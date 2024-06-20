Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bayramda Neler Oynadık?
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bayramda Neler Oynadık?
Bayram harçlıklarımızı alıp internet kafeye koştuğumuz günler geride kalmış olsa da oyun tutkumuz baki! 9 günlük tatili de bulunca geri gelen oyun tutkumuzu bayram süresince hangi oyunlara ayırmışız gelin birlikte bir göz atalım.
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1. O bir efsane, o Counter-Strike 2!
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2. PUBG: Battlegrounds ise roket gibi!
3. Elden Ring yerini korumaya devam ediyor.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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