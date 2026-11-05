"Medyada Türbülans Var" Dedi: Acun Ilıcalı Reklam Gelirlerindeki Çok Ciddi Düşüş Hakkında Açık Konuştu!
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Brand Week Istanbul'un bu yılki teması 'Türbülans' olunca, sahnedeki konuşmasının ardından sorulara yanıt veren Acun Ilıcalı da medya sektörünün içinden geçtiği zor dönemi anlattı. TV8 ve Acunmedya'nın patronu, MediaCat'e verdiği röportajda reklam gelirlerindeki düşüşü saklamadan, televizyon dünyasının merakla dinlediği sözlerle değerlendirdi. Ilıcalı'nın bu sözleri, aylar önce 'Maddi sıkıntı çekiyoruz' dediği röportajın ardından gelmesiyle de dikkat çekti.
Kaynak: MediaCat
Acun Ilıcalı, mart ayında katıldığı programda şirketlerinin maddi sıkıntı yaşadığını açıkça kabul etmişti.
Acun Ilıcalı, Brand Week Istanbul'da reklam gelirlerinde çok ciddi düşüşler yaşandığını söyledi.
Acun Ilıcalı reklam gelirlerindeki düşüşe rağmen zor günlerin bir gün mutlaka geçeceğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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