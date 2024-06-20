The Sims'in En Büyük Rakibi Olacaktı: Life by You İptal Edildi!

İlk erken erişim aşaması geçtiğimiz yılın eylül ayında başlamış olan oyun önce süresiz olarak ertelendi, ardından ise oyunun fişinin tamamen çekildiği haberini aldık. Bu kararın arkasında ise oyunun beklentileri karşılayamaması var. Paradox CEO Vekili Mattias Lilja tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirme aşamasında işin sonunun görülemeyeceği bir noktaya gelinmiş ve oyunun çıkış yapması için gerekli olan şeylerin ucu bucağı görünmüyormuş. Tüm bu sebeplerle Life by You tamamen iptal edilirken oyunu geliştiren stüdyo Paradox Tectonic de kapatıldı.