Nevşehir'de 1024 Üyeli WhatsApp Grubuna Jandarma Operasyonu: Radar Noktalarını Paylaşan 3 Yönetici Gözaltında

Şüpheliler hakkında 'suç ve suçlularla mücadele ile kolluk denetimlerinin etkinliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yürütülüyor.

Edinilen bilgiye göre grubun amacı, asayiş uygulamalarını, trafik denetimlerini ve aranan kişilere yönelik çalışmaları önceden duyurarak etkisiz hale getirmekti. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Aynı yöntem son dönemde başka illerde de operasyonlara konu oldu. Polis ve jandarma uygulama noktalarını WhatsApp gruplarından duyuran yapılar yalnızca Nevşehir'de gündeme gelmedi. Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını paylaşan iki grup iki ay boyunca teknik takiple izlendi ve eş zamanlı baskınla 12 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde radar uygulamalarını paylaşan grubun yöneticisi olduğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'in Manyas ilçesinde ise 250 üyeli bir gruptaki paylaşımlar nedeniyle 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Nevşehir'deki operasyonun bu dalganın son halkası olup olmadığı, soruşturmanın ilerleyişine bağlı.