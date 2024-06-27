Sahadaki Milliler Sanalda Nasıl? A Milli Takımımızın EA Sports FC 24 Reytingleri

Oyun dünyasında futbol denince akla gelen ilk serilerden olan EA Sports FC gerçek futbol deneyimini sanal dünyaya aktarmak için ince bir özenle hareket ediyor. Reytingler ise serinin her oyununun en merak edilen yanlarından. Hepimizi Euro 2024'ün ateşi sarmışken sahada devleşen milli takımımızın EA Sports FC 24'teki reytinglerine gelin yakından bakalım.