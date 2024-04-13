The Sims 4 Bağımlılarının Bile Tümünü Keşfedemediği, Oyunun Gizemli Bölgeleri

Pembiş ağaçlar, uçan kuşlar ve masallardan fırlamış gibi bir yer! Hiçbir ek pakete ihtiyaç duymadan kolayca erişebileceğiniz Sylvan Glade sizi bambaşka bir dünyaya ışınlayacak. Tek yapmanız gereken ise Willow Creek'te bulunan Crick Cabana arazisine gitmek ve burada diğerlerinden biraz daha farklı görünen ağacı bulmak. Sonrasında ise ağaca farklı bir seçenek belirene kadar arka arkaya bakmalısınız. Ağacı sulayıp, biraz da sohbet ettikten sonra ise karakteriniz bir ses duyacak. Sesi takip et seçeneğinin ardından ise sırasıyla 'Travel Downstream', 'Enter the Mist' ve 'Travel to Glade' seçeneklerini seçerseniz kendinizi bu büyülü yerde bulacaksınız.