EA Sports FC 24 Geliyor! Xbox Game Pass'e Toplamda 5 Bin TL'yi Bulan 7 Oyun Ekleniyor
EA Sports FC 24 Geliyor! Xbox Game Pass'e Toplamda 5 Bin TL'yi Bulan 7 Oyun Ekleniyor
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Xbox Game Pass özellikle ülkemizde hem güncel oyunlara erişmenin, hem de oyun oynamanın en ekonomik yollarından.
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Xbox Game Pass'e haziran ayının kalanında eklenecek yeni oyunlar da açıklandı. Bu ay toplam fiyatları 5 bin TL'ye yaklaşan 7 oyun bizleri bekliyor.
Xbox Game Pass'e haziran ayının kalanında eklenecek tüm oyunlar ise şöyle:
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