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The Sims 4 Bağımlılarının Bile Tümünü Keşfedemediği, Oyunun Gizemli Bölgeleri

The Sims 4 Bağımlılarının Bile Tümünü Keşfedemediği, Oyunun Gizemli Bölgeleri

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
13.04.2024 - 09:32

Hayal ettiğimiz hayata biz oyuncuları olmasa da en azından Sim'lerimizi kavuşturan rakipsiz oyun serisi The Sims'in oynaması tamamen ücretsiz son oyunu The Sims 4 aslında gözlerimizin önünde pek çok gizemli yer saklıyor! Gelin The Sims 4'ün gizli ve büyülü yerlerine nasıl ulaşabileceğinizi anlatalım.

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Sylvan Glade (Ana Oyun)

Sylvan Glade (Ana Oyun)

Pembiş ağaçlar, uçan kuşlar ve masallardan fırlamış gibi bir yer! Hiçbir ek pakete ihtiyaç duymadan kolayca erişebileceğiniz Sylvan Glade sizi bambaşka bir dünyaya ışınlayacak. Tek yapmanız gereken ise Willow Creek'te bulunan Crick Cabana arazisine gitmek ve burada diğerlerinden biraz daha farklı görünen ağacı bulmak. Sonrasında ise ağaca farklı bir seçenek belirene kadar arka arkaya bakmalısınız. Ağacı sulayıp, biraz da sohbet ettikten sonra ise karakteriniz bir ses duyacak. Sesi takip et seçeneğinin ardından ise sırasıyla 'Travel Downstream', 'Enter the Mist' ve 'Travel to Glade' seçeneklerini seçerseniz kendinizi bu büyülü yerde bulacaksınız.

The Forgotten Grotto (Ana Oyun)

The Forgotten Grotto (Ana Oyun)

Hiçbir DLC'ye ihtiyaç duymadan keşfedebileceğiniz bir diğer gizli alan ise The Forgotten Grotto. Oasis Springs'teki terk edilmiş madene giderseniz burayı keşfedebilirsiniz ancak baştan uyaralım, madenin girişindeki tahtaları ve taşları kırabilmeniz için karakterinizin madencilik yeteneğinin en üst seviyede olması gerek. Taşları kırdıktan sonra ise sırasıyla 'Take the Wide Path', 'Climb the Ladder,' ve 'Step onto the Ledge' seçeneklerini seçmelisiniz. Sonrasında ise içeridesiniz! Artık bu büyüleyici mağaranın neler vadettiğini keşfetmek tamamen size kalmış.

The Deep Woods (Outdoor Retreat Ek Paketi)

The Deep Woods (Outdoor Retreat Ek Paketi)

The Sims serisi biliyorsunuz ki ek paketleri ile meşhur. Sim'lerimizi biraz kafa iznine çıkarttığımız Outdoor Retreat ek paketi ise dördüncü oyunun gizemli alanlarından birini saklıyor. Granite Falls'a gidip görseldeki kulübenin yakınlarındaki çalının dibinde gizlenen deliği bulduğunuzda ise buraya bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Sırasıyla 'Step Forward', 'Go Through the Web', 'Ignore the Object' ve'Approach the Sim' seçeneklerini seçerseniz sizi yalnızca gizemli alanımız değil aynı zamanda en az burası kadar gizemli bir karakter de karşılayacak.

Planet Sixam (Get to Work Ek Paketi)

Planet Sixam (Get to Work Ek Paketi)

Bu kez gezegen değiştiriyoruz! Sim'lerimizi iş güç sahibi ettiğimiz Get to Work ek paketinin sunduğu mesleklerden olan bilim insanı kariyerinde roket bilimi yolunu seçecek olursanız buraya erişmenin de yolunu açıyorsunuz. Roketinizi geliştirirken bir 'Wormhole Generator' eklemeniz ise buraya ulaşmanın ikinci basamağı. Sonrasında ise geriye rokete atlayıp Sixam'a uçmak kalıyor! Bu arada Sixam'ın The Sims serisini geliştiren Maxis'in anagramı olduğunu fark etmiş miydiniz? 😉

Cave of Sulani (Island Living Ek Paketi)

Cave of Sulani (Island Living Ek Paketi)

Deniz kızları yetmediyse Island Living ek paketinin sakladığı başka fantastik şeyler de var! Diğer gizemli yerlerden çok daha göz önünde olsa da Sulani hala bahsedilmeye değer bir bölge. Sulani'deki büyük mağaraya giderseniz burada oyun içinde erişmenin hayli zor olduğu pek çok eşya bulabilirsiniz. Bunlardan en önemlisi ise karakterimizi deniz kızına dönüştürmemize olanak sağlayan 'Mermaid Kelp'.

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The Magic Realm (Realm of Magic Ek Paketi)

The Magic Realm (Realm of Magic Ek Paketi)

Burası listenin kesinlikle en büyülü yeri. Sim'lerimizin hayatlarına sihirli bir dokunuş kattığımız Realm of Magic ek paketi ile oyuna eklenen bölgeye Glimmerbrook'a gidip şelaleye ulaşana kadar önünüzde uzanan yolu takip ederek ulaşabilirsiniz. Şelalenin yanında ise sizi buraya götürecek sihirli bir portal bekliyor olacak.

Mt. Komorebi Upper Mountain (Snowy Escape Ek Paketi)

Mt. Komorebi Upper Mountain (Snowy Escape Ek Paketi)

Snowy Escape ek paketi Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının yanında bir de gizemli yer getiriyor. İyisi mi karakterinizi sıkı giydirin zira son gizemli bölgeyi bulabilmek için Komorebi Dağı'nın Yukimatsu bölgesinde yer alan hamama kadar tırmanmamız gerekiyor. Sonrasında ise tek yapmanız gereken karakterinizin cep telefonundan dağ gezisi başlatmak. Ardından ise zirvenin tadını çıkartmaya başlayabilirsiniz.

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