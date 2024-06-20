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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bayramda Neler Oynadık?

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Bayramda Neler Oynadık?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 13:08

Bayram harçlıklarımızı alıp internet kafeye koştuğumuz günler geride kalmış olsa da oyun tutkumuz baki! 9 günlük tatili de bulunca geri gelen oyun tutkumuzu bayram süresince hangi oyunlara ayırmışız gelin birlikte bir göz atalım.

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1. O bir efsane, o Counter-Strike 2!

1. O bir efsane, o Counter-Strike 2!

Counter-Strike 2 bayram haftasında da yerini kimselere bırakmadan birincilik koltuğunda oturuyor. Global listelerde üçüncü sıraya kadar gerilemiş olsa da ülkemizde tahtı sallanmayan Counter-Strike 2 11-18 Haziran haftasında en çok oynadığımız oyunlardan oldu.

2. PUBG: Battlegrounds ise roket gibi!

2. PUBG: Battlegrounds ise roket gibi!

Geçtiğimiz haftaya göre tam beş sıra birden yükselerek kendini ikinci sorada bulan oynaması tamamen ücretsiz PUBG: Battlegrounds geçtiğimiz günlerde sevilen k-pop grubu NewJeans ile işbirliklerini duyurmuştu. Ne dersiniz? Bu yükselişte k-pop aşkımızın da payı var mı?

3. Elden Ring yerini korumaya devam ediyor.

3. Elden Ring yerini korumaya devam ediyor.

Shadow of Erdtree DLC'sinin çıkışına artık saatleri sayıyorken Elden Ring hayranları kendilerini bu ana hazırlıyor gibiler. Oyuna henüz sahip olmayan oyuncular da şimdiden harika puanlar alan DLC'sinin çıkışı öncesi ana oyuna sahip olma niyetinde gibi görünüyor.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Bodycam

  • Elden Ring: Shadow of Erdtree

  • Dota 2

  • Forza Horizon 5

  • Sea of Thieves: 2024 Edition

  • Destiny 2

  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege

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