemi Hull City maçları ve Survivor 2027 hazırlıklarıyla meşgul eden Ilıcalı, 4-6 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Brand Week Istanbul'da bu kez sektörün geneline ayna tuttu. Bu yıl 'Türbülans' temasıyla kapılarını açan etkinlikte kariyerine dair bir konuşma yapan ünlü yapımcı, sahneden indikten sonra MediaCat'in sorularını yanıtladı.

'Her sektörde olduğu gibi medyada da türbülans var ve bu sene de iyi bir türbülans var' diyen Ilıcalı, televizyon kanallarını en çok düşündüren konuyu da açıkça dile getirdi ve 'Sonuç itibarıyla reklam gelirlerinde çok çok ciddi düşüşler var' dedi. Reklam gelirlerindeki bu düşüşü kanal olarak nasıl karşıladıklarını anlatırken ise ünlü yapımcının umudunu kaybetmediği dikkat çekti.