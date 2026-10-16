Acun Ilıcalı ve Ali Koç Cannes'da Bir Araya Geldi: Acunmedya MIPCOM'da Stant Açtı

MIPCOM, yapımcıların, yayıncıların ve içerik dağıtımcılarının her yıl Cannes'da buluştuğu uluslararası bir televizyon ve içerik fuarı. Şirketler fuarda dizi ve yarışma formatlarını tanıtıyor, yeni pazarlar için iş birliği görüşmeleri yapıyor.