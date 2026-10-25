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Acun Ilıcalı Survivor'un İki Şampiyonu Cemal Can ve Nisa'nın Yarışma Sürecinde Yaşadığı Çöküşü Anlattı

Acun Ilıcalı Survivor'un İki Şampiyonu Cemal Can ve Nisa'nın Yarışma Sürecinde Yaşadığı Çöküşü Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.10.2026 - 13:12

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Survivor, her yeni sezon öncesinde olduğu gibi yine gündemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Survivor 2027 için aday isimler birer birer duyurulurken, bu sene tamamen değişen format da merak konusu oldu.

TV100'de konuk olduğu programda Acun Ilıcalı, Survivor tarihinden iki dikkat çeken anıyı da paylaştı. Survivor'ın iki şampiyonunun yarışma sürecinde yaşadığı zihinsel çöküşü aktaran Ilıcalı pandemi döneminde Cemal Can'ın karşısında üç gün boyunca hüngür hüngür ağlayarak 'Beni bırakın, yalvarıyorum gideyim' dediğini ve yarışmayı terk etmek için yalvardığını dile getirdi. Nisa Bölükbaşı'nın ise 'Gideceğim' dediğinde hiç ağlamadığını, dünyayla bağını koparıp adeta donakaldığını belirten Ilıcalı, iki yarışmacının tamamen farklı şekillerde pes etme noktasına gelmesine rağmen sonrasında şampiyonluğa uzanış hikayelerine dikkat çekti.

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"Nisa, hiç ağlamadı. Bizimle ilişkiyi kesti."

Nisa'nın mental çöküşüne hepimiz ekranlardan şahit olmuştuk. Nisa'nın hiç ağlamadığını, sadece dünyayla ilişkisini kestiğini belirten Ilıcalı sinir sistemin kilitlendiğini ve kendisini adeta ceset gibi taşıdıklarını anlattı. Nisa'nın toparlanma süreci ise babasıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından başlamış.

Pandemi dönemine denk gelmişti.

Pandemi dönemine denk gelmişti.

Cemal Can Canseven, Survivor 2020 sezonunun şampiyonu olarak yarışma tarihine geçen isimlerden biri. Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan o sezon, koronavirüs pandemisinin tam ortasına denk geldiği için Survivor tarihinin en olağanüstü dönemlerinden biri oldu. Elenen yarışmacılar pandemi nedeniyle adada kalmak zorunda kalırken, aylardır izole bir bölgede yaşayan ve pandemiye yönelik tedbirleri bilmeyen finalistler Türkiye'ye dönerken ilk kez maskeyle tanıştı. Acun Ilıcalı'nın uçağıyla yola çıkan yarışmacıların maske taktığı görüntüler de o günlerin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Aynı sezonun Gönüllüler takımı yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ise nisan ayında yayınlanan bölümlerde bir mücadele sırasında gözyaşlarına boğulmuş ve devam edemeyeceğini söylemişti. Nisa, sezonun ardından diğer yarışmacıların aksine tatile gitmek yerine memleketi Prag'a dönmüştü. O sezon şampiyon olamasa da daha sonra All Star takımında yer almış, şampiyonluğa ulaşmıştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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