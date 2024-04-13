The Sims 4 Bağımlılarının Bile Tümünü Keşfedemediği, Oyunun Gizemli Bölgeleri
The Sims 4 Bağımlılarının Bile Tümünü Keşfedemediği, Oyunun Gizemli Bölgeleri
Hayal ettiğimiz hayata biz oyuncuları olmasa da en azından Sim'lerimizi kavuşturan rakipsiz oyun serisi The Sims'in oynaması tamamen ücretsiz son oyunu The Sims 4 aslında gözlerimizin önünde pek çok gizemli yer saklıyor! Gelin The Sims 4'ün gizli ve büyülü yerlerine nasıl ulaşabileceğinizi anlatalım.
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Sylvan Glade (Ana Oyun)
The Forgotten Grotto (Ana Oyun)
The Deep Woods (Outdoor Retreat Ek Paketi)
Planet Sixam (Get to Work Ek Paketi)
Cave of Sulani (Island Living Ek Paketi)
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The Magic Realm (Realm of Magic Ek Paketi)
Mt. Komorebi Upper Mountain (Snowy Escape Ek Paketi)
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