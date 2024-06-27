Sahadaki Milliler Sanalda Nasıl? A Milli Takımımızın EA Sports FC 24 Reytingleri
Sahadaki Milliler Sanalda Nasıl? A Milli Takımımızın EA Sports FC 24 Reytingleri
Oyun dünyasında futbol denince akla gelen ilk serilerden olan EA Sports FC gerçek futbol deneyimini sanal dünyaya aktarmak için ince bir özenle hareket ediyor. Reytingler ise serinin her oyununun en merak edilen yanlarından. Hepimizi Euro 2024'ün ateşi sarmışken sahada devleşen milli takımımızın EA Sports FC 24'teki reytinglerine gelin yakından bakalım.
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Mert Günok
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Merih Demiral
Samet Akaydın
Arda Güler
Hakan Çalhanoğlu
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Salih Özcan
İsmail Yüksek
Mert Müldür
Ferdi Kadıoğlu
Barış Alper Yılmaz
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Altay Bayındır
Uğurcan Çakır
Zeki Çelik
Okay Yokuşlu
Orkun Kökçü
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Kerem Aktürkoğlu
Cenk Tosun
Yusuf Yazıcı
Ahmetcan Kaplan
İrfancan Kahveci
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Kaan Ayhan
Yunus Akgün
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