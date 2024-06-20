The Sims'in En Büyük Rakibi Olacaktı: Life by You İptal Edildi!
The Sims'in En Büyük Rakibi Olacaktı: Life by You İptal Edildi!
Vadettikleri ile heyecanlandıran, The Sims'in en büyük rakibi olacağı ve köklü serinin sunduklarının üzerine çok daha fazlasını ekleyeceği söylenen Life by You iptal edildi.
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Detaylı bir yaşam simülasyonu olarak karşımıza çıkan Life by You geçtiğimiz yıl duyurulmuştu.
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Oyuncuların merakla bekledikleri Life by You iptal edildi.
Life by You, The Sims'e kıyasla pek çok yeni ve farklı özellik vadediyordu.
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