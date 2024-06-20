Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bayramda Neler Oynadık?

Geçtiğimiz haftaya göre tam beş sıra birden yükselerek kendini ikinci sorada bulan oynaması tamamen ücretsiz PUBG: Battlegrounds geçtiğimiz günlerde sevilen k-pop grubu NewJeans ile işbirliklerini duyurmuştu. Ne dersiniz? Bu yükselişte k-pop aşkımızın da payı var mı?