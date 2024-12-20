Teknolojinin Başkenti Tokyo'da İnsanlar Neden Metrolara Sığamıyor? Gerçek Çok Başka Çıktı!

Tokyo’da metroların bu kadar yoğun olmasının sebeplerine şöyle madde madde değinelim:

Taksi Kullanmanın Pahalılığı: Tokyo’da taksiler lüks olarak kabul ediliyor ve çoğu kişi bu nedenle toplu taşımayı tercih ediyor.

Araba ile Ulaşımın Zorluğu: Şehrin kalabalık yapısı nedeniyle araba kullanmak pratik değil.

Otobüs Ağı Yeterli Değil: Metro ağı çok gelişmişken otobüs ağı hem sınırlı hem de yaygın bir tercih değil.

Dakiklik ve Temizlik: Tokyo metrosu dakik, güvenli ve temiz. Bu özellikleriyle birçok kişinin birinci tercihi oluyor.