Süper Lig'in Eski Gol Kralı Sörloth Barcelona'yı Yıkarak Atletico Madrid'i Liderliğe Taşıdı!
Süper Lig'in Eski Gol Kralı Sörloth Barcelona'yı Yıkarak Atletico Madrid'i Liderliğe Taşıdı!
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu kaydettiği 24 golle gol kralı olarak tamamlayan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth, İspanya'da yine sahneye çıktı. Sezon başında Villarreal'den Atletico Madrid'e transfer olan Norveçli oyuncu, takımına Barcelona karşısında galibiyeti getirdi.
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La Liga'nın 18. haftasında Barcelona'ya konuk olan Atletico Madrid, son dakikada bulduğu golle mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
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Üç puanı getiren aynı zamanda Barcelona'nın Atletico Madrid karşısındaki 18 yıllık iç saha yenilmezlik serisini bozan golü, Sörtloth attı.
Mücadelenin diğer gollerini 30'da Pedri, 60. dakikada De Paul kaydetti.
2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasıyla izlediğimiz isim, attığı golle birlikte takımını liderliğe oyuncu oldu.
La Liga'daki zirve mücadelesi 👇🏻
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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