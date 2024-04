The Sims 4 Bağımlılarının Bile Tümünü Keşfedemediği, Oyunun Gizemli Bölgeleri

Hiçbir DLC'ye ihtiyaç duymadan keşfedebileceğiniz bir diğer gizli alan ise The Forgotten Grotto. Oasis Springs'teki terk edilmiş madene giderseniz burayı keşfedebilirsiniz ancak baştan uyaralım, madenin girişindeki tahtaları ve taşları kırabilmeniz için karakterinizin madencilik yeteneğinin en üst seviyede olması gerek. Taşları kırdıktan sonra ise sırasıyla 'Take the Wide Path', 'Climb the Ladder,' ve 'Step onto the Ledge' seçeneklerini seçmelisiniz. Sonrasında ise içeridesiniz! Artık bu büyüleyici mağaranın neler vadettiğini keşfetmek tamamen size kalmış.