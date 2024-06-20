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The Sims'in En Büyük Rakibi Olacaktı: Life by You İptal Edildi!

The Sims'in En Büyük Rakibi Olacaktı: Life by You İptal Edildi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.06.2024 - 10:36

Vadettikleri ile heyecanlandıran, The Sims'in en büyük rakibi olacağı ve köklü serinin sunduklarının üzerine çok daha fazlasını ekleyeceği söylenen Life by You iptal edildi.

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Detaylı bir yaşam simülasyonu olarak karşımıza çıkan Life by You geçtiğimiz yıl duyurulmuştu.

Oyuncuların merakla bekledikleri Life by You iptal edildi.

Oyuncuların merakla bekledikleri Life by You iptal edildi.

İlk erken erişim aşaması geçtiğimiz yılın eylül ayında başlamış olan oyun önce süresiz olarak ertelendi, ardından ise oyunun fişinin tamamen çekildiği haberini aldık. Bu kararın arkasında ise oyunun beklentileri karşılayamaması var. Paradox CEO Vekili Mattias Lilja tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirme aşamasında işin sonunun görülemeyeceği bir noktaya gelinmiş ve oyunun çıkış yapması için gerekli olan şeylerin ucu bucağı görünmüyormuş. Tüm bu sebeplerle Life by You tamamen iptal edilirken oyunu geliştiren stüdyo Paradox Tectonic de kapatıldı.

Life by You, The Sims'e kıyasla pek çok yeni ve farklı özellik vadediyordu.

Life by You, The Sims'e kıyasla pek çok yeni ve farklı özellik vadediyordu.

Örneğin karakterlerimiz gerçek bir dille konuşacaklar ve onları anlayabilecektik. Oyunun bir diğer dikkat çeken özelliği de oyuunun dünyasında dilediğimiz zaman tek bir tıkla karakter değiştirebilecek olmamızdı. Bunların yanında The Sims'te hala yapamadığımız, karakterimizi işe veya okula giderken de takip edebilecek ve haritanın dilediğimiz yerinde inşaat yapabilecektik.

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