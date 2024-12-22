onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Süper Lig'in Eski Gol Kralı Sörloth Barcelona'yı Yıkarak Atletico Madrid'i Liderliğe Taşıdı!

Süper Lig'in Eski Gol Kralı Sörloth Barcelona'yı Yıkarak Atletico Madrid'i Liderliğe Taşıdı!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.12.2024 - 11:36

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu kaydettiği 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth, İspanya'da yine sahneye çıktı. Sezon başında Villarreal'den Atletico Madrid'e transfer olan Norveçli oyuncu, takımına Barcelona karşısında galibiyeti getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

La Liga'nın 18. haftasında Barcelona'ya konuk olan Atletico Madrid, son dakikada bulduğu golle mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

La Liga'nın 18. haftasında Barcelona'ya konuk olan Atletico Madrid, son dakikada bulduğu golle mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Üç puanı getiren aynı zamanda Barcelona'nın Atletico Madrid karşısındaki 18 yıllık iç saha yenilmezlik serisini bozan golü, Sörtloth attı.

Üç puanı getiren aynı zamanda Barcelona'nın Atletico Madrid karşısındaki 18 yıllık iç saha yenilmezlik serisini bozan golü, Sörtloth attı.

Mücadelenin diğer gollerini 30'da Pedri, 60. dakikada De Paul kaydetti.

Mücadelenin diğer gollerini 30'da Pedri, 60. dakikada De Paul kaydetti.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla izlediğimiz isim, attığı golle birlikte takımını liderliğe oyuncu oldu.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla izlediğimiz isim, attığı golle birlikte takımını liderliğe oyuncu oldu.

La Liga'daki zirve mücadelesi 👇🏻

La Liga'daki zirve mücadelesi 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sörloth'un golü 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın