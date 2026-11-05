article/comments
article/share
Haberler
TV
"Medyada Türbülans Var" Dedi: Acun Ilıcalı Reklam Gelirlerindeki Çok Ciddi Düşüş Hakkında Açık Konuştu!

"Medyada Türbülans Var" Dedi: Acun Ilıcalı Reklam Gelirlerindeki Çok Ciddi Düşüş Hakkında Açık Konuştu!

Acun Ilıcalı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 12:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Brand Week Istanbul'un bu yılki teması 'Türbülans' olunca, sahnedeki konuşmasının ardından sorulara yanıt veren Acun Ilıcalı da medya sektörünün içinden geçtiği zor dönemi anlattı. TV8 ve Acunmedya'nın patronu, MediaCat'e verdiği röportajda reklam gelirlerindeki düşüşü saklamadan, televizyon dünyasının merakla dinlediği sözlerle değerlendirdi. Ilıcalı'nın bu sözleri, aylar önce 'Maddi sıkıntı çekiyoruz' dediği röportajın ardından gelmesiyle de dikkat çekti.

Kaynak: MediaCat

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı, mart ayında katıldığı programda şirketlerinin maddi sıkıntı yaşadığını açıkça kabul etmişti.

Acun Ilıcalı

Survivor'ı 2005'te Türk izleyicisiyle tanıştıran Acun Ilıcalı, 2013'te sahibi olduğu TV8'i MasterChef, Survivor ve O Ses Türkiye gibi yapımlarla reyting yarışının en iddialı kanallarından biri hâline getirdi. 2021'de dijital platformu Exxen'i kuran, 2022'de İngiltere'de Hull City'yi satın alan ünlü yapımcının büyüyen yatırımları, son bir yılda finans tarafında da gündeme geldi. Mart ayında Hitmakers programına konuk olan Ilıcalı, 'Acun Ilıcalı battı mı?' sorusunu da cevapsız bırakmamış, 'İşlerimiz çok iyi ama yatırım yapıp büyüyen bir şirketiz biz, büyüdükçe devamlı borçlanma oluyor' diyerek 'Maddi sıkıntı çekiyoruz biz de' itirafında bulunmuştu.

Acun Ilıcalı, Brand Week Istanbul'da reklam gelirlerinde çok ciddi düşüşler yaşandığını söyledi.

Acun Ilıcalı, Brand Week Istanbul'da reklam gelirlerinde çok ciddi düşüşler yaşandığını söyledi.

Aradan geçen aylarda gündemi Hull City maçları ve Survivor 2027 hazırlıklarıyla meşgul eden Ilıcalı, 4-6 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Brand Week Istanbul'da bu kez sektörün geneline ayna tuttu. Bu yıl 'Türbülans' temasıyla kapılarını açan etkinlikte kariyerine dair bir konuşma yapan ünlü yapımcı, sahneden indikten sonra MediaCat'in sorularını yanıtladı.

'Her sektörde olduğu gibi medyada da türbülans var ve bu sene de iyi bir türbülans var' diyen Ilıcalı, televizyon kanallarını en çok düşündüren konuyu da açıkça dile getirdi ve 'Sonuç itibarıyla reklam gelirlerinde çok çok ciddi düşüşler var' dedi. Reklam gelirlerindeki bu düşüşü kanal olarak nasıl karşıladıklarını anlatırken ise ünlü yapımcının umudunu kaybetmediği dikkat çekti.

Acun Ilıcalı reklam gelirlerindeki düşüşe rağmen zor günlerin bir gün mutlaka geçeceğini söyledi.

Acun Ilıcalı reklam gelirlerindeki düşüşe rağmen zor günlerin bir gün mutlaka geçeceğini söyledi.

Türkiye'nin pek çok zorluğun üstesinden geldiğini hatırlatan Ilıcalı, 'Biz orada şöyle ümidimizi kaybetmiyoruz: Bu ülke birçok zorluğun üzerinden gelmeyi başarmış ve her negatiften sonra bir pozitif yaşamış, benim hayatım boyunca öyle oldu' sözleriyle iyimserliğini korudu. Bu dönemde kanal olarak nasıl bir yol izlediklerini de anlatan ünlü yapımcı, 'Biz hep pozitifi düşünüp 'Ya düzelecek, bu dönemde kendimizi koruma altına alalım' şeklinde yaklaşıp pozitiflikle besleniyoruz' dedi.

Röportajı 'Ve biliyoruz ki bir gün mutlaka bunlar da geçecek, tekrar güzel günleri yaşayacağız' sözleriyle tamamlayan Ilıcalı'nın yatırım iştahı da bu iyimserlikle örtüşüyor. TV8, yeni konsepti ve büyük ödülü şimdiden konuşulan Survivor 2027 için hazırlıklarını sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın