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Teknolojinin Başkenti Tokyo'da İnsanlar Neden Metrolara Sığamıyor? Gerçek Çok Başka Çıktı!

Teknolojinin Başkenti Tokyo'da İnsanlar Neden Metrolara Sığamıyor? Gerçek Çok Başka Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 16:29

Tokyo metrolarındaki ittiriciler gerçek mi? Dünyanın en kalabalık şehrinde beyaz eldivenli personellerin yolcuları metrolara sıkıştırdığı videolar gerçeklikten uzak değil! Japonya’nın gelişmiş teknolojisiyle uyumlu metro altyapısına rağmen neden bu kadar kalabalık olduğunu hiç düşündünüz mü? Trafik, taksi lüksü ve toplu taşımadaki tercihler milyonları yer altına çekiyor. Tokyo’da metrolardaki bu yoğunluk ülkenin günlük yaşamının sıradan bir parçası haline gelmiş durumda. Gelin biraz İstanbul'la benzerlik gösteren Tokyo'daki yaşama yakından bakalım...

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Tokyo Metrolarında Gerçekten İttirici Görevi Üstlenen Personeller Var mı?

Tokyo Metrolarında Gerçekten İttirici Görevi Üstlenen Personeller Var mı?

Evet, Tokyo’daki metrolarda ve trenlerde beyaz eldivenli personeller her gün yolcuların kalabalık olduğu saatlerde yolcuları içeri sıkıştırmak için özellikle bekliyor. Bu görevlilere “oshia” deniyor ve işe gidiş-dönüş saatlerinde istasyonlardaki yoğunluğu yönetmek için çalışıyorlar. Özellikle sabah 7.30-9.30 ve akşam 5.30-7.30 arasında metrolar dolup taşıyor. Hatta bu durum Tokyo’nun resmi turizm sitesi Go Tokyo’da bile açıkça belirtiliyor: “Bu saatlerde metro kullanmaktan kaçının!”

Peki Nasıl Oluyor da Böyle Gelişmiş bir Ülkenin Metro İstasyonları Böyle Görüntülere Sahne Oluyor? Yoksa Alt Yapısı mı Yetersiz?

Peki Nasıl Oluyor da Böyle Gelişmiş bir Ülkenin Metro İstasyonları Böyle Görüntülere Sahne Oluyor? Yoksa Alt Yapısı mı Yetersiz?

Hayır Tokyo’nun metro altyapısının yetersiz olduğunu söylemek imkansız. Asya’nın ilk metro ağına sahip olan Tokyo Metrosu 14 hat ve 280’den fazla istasyonuyla şehrin her köşesine hizmet veriyor. 250 km’den uzun olan metro hattı neredeyse her dakika gelen trenlerle dakikliğiyle ünlü. İstanbul ile kıyaslandığında Tokyo’nun metroları İstanbul’un iki katı uzunluğunda ve şehrin neredeyse tamamına yayılmış durumda. Ancak asıl sorun altyapıda değil, metronun herkes tarafından tercih edilmesinde yatıyor.

O zaman Tokyo Metrolarını Bu Kadar Kalabalık Yapan Nedir?

O zaman Tokyo Metrolarını Bu Kadar Kalabalık Yapan Nedir?

Tokyo’da metroların bu kadar yoğun olmasının sebeplerine şöyle madde madde değinelim:

Taksi Kullanmanın Pahalılığı: Tokyo’da taksiler lüks olarak kabul ediliyor ve çoğu kişi bu nedenle toplu taşımayı tercih ediyor.

Araba ile Ulaşımın Zorluğu: Şehrin kalabalık yapısı nedeniyle araba kullanmak pratik değil.

Otobüs Ağı Yeterli Değil: Metro ağı çok gelişmişken otobüs ağı hem sınırlı hem de yaygın bir tercih değil.

Dakiklik ve Temizlik: Tokyo metrosu dakik, güvenli ve temiz. Bu özellikleriyle birçok kişinin birinci tercihi oluyor.

Tokyo’da metro sadece bir ulaşım aracı değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. İnsanlar işe zamanında yetişmek, trafiğe takılmamak için dakikliğiyle ünlü bu sistemi kullanıyor.

Tokyo’da metro sadece bir ulaşım aracı değil, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. İnsanlar işe zamanında yetişmek, trafiğe takılmamak için dakikliğiyle ünlü bu sistemi kullanıyor.

Sonuç olarak dünyanın en gelişmiş metro ağlarından biri olan Tokyo metrosu milyonlarca insanın aynı anda kullandığı bir sisteme dönüşüyor ve bazı saatlerde yoğunluk kaçınılmaz hale geliyor.

Sonuç olarak dünyanın en gelişmiş metro ağlarından biri olan Tokyo metrosu milyonlarca insanın aynı anda kullandığı bir sisteme dönüşüyor ve bazı saatlerde yoğunluk kaçınılmaz hale geliyor.
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Tokyo metrolarındaki kalabalık Japonların kabullendiği bir gerçeklik. Dakik ve güvenilir bir toplu taşıma sisteminin getirisi olan bu yoğunluk Tokyo’nun ritminin bir parçası.

Tokyo metrolarındaki kalabalık Japonların kabullendiği bir gerçeklik. Dakik ve güvenilir bir toplu taşıma sisteminin getirisi olan bu yoğunluk Tokyo’nun ritminin bir parçası.

Ancak sabah ve akşam yoğun saatlerde metrolarda bulunan ittiriciler bu durumu yönetilebilir kılmaya çalışıyor. Tokyo’ya seyahat etmeyi planlıyorsanız, bu kalabalığı göz önünde bulundurmanızda fayda var!

Ancak sabah ve akşam yoğun saatlerde metrolarda bulunan ittiriciler bu durumu yönetilebilir kılmaya çalışıyor. Tokyo’ya seyahat etmeyi planlıyorsanız, bu kalabalığı göz önünde bulundurmanızda fayda var!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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