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Mısır Bitkisine Neden Mısır Diyoruz? Hem Ülke Hem Bitki, Bu Tesadüf Değil!

Mısır Bitkisine Neden Mısır Diyoruz? Hem Ülke Hem Bitki, Bu Tesadüf Değil!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 15:58

Mısır… Hem dünyanın en eski uygarlıklarından birine adını veren ülke hem de mutfağımızın vazgeçilmezi olan bir bitki. Peki bu iki “Mısır” arasında ne gibi bir bağ var? Bitkinin adı nasıl bu ülkeyle özdeşleşti? Hikaye bizi Nuh Peygamber’in soyundan Osmanlı saray mutfağına kadar götürüyor.

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Mısır kelimesi farklı bağlamlarda iki anlam taşıyor: bir yanda Antik Mısır’ın ihtişamlı medeniyetine ev sahipliği yapmış ülke, diğer yanda sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan bitki.

Mısır kelimesi farklı bağlamlarda iki anlam taşıyor: bir yanda Antik Mısır’ın ihtişamlı medeniyetine ev sahipliği yapmış ülke, diğer yanda sofralarımızın vazgeçilmezlerinden olan bitki.

Ancak bu iki “Mısır”ın isimleri aslında hiç de tesadüfen benzeşmiyor. Bu hikaye tarih ve kültürün izlerini takip ederek günümüze ulaşan ilginç bir serüveni anlatıyor.

Ancak bu iki “Mısır”ın isimleri aslında hiç de tesadüfen benzeşmiyor. Bu hikaye tarih ve kültürün izlerini takip ederek günümüze ulaşan ilginç bir serüveni anlatıyor.

Öncelikle ülke ismiyle başlayalım. Mısırlılar kendi ülkelerine “Mısır” ya da “Masır” diyor. Bu ismin kökeni ise oldukça eski. Kutsal metinlere göre Nuh Peygamber’in oğlu Ham’ın soyundan gelen Mizraim isimli torunu bugünkü Mısır topraklarının kurucusu kabul ediliyor.

Öncelikle ülke ismiyle başlayalım. Mısırlılar kendi ülkelerine “Mısır” ya da “Masır” diyor. Bu ismin kökeni ise oldukça eski. Kutsal metinlere göre Nuh Peygamber’in oğlu Ham’ın soyundan gelen Mizraim isimli torunu bugünkü Mısır topraklarının kurucusu kabul ediliyor.

Zamanla bu isim bölgeyi tanımlayan bir coğrafi terim haline geliyor ve bugünkü “Mısır” ismi ortaya çıkıyor. Yani ülkenin adı Nuh’un torunlarından biri olan Mizraim’e dayanıyor.

Zamanla bu isim bölgeyi tanımlayan bir coğrafi terim haline geliyor ve bugünkü “Mısır” ismi ortaya çıkıyor. Yani ülkenin adı Nuh’un torunlarından biri olan Mizraim’e dayanıyor.

Peki ya bitkinin adı? İşte bu hikaye 1600’lü yıllarda Osmanlı topraklarına uzanıyor. Bugün mısır dediğimiz bitki aslında Amerika kıtasına özgü bir ürün.

Peki ya bitkinin adı? İşte bu hikaye 1600’lü yıllarda Osmanlı topraklarına uzanıyor. Bugün mısır dediğimiz bitki aslında Amerika kıtasına özgü bir ürün.
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Ancak bu bitki Osmanlı mutfağına Suriye üzerinden özellikle de Mısır’dan geliyor. İstanbul’a ulaştığında bu yeni mahsule “Mısır buğdayı” ya da “Mısır darısı” adı veriliyor. Zamanla bu isim kısalıyor ve sadece mısır olarak kalıyor.

Ancak bu bitki Osmanlı mutfağına Suriye üzerinden özellikle de Mısır’dan geliyor. İstanbul’a ulaştığında bu yeni mahsule “Mısır buğdayı” ya da “Mısır darısı” adı veriliyor. Zamanla bu isim kısalıyor ve sadece mısır olarak kalıyor.

İlginç olan şu ki mısır bitkisi Osmanlı sayesinde Avrupa’ya ihraç ediliyor. Avrupa ülkelerinde mısıra uzun süre “Türk buğdayı” denmiş olması da bu yüzden. Böylece hem ülkeler hem de kıtalar arasında bir isim ve ürün yolculuğu yaşanmış oluyor.

İlginç olan şu ki mısır bitkisi Osmanlı sayesinde Avrupa’ya ihraç ediliyor. Avrupa ülkelerinde mısıra uzun süre “Türk buğdayı” denmiş olması da bu yüzden. Böylece hem ülkeler hem de kıtalar arasında bir isim ve ürün yolculuğu yaşanmış oluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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