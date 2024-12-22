Mısır Bitkisine Neden Mısır Diyoruz? Hem Ülke Hem Bitki, Bu Tesadüf Değil!

Mısır… Hem dünyanın en eski uygarlıklarından birine adını veren ülke hem de mutfağımızın vazgeçilmezi olan bir bitki. Peki bu iki “Mısır” arasında ne gibi bir bağ var? Bitkinin adı nasıl bu ülkeyle özdeşleşti? Hikaye bizi Nuh Peygamber’in soyundan Osmanlı saray mutfağına kadar götürüyor.