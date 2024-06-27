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Sahadaki Milliler Sanalda Nasıl? A Milli Takımımızın EA Sports FC 24 Reytingleri

Sahadaki Milliler Sanalda Nasıl? A Milli Takımımızın EA Sports FC 24 Reytingleri

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 17:52

Oyun dünyasında futbol denince akla gelen ilk serilerden olan EA Sports FC gerçek futbol deneyimini sanal dünyaya aktarmak için ince bir özenle hareket ediyor. Reytingler ise serinin her oyununun en merak edilen yanlarından. Hepimizi Euro 2024'ün ateşi sarmışken sahada devleşen milli takımımızın EA Sports FC 24'teki reytinglerine gelin yakından bakalım.

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Mert Günok

Mert Günok

  • Hız: 73

  • Şut: 75

  • Pas: 75

  • Dribbling: 74

  • Defans: 56

  • Fizik Gücü: 77

  • KL Uçma: 73

  • KL Top Kontrolü: 75

  • Kaleci Vuruşu: 75

  • Kaleci Pozisyonu: 77

  • Kaleci Refleksleri: 74

Merih Demiral

Merih Demiral

  • Hız: 72

  • Şut: 39

  • Pas: 42

  • Dribbling: 60

  • Defans: 79

  • Fizik Gücü: 80

Samet Akaydın

Samet Akaydın

  • Hız: 61

  • Şut: 37

  • Pas: 44

  • Dribbling: 49

  • Defans: 71

  • Fizik Gücü: 76

Arda Güler

Arda Güler

  • Hız: 72

  • Şut: 70

  • Pas: 80

  • Dribbling: 81

  • Defans: 52

  • Fizik Gücü: 50

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

  • Hız: 67

  • Şut: 80

  • Pas: 86

  • Dribbling: 85

  • Defans: 70

  • Fizik Gücü: 76

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Salih Özcan

Salih Özcan

  • Hız: 75

  • Şut: 62

  • Pas: 71

  • Dribbling: 76

  • Defans: 76

  • Fizik Gücü: 81

İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

  • Hız: 75

  • Şut: 60

  • Pas: 68

  • Dribbling: 70

  • Defans: 69

  • Fizik Gücü: 76

Mert Müldür

Mert Müldür

  • Hız: 74

  • Şut: 53

  • Pas: 63

  • Dribbling: 73

  • Defans: 69

  • Fizik Gücü: 72

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

  • Hız: 86

  • Şut: 64

  • Pas: 72

  • Dribbling: 82

  • Defans: 69

  • Fizik Gücü: 71

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

  • Hız: 87

  • Şut: 70

  • Pas: 64

  • Dribbling: 71

  • Defans: 37

  • Fizik Gücü: 84

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Altay Bayındır

Altay Bayındır

  • Hız: 78

  • Şut: 73

  • Pas: 72

  • Dribbling: 79

  • Defans: 30

  • Fizik Gücü: 76

  • KL Uçma: 78

  • KL Top Kontrolü: 73

  • Kaleci Vuruşu: 72

  • Kaleci Pozisyonu: 76

  • Kaleci Refleksleri: 79

Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

  • Hız: 79

  • Şut: 76

  • Pas: 74

  • Dribbling: 76

  • Defans: 54

  • Fizik Gücü: 81

  • KL Uçma: 79

  • KL Top Kontrolü: 76

  • Kaleci Vuruşu: 74

  • Kaleci Pozisyonu: 81

  • Kaleci Refleksleri: 76

Zeki Çelik

Zeki Çelik

  • Hız: 75

  • Şut: 59

  • Pas: 69

  • Dribbling: 70

  • Defans: 71

  • Fizik Gücü: 78

Okay Yokuşlu

Okay Yokuşlu

  • Hız: 59

  • Şut: 70

  • Pas: 69

  • Dribbling: 68

  • Defans: 72

  • Fizik Gücü: 81

Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

  • Hız: 72

  • Şut: 76

  • Pas: 83

  • Dribbling: 80

  • Defans: 69

  • Fizik Gücü: 79

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Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

  • Hız: 84

  • Şut: 73

  • Pas: 71

  • Dribbling: 79

  • Defans: 38

  • Fizik Gücü: 56

Cenk Tosun

Cenk Tosun

  • Hız: 66

  • Şut: 77

  • Pas: 67

  • Dribbling: 72

  • Defans: 36

  • Fizik Gücü: 72

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

  • Hız: 65

  • Şut: 73

  • Pas: 74

  • Dribbling: 74

  • Defans: 46

  • Fizik Gücü: 67

Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan

  • Hız: 63

  • Şut: 30

  • Pas: 42

  • Dribbling: 48

  • Defans: 67

  • Fizik Gücü: 70

İrfancan Kahveci

İrfancan Kahveci

  • Hız: 73

  • Şut: 72

  • Pas: 78

  • Dribbling: 78

  • Defans: 58

  • Fizik Gücü: 66

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Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

  • Hız: 58

  • Şut: 53

  • Pas: 69

  • Dribbling: 67

  • Defans: 72

  • Fizik Gücü: 74

Yunus Akgün

Yunus Akgün

  • Hız: 89

  • Şut: 66

  • Pas: 64

  • Dribbling: 77

  • Defans: 29

  • Fizik Gücü: 59

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