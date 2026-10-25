Acun Ilıcalı Survivor'un İki Şampiyonu Cemal Can ve Nisa'nın Yarışma Sürecinde Yaşadığı Çöküşü Anlattı

Survivor, her yeni sezon öncesinde olduğu gibi yine gündemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Survivor 2027 için aday isimler birer birer duyurulurken, bu sene tamamen değişen format da merak konusu oldu.

TV100'de konuk olduğu programda Acun Ilıcalı, Survivor tarihinden iki dikkat çeken anıyı da paylaştı. Survivor'ın iki şampiyonunun yarışma sürecinde yaşadığı zihinsel çöküşü aktaran Ilıcalı pandemi döneminde Cemal Can'ın karşısında üç gün boyunca hüngür hüngür ağlayarak 'Beni bırakın, yalvarıyorum gideyim' dediğini ve yarışmayı terk etmek için yalvardığını dile getirdi. Nisa Bölükbaşı'nın ise 'Gideceğim' dediğinde hiç ağlamadığını, dünyayla bağını koparıp adeta donakaldığını belirten Ilıcalı, iki yarışmacının tamamen farklı şekillerde pes etme noktasına gelmesine rağmen sonrasında şampiyonluğa uzanış hikayelerine dikkat çekti.

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