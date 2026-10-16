Acun Ilıcalı ve Ali Koç Cannes'da Bir Araya Geldi: Acunmedya MIPCOM'da Stant Açtı
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Acunmedya, Cannes'da düzenlenen uluslararası televizyon ve içerik fuarı MIPCOM'a stant açarak katıldı. Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı standı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da ziyaret etti. Acun Ilıcalı ve Ali Koç stantta birlikte fotoğraf çektirip fuar alanını dolaştı.
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Acun Ilıcalı ile Ali Koç, Acunmedya standının önünde objektiflere poz verdi.
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Acunmedya, 12-15 Ekim tarihleri arasında C16F numaralı stantta ziyaretçilerini ağırladı.
Şirket, formatlarını uluslararası alıcılara tanıttı.
Fuarda Warner Bros. gibi uluslararası şirketler de stant açtı.
Standın önü fuar boyunca kalabalıktı.
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MIPCOM'dan Acunmedya standı çevresinden bir kare.
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