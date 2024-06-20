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EA Sports FC 24 Geliyor! Xbox Game Pass'e Toplamda 5 Bin TL'yi Bulan 7 Oyun Ekleniyor

EA Sports FC 24 Geliyor! Xbox Game Pass'e Toplamda 5 Bin TL'yi Bulan 7 Oyun Ekleniyor

Croft
Croft - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 15:01

Oyun oynamanın en avantajlı yollarından olan Xbox Game Pass kütüphanesini genişletmeye devam ediyor! Bu ayın yıldızı EA Sports FC 24 de dahil olmak üzere toplamda 7 oyun bu ay Xbox Game Pass'e ekleniyor.

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Xbox Game Pass özellikle ülkemizde hem güncel oyunlara erişmenin, hem de oyun oynamanın en ekonomik yollarından.

Xbox Game Pass özellikle ülkemizde hem güncel oyunlara erişmenin, hem de oyun oynamanın en ekonomik yollarından.

Aylık cüzi sayılabilecek bir abonelik ücreti karşılığında kullanıcılarına geniş bir oyun kütüphanesine erişim imkanı tanıyan Xbox Game Pass kütüphanesini sürekli büyütmenin yanında ayrıca yeni çıkan pek çok beklenen oyunu da ilk günden itibaren sisteme dahil ediyor.

Xbox Game Pass'e haziran ayının kalanında eklenecek yeni oyunlar da açıklandı. Bu ay toplam fiyatları 5 bin TL'ye yaklaşan 7 oyun bizleri bekliyor.

Xbox Game Pass'e haziran ayının kalanında eklenecek yeni oyunlar da açıklandı. Bu ay toplam fiyatları 5 bin TL'ye yaklaşan 7 oyun bizleri bekliyor.

Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni ise şüphesiz EA Sports FC 24. EA Games'in FIFA markasını ardında bıraktıktan sonra çıkarttığı ilk futbol oyunu olan EA Sports FC 24 bu aydan itibaren Xbox Game Pass kullanıcıları tarafından ücretsiz oynanabilecek.

Xbox Game Pass'e haziran ayının kalanında eklenecek tüm oyunlar ise şöyle:

Xbox Game Pass'e haziran ayının kalanında eklenecek tüm oyunlar ise şöyle:

  • EA Sports FC 24 (PC - Konsol)

  • My Time at Sandrock (PC - Konsol)

  • Still Wakes the Deep (PC - Konsol)

  • Robin Hood - Sherwood Builders (PC - Konsol)

  • Keplerth (PC)

  • SteamWorld Dig (Konsol)

  • SteamWorld Dig 2 (PC - Konsol)

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