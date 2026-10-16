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Acun Ilıcalı ve Ali Koç Cannes'da Bir Araya Geldi: Acunmedya MIPCOM'da Stant Açtı

Acun Ilıcalı ve Ali Koç Cannes'da Bir Araya Geldi: Acunmedya MIPCOM'da Stant Açtı

Acun Ilıcalı
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.10.2026 - 23:32
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Acunmedya, Cannes'da düzenlenen uluslararası televizyon ve içerik fuarı MIPCOM'a stant açarak katıldı. Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı standı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da ziyaret etti. Acun Ilıcalı ve Ali Koç stantta birlikte fotoğraf çektirip fuar alanını dolaştı.

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Acun Ilıcalı ile Ali Koç, Acunmedya standının önünde objektiflere poz verdi.

Acun Ilıcalı ile Ali Koç, Acunmedya standının önünde objektiflere poz verdi.

Ali Koç döneminde Fenerbahçe'de asbaşkanlık yapan Acun Ilıcalı ile Ali Koç'u bir araya getiren kare, Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki 217 numaralı loca için Aziz Yıldırım yönetimiyle süren hukuk mücadelesinin gündemde olduğu günlere denk geldi.

Acunmedya, 12-15 Ekim tarihleri arasında C16F numaralı stantta ziyaretçilerini ağırladı.

Acunmedya, 12-15 Ekim tarihleri arasında C16F numaralı stantta ziyaretçilerini ağırladı.

MIPCOM, yapımcıların, yayıncıların ve içerik dağıtımcılarının her yıl Cannes'da buluştuğu uluslararası bir televizyon ve içerik fuarı. Şirketler fuarda dizi ve yarışma formatlarını tanıtıyor, yeni pazarlar için iş birliği görüşmeleri yapıyor.

Şirket, formatlarını uluslararası alıcılara tanıttı.

Şirket, formatlarını uluslararası alıcılara tanıttı.

Acunmedya'nın açıklamasına göre şirketin formatları bugüne kadar 14 ülkeye ihraç edildi. Fuarda tanıtılan yapımlar arasında Survivor, Exatlon, Cash Kitchen, Power of Love, My Style Rocks ve Darts Party yer alıyor.

Fuarda Warner Bros. gibi uluslararası şirketler de stant açtı.

Fuarda Warner Bros. gibi uluslararası şirketler de stant açtı.

Acunmedya, fuar boyunca farklı ülkelerden yapımcı, yayıncı ve medya profesyonelleriyle görüşmeler yaptı. Şirket, farklı pazarlara uyarlanabilen yarışma ve eğlence formatlarıyla uluslararası iş birliklerini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Standın önü fuar boyunca kalabalıktı.

Standın önü fuar boyunca kalabalıktı.

İçeriklerin uluslararası dağıtımı ve format ihracatı, Cannes'daki fuarın en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

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MIPCOM'dan Acunmedya standı çevresinden bir kare.

MIPCOM'dan Acunmedya standı çevresinden bir kare.
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Mira Hanım
Mira Hanım
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