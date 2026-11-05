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Nevşehir'de 1024 Üyeli WhatsApp Grubuna Jandarma Operasyonu: Radar Noktalarını Paylaşan 3 Yönetici Gözaltında

Nevşehir'de 1024 Üyeli WhatsApp Grubuna Jandarma Operasyonu: Radar Noktalarını Paylaşan 3 Yönetici Gözaltında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.11.2026 - 11:59
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Nevşehir'de jandarmanın radar, trafik ve asayiş denetim noktalarını paylaşan 1024 üyeli 'Nevşehir Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu'na operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibe alınan grubun yöneticisi olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim noktalarını anbean paylaşan WhatsApp grubunu teknik ve fiziki takibe aldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim noktalarını anbean paylaşan WhatsApp grubunu teknik ve fiziki takibe aldı.

'Nevşehir Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu' adlı WhatsApp grubunda tam 1024 kişi vardı. Gruptaki paylaşımlar jandarmanın trafik ve asayiş denetim noktalarında yoğunlaşıyordu; asayiş uygulamaları, trafik denetimleri ve aranan şahıslara yönelik çalışmalar da bu paylaşımların kapsamındaydı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kolluk denetimlerinin etkinliğini azalttığı belirlenen grubu teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından grubu hedef alan operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınanlar, grubun yöneticiliğini yaptığı tespit edilen üç kişi oldu. Kimlikleri yalnızca baş harfleriyle açıklanan şüphelilerin F.Ç., M.Z.T. ve Y.Ç. olduğu bildirildi.

Binden fazla üyenin tek tek değil, yalnızca grubu yönetenlerin hedef alınması dikkat çekiyor. Haberde, diğer üyeler hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına dair bir bilgi yer almadı.

Şüphelilere kolluk denetimlerinin etkinliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak suçlaması yöneltildi.

Şüphelilere kolluk denetimlerinin etkinliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak suçlaması yöneltildi.

Şüpheliler hakkında 'suç ve suçlularla mücadele ile kolluk denetimlerinin etkinliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yürütülüyor.

Edinilen bilgiye göre grubun amacı, asayiş uygulamalarını, trafik denetimlerini ve aranan kişilere yönelik çalışmaları önceden duyurarak etkisiz hale getirmekti. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Aynı yöntem son dönemde başka illerde de operasyonlara konu oldu. Polis ve jandarma uygulama noktalarını WhatsApp gruplarından duyuran yapılar yalnızca Nevşehir'de gündeme gelmedi. Kırşehir'de asayiş uygulama noktalarını paylaşan iki grup iki ay boyunca teknik takiple izlendi ve eş zamanlı baskınla 12 şüpheli yakalandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde radar uygulamalarını paylaşan grubun yöneticisi olduğu belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Balıkesir'in Manyas ilçesinde ise 250 üyeli bir gruptaki paylaşımlar nedeniyle 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Nevşehir'deki operasyonun bu dalganın son halkası olup olmadığı, soruşturmanın ilerleyişine bağlı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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